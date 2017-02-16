Каждую зиму участки дошкольного учреждения «Мишутка» превращаются в сказочный снежный городок, и прогулка для ребятишек зимой становится интереснее и веселее, а мороз совсем не страшен.

Постройки из снега не только стимулируют активное участие детей в творческих, ролевых и подвижных играх, но и способствуют укреплению здоровья, улучшению их психического состояния, снижению количества респираторных заболеваний.

Активное участие в оформлении участков принимают и родители: помогают расчищать площадки, делать из снега постройки, украшать участки, вешать кормушки для птиц. Большое внимание воспитатели уделяют профилактике травматизма во время проведения прогулок. Постройки прочные, их размеры соответствуют требованиям образовательной программы дошкольного образования.

На каждом участке построена «Дорожка здоровья». Снежные валы служат для упражнений в ходьбе, беге, спрыгивании, перешагивании, перелезании, для упражнений на равновесие. Забавные фигуры-мишени из снега – это вертикальные и горизонтальные цели для метания. Обучение катанию с горки помогает преодолевать боязнь ограниченного, замкнутого пространства и развивает быстроту реакции. Благодаря ледяной крепости у детей развиваются меткость и дальность броска. Дети с удовольствием играют в догонялки и ищут выход из снежного лабиринта.

Планируя прогулку, воспитатели задействуют снежные постройки во время подвижных игр, организации трудовой деятельности или индивидуальной работы, а также для организации тематической прогулки, проведения досуга или занятия. Привлечение детей к созданию и украшению снежных построек, ежедневному уходу за ними способствует развитию у воспитанников трудовых умений и навыков, эстетического восприятия, бережного отношения к результатам коллективного труда.

Второго февраля в ДОУ «Мишутка» был проведён конкурс зимних построек для развития двигательных умений и навыков детей «Дорожка здоровья». Жюри конкурса оценивало снежные постройки по критериям: внешний вид участка, наличие построек из снега и льда, разнообразие снежных фигур и построек, декоративно-художественное оформление, соблюдение правил охраны жизни и здоровья воспитанников и др. Победителями стали Евгения Сергеевна Хованова, воспитатель 1 младшей группы «Б», и Ольга Юрьевна Белякова, воспитатель старшей группы «Б».

Елена БОЛЬШОВА