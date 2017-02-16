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"От советского информбюро" Печать
16.02.2017 08:22

По многочисленным просьбам пенсионеров нашего города Советом ветеранов институтской части Дубны (председатель Н.С. Коныгина) было организовано посещение «Музея археологии и краеведения».

Сотрудники  музея и Московский областной общественный фонд историко-краеведческих исследований и гуманитарных инициатив «Наследие» организовали в музее выставку «От Советского информбюро» в честь 75-летия годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, открывшуюся в декабре минувшего года  и действующую по  настоящее  время. На выставке представлены архивные документы, карты военных лет,  агитплакаты  времен 1941-1942 гг., в том числе работы Кукрыниксов; вооружение и обмундирование наших бойцов и командиров; предметы быта из частных коллекций дубненцев,  а также находки участников военно-поискового отряда «Наукоград Дубна». Огромное впечатление произвели  копии фотографий разрушенных зданий г. Клина,  музея П.И. Чайковского, в котором немцы устроили гараж.

Мы слышали по репродуктору тех времен голос Юрия Левитана – сводки совинформбюро: о начале войны, об освобождении Яхромы, Клина, Калинина. А звуки сирены, предупреждающией о вражеском воздушном налете,  еще  долго звучали в  ушах.

Нашим экскурсоводом была научный сотрудник Лариса Владимировна Пантелеева, обратившая особое  внимание на  новые факты  истории Великой Отечественной войны.

Выставка содержит материалы о так называемой «войне с плотинами», где  представлен  фрагмент противоторпедной сети,  установленной в 1943 году для охраны ВРГС и отдельных участков плотины от «прыгающих» бомб,  предназначенных для подрыва   гидросооружений.

Мы узнали много фактов  о событиях военных лет в нашем регионе – местах расположения штабов и боевых подразделений, о госпитале, находившемся в школе №2, об аэродроме в Борках,  где обучали пилотов бомбометанию.

Ветераны благодарны музею за предоставленную  возможность  окунуться  в историю нашей Великой Победы.  Это и есть патриотическое воспитание населения.

В настоящее время музей обладает таким количеством экспонатов, что ему уже становится тесно в прежних помещениях. Большая просьба к властям города помочь музею увеличить его квадратные метры. Это улучшит имидж города, обогатит знаниями как горожан, так и гостей Дубны.

Совет ветеранов институтской части города

 
 

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