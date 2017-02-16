По многочисленным просьбам пенсионеров нашего города Советом ветеранов институтской части Дубны (председатель Н.С. Коныгина) было организовано посещение «Музея археологии и краеведения».

Сотрудники музея и Московский областной общественный фонд историко-краеведческих исследований и гуманитарных инициатив «Наследие» организовали в музее выставку «От Советского информбюро» в честь 75-летия годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой, открывшуюся в декабре минувшего года и действующую по настоящее время. На выставке представлены архивные документы, карты военных лет, агитплакаты времен 1941-1942 гг., в том числе работы Кукрыниксов; вооружение и обмундирование наших бойцов и командиров; предметы быта из частных коллекций дубненцев, а также находки участников военно-поискового отряда «Наукоград Дубна». Огромное впечатление произвели копии фотографий разрушенных зданий г. Клина, музея П.И. Чайковского, в котором немцы устроили гараж.

Мы слышали по репродуктору тех времен голос Юрия Левитана – сводки совинформбюро: о начале войны, об освобождении Яхромы, Клина, Калинина. А звуки сирены, предупреждающией о вражеском воздушном налете, еще долго звучали в ушах.

Нашим экскурсоводом была научный сотрудник Лариса Владимировна Пантелеева, обратившая особое внимание на новые факты истории Великой Отечественной войны.

Выставка содержит материалы о так называемой «войне с плотинами», где представлен фрагмент противоторпедной сети, установленной в 1943 году для охраны ВРГС и отдельных участков плотины от «прыгающих» бомб, предназначенных для подрыва гидросооружений.

Мы узнали много фактов о событиях военных лет в нашем регионе – местах расположения штабов и боевых подразделений, о госпитале, находившемся в школе №2, об аэродроме в Борках, где обучали пилотов бомбометанию.

Ветераны благодарны музею за предоставленную возможность окунуться в историю нашей Великой Победы. Это и есть патриотическое воспитание населения.

В настоящее время музей обладает таким количеством экспонатов, что ему уже становится тесно в прежних помещениях. Большая просьба к властям города помочь музею увеличить его квадратные метры. Это улучшит имидж города, обогатит знаниями как горожан, так и гостей Дубны.

Совет ветеранов институтской части города