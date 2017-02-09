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Главная задача - трудоустройство граждан Печать
09.02.2017 08:16

Важнейшей задачей службы занятости является содействие горожанам в поиске подходящей работы и подбор  работодателям  необходимых работников. О том, как строятся партнерские отношения Дубненского центра занятости населения с предприятиями и учреждениями наукограда, а также об основных направлениях деятельности ЦЗН рассказывает его директор Ирина Михайловна Гогенко (на фото).

– Какие услуги работодателям осуществляет служба занятости населения?

– Оперативность и качество укомплектования рабочих мест специалистами необходимого профиля по заявкам работодателей является основой делового сотрудничества службы занятости и работодателей. Прежде   всего это подбор кандидатов на имеющиеся вакансии с учетом требований к уровню образования, возрасту, стажу и опыту работы, профессиональным и личностным качествам. Важной составляющей этого  сотрудничества является организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Наши специалисты информируют  о положении на рынке труда, оказывают  консультационную  помощь  по правовым вопросам сферы занятости населения, в том числе  консультации для работников, подлежащих увольнению в связи с ликвидацией организации  либо сокращением численности или штата. В нашей компетенции организация совещаний и  круглых столов  по актуальным для партнеров вопросам.

– Какие формы поддержки безработных граждан вы практикуете?

–  Служба занятости  через  организацию общественных работ  не только поддерживает материально безработных граждан, но и сохраняет их профессиональный уровень. Расширился перечень видов общественных работ, позволяющий увеличить количество временных рабочих мест. Специалисты Центра занятости населения информируют работодателей и работников о ситуации на рынке труда,  об изменениях в нормативных документах, условиях заключения договоров на мероприятия, связанные с общественными работами. Также в рамках совместной деятельности предлагается временное трудоустройство граждан, испытывающих материальные трудности (с осуществлением материальной поддержки безработных из средств бюджета Московской области).

Еще одно  направление  деятельности – организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время.  Городская администрация  на протяжении многих лет участвует в софинансировании   данной программы, выделяя на нее средства из местного бюджета.

– Важным результатом сотрудничества службы занятости и работодателей является общегородской банк вакансий, формируемый Центром занятости населения на основе полученных от работодателей сведений о потребности в работниках.

– Банк вакансий используется  для трудоустройства состоящих на учете и обратившихся к ним  граждан, размещается на официальных  сайтах, на информационном  федеральном портале «Работа в России»  (доступ  к данному порталу осуществляется по ссылке: http:/trudvsem.ru/.)  Портал   позволяет работодателям  самостоятельно осуществлять  поиск сотрудников, создавать и  управлять своими вакансиями. Авторизовавшись на портале, работодатель может пригласить кандидата на собеседование. В личном кабинете работодатель может отслеживать отклики на вакансии, приглашать соискателей на собеседование.

Для снижения напряженности на рынке труда необходимо обеспечить поступление от работодателей в службу занятости как можно более  полной информации об имеющихся вакансиях,  тем самым увеличив  базу вакансий для трудоустройства граждан.

– Одной из эффективных форм оказания содействия работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам – в поиске подходящей работы являются ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

– Главная идея  данных мероприятий заключается в том, что работодатель или сотрудник его кадровой службы имеет возможность осуществлять  первичный отбор потенциальных работников на вакантные рабочие места из большого количества претендентов, а ищущие работу граждане   могут  ознакомиться с потребностью работодателей в кадрах, соотнести свои возможности с требованиями работодателей и пройти собеседование с большим количеством представителей предприятий и организаций на одной площадке,  что значительно снижает их временные и материальные затраты при поиске работы.

Наряду с традиционными ярмарками вакансий и учебных рабочих мест Центром занятости проводятся специализированные ярмарки для представителей различных категорий – молодежи, выпускников профессионального образования, граждан предпенсионного  и пенсионного возраста, инвалидов и др.

– Расскажите о плюсах  взаимодействия работодателей с Центром занятости  населения.

Служба занятости –  одна из немногих структур, располагающая объективной и достоверной информацией о спросе и предложениях на рынке труда. Государственная услуга подбора работодателям необходимых работников предоставляется бесплатно.  Центр занятости имеет возможность подготовки (переобучения) кадров на конкретные рабочие места за счет средств бюджета МО в соответствии с требованиями работодателя.

Специалисты  Центра занятости  оказывают услугу по качественному и оперативному подбору персонала с использованием банка высококвалифицированных  специалистов, который   включает в себя сведения о гражданах, в том числе работающих, желающих сменить место работы, имеющих успешный опыт в самых разных отраслях экономики, профессиональное образование, обладателях редких профессий и специальностей.

– Людям с ограниченными физическим возможностями не так легко найти работу. В этом году на федеральном уровне поставлены новые задачи по трудоустройству инвалидов. Расскажите о них подробнее.

– Специалисты центров занятости населения предлагают свою помощь в трудоустройстве инвалидов, но количество вакансий ограничено. И здесь  стоят задачи не только по соблюдению квотирования рабочих мест, но и по созданию новых рабочих мест для инвалидов.

Чтобы гарантировать инвалидам трудоустройство, государство устанавливает квоты для приема на работу таких граждан (ст. 20 Федерального закона от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; далее – Закон № 181-ФЗ).

Квота означает, что работодатель обязан заключить трудовой договор с определенным количеством кандидатов-инвалидов,  причем принять на работу таких граждан больше предусмотренной квоты можно, меньше – нет. На размер квоты влияет численность работников: чем крупнее организация, тем больше инвалидов она должна принять. Так,  для предприятий с численностью от 35  до 100 человек  квота в Московской области установлена в размере 1%,  в организациях с численностью более 100 человек – 2%.

Эффективность перечисленных форм сотрудничества с работодателями очевидна. Опыт работы Центра занятости подсказывает, что качественно оказанная услуга – залог укрепления делового партнерства.

Олег КВИТКО

Фото Юрия ТАРАКАНОВА
 

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