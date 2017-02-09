Десятого февраля в Дубне состоится событие, значимость которого способны оценить, наверное, лишь ветераны советской милиции, добивавшиеся этого не один десяток лет: на доме № 5 на ул. Вавилова будет установлена памятная мемориальная доска в знак признания заслуг проживавшего в нем с 1953 по 1975 гг. первого начальника дубненской милиции Федора Сергеевича Филимонова. К сожалению, по ряду причин вопрос увековечения его памяти в свое время руководством города был незаслуженно обойден вниманием (в приоритете были ученые-физики и руководители градообразующих предприятий). Неудивительно, что сегодня даже представители старшего поколения дубненцев с трудом припомнят первого главного милиционера города, хотя в свое время местные СМИ подробно рассказывали о жизненном пути Ф.С.Филимонова. Сегодня, в канун его 125-летия со дня рождения (а именно к этой дате приурочена установка доски), хотелось бы еще раз напомнить жителям о его заслугах перед городом и страной. Федор Сергеевич Филимонов родился 12 февраля 1892 года в Рязанской области в крестьянской семье. Окончив 5 классов неполной средней школы, помогал в деревне родителям. В 1911 году перебрался в Москву и устроился разнорабочим в строительную контору при Московско-Казанской железной дороге. В 1914 году в начале Первой мировой войны был призван в царскую армию и проходил службу стрелком в 6-м Литовском гвардейском полку, дослужившись в 1916 году до младшего унтер-офицера. Во время февральской революции 1917 года охранял Зимний дворец в Петрограде. За отказ стрелять в демонстрацию революционно настроенных рабочих в составе полка был отправлен на русско-германский фронт. В декабре 1917 года был демобилизован из армии и вернулся в Рязанскую область, где поступил в 1918 году в железнодорожную милицию по обслуживанию Ленинской железной дороги на должность старшего милиционера. В 1926 году вступил в ряды ВКП(б) и был избран председателем сельсовета в Старожиловском районе Рязанской области. В 1928 году по партийному набору был направлен на службу в УНКВД г. Москвы и Московской области, где до начала войны находился на оперативной и руководящей работе в 42-м отделении милиции Фрунзенского района г.Москвы (обслуживало прилегающую к Курскому вокзалу территорию). В годы Великой Отечественной войны решением Московского городского комитета ВКП(б) капитан милиции Ф.С. Филимонов возглавил 70-е отделении милиции Молотовского района (находилось в наиболее криминогенном районе Москвы – на Таганке), став одним из организаторов борьбы с бандитизмом в столице. Помимо распространенных в начале войны массовых случаев мародерства и общеуголовных преступлений (преимущественно разбоев, грабежей и краж), сотрудники отделения активно боролись с фашистскими приспешниками и диверсантами. Так, в 1941-1942 гг. ими было выявлено и задержано 188 диверсантов и предателей Родины, оказывавших содействие врагу в планировании и осуществлении ряда диверсий на оборонных предприятиях г. Москвы, ликвидировано в ходе задержаний и специальных операций более 200 опасных преступников, в ходе непосредственного участия в боевых действиях на подступах к столице (из числа сотрудников НКВД было сформировано несколько истребительных батальонов) уничтожено значительное количество техники и живой силы противника. Начальник отделения Ф.С. Филимонов лично принимал участие в наиболее опасных операциях по задержанию и ликвидации бандитов, осуществлял организационную работу по формированию истребительных батальонов. В первые годы войны особое внимание сотрудников отделения было направлено также на охрану продуктовых эшелонов, магазинов и сопровождение хлебных фургонов. За высокое профессиональное мастерство, проявленные мужество и героизм в борьбе с уголовной преступностью и бандитизмом в г. Москве в период Великой Отечественной войны в мае 1944 года капитан милиции Ф.С. Филимонов награжден медалью «За оборону Москвы», в декабре 1944 года – орденом Красного Знамени, а в 1945 году – орденом Ленина. После окончания войны он продолжил борьбу с уголовной преступностью и бандитизмом на посту начальника 70-го отделения милиции г. Москвы, оказывая содействие руководителям районных партийно-советских органов в восстановлении разрушенного народного хозяйства. При этом дважды избирался депутатом Молотовского районного Совета депутатов трудящихся г. Москвы. В 1948 году за большой личный вклад в обеспечение правопорядка и восстановление разрушенного хозяйства Ф.С. Филимонов награжден вторым орденом Красного Знамени. В феврале 1949 года майор милиции Ф.С. Филимонов получил новое назначение – ему было поручено возглавить отделение милиции № 122 г. Москвы, обслуживавшее в те годы строящуюся Дубну, которой было уготовано стать в ближайшем будущем одним из крупнейших в мире научных ядерных центров. Федор Сергеевич Филимонов внес значительный вклад в становление и развитие не только основной правоохранительной структуры в тогда еще поселке, но и всего гражданского сообщества. В результате умело налаженного контакта с партийно-советскими органами и руководством ОИЯИ ему удавалось успешно решать многие совместные вопросы общественно-политической и хозяйственной жизни молодого города ученых, болея душой за порученный участок деятельности, в первую очередь в части обеспечения должного правопорядка на строящихся объектах и в общественных местах. Как следствие, в результате умелой управленческой деятельности начальника отделения милиции, его неравнодушного отношения к городским проблемам и проблемам каждого горожанина, в те годы удавалось удерживать преступность на стабильно низком уровне. При этом Ф.С. Филимоновым было организовано раскрытие ряда резонансных преступлений, значительно укрепившее авторитет как милиции, так и ее руководителя: раскрытие квартирной кражи из дома вице-директора ОИЯИ Вотрубы, задержание сбежавшего из лагеря заключенного с целью убийства генерала Лепилова, массовые хищения с Запрудненского завода электровакуумных приборов (входил в зону обслуживания отделения милиции № 122) и ряда других. В качестве руководителя дубненской милиции подполковник милиции Ф.С. Филимонов своей активной гражданской и профессиональной позицией оказывал активное влияние на общественно-политическую и хозяйственную жизнь города. В 1954 был избран депутатом дубненского поселкового (тогда еще) Совета депутатов трудящихся, в 1957 году – депутатом городского Совета. В 1956 году на первой городской партконференции он был избран членом Дубненского городского комитета КПСС. Для Федора Сергеевича были характерны уважение к простым людям, честность, принципиальность, критическое отношение к себе и результатам своей деятельности, требовательность к подчиненным. После выхода в 1957 году на пенсию Ф.С. Филимонов в течение семи лет работал комендантом в ЛТФ ОИЯИ, одновременно продолжая оставаться внештатным сотрудником милиции и активным гражданином Дубны, неравнодушным к происходящему вокруг. Умер Ф.С. Филимонов в 1975 году. Торжественное открытие памятной мемориальной доски на доме № 5 на ул. Вавилова состоится 10 февраля в 16:00. Фото из архива ОМВД