Важнейшей задачей службы занятости является содействие горожанам в поиске подходящей работы и подбор работодателям необходимых работников. О том, как строятся партнерские отношения Дубненского центра занятости населения с предприятиями и учреждениями наукограда, а также об основных направлениях деятельности ЦЗН рассказывает его директор Ирина Михайловна Гогенко (на фото). – Какие услуги работодателям осуществляет служба занятости населения? – Оперативность и качество укомплектования рабочих мест специалистами необходимого профиля по заявкам работодателей является основой делового сотрудничества службы занятости и работодателей. Прежде всего это подбор кандидатов на имеющиеся вакансии с учетом требований к уровню образования, возрасту, стажу и опыту работы, профессиональным и личностным качествам. Важной составляющей этого сотрудничества является организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Наши специалисты информируют о положении на рынке труда, оказывают консультационную помощь по правовым вопросам сферы занятости населения, в том числе консультации для работников, подлежащих увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата. В нашей компетенции организация совещаний и круглых столов по актуальным для партнеров вопросам. – Какие формы поддержки безработных граждан вы практикуете? – Служба занятости через организацию общественных работ не только поддерживает материально безработных граждан, но и сохраняет их профессиональный уровень. Расширился перечень видов общественных работ, позволяющий увеличить количество временных рабочих мест. Специалисты Центра занятости населения информируют работодателей и работников о ситуации на рынке труда, об изменениях в нормативных документах, условиях заключения договоров на мероприятия, связанные с общественными работами. Также в рамках совместной деятельности предлагается временное трудоустройство граждан, испытывающих материальные трудности (с осуществлением материальной поддержки безработных из средств бюджета Московской области). Еще одно направление деятельности – организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время. Городская администрация на протяжении многих лет участвует в софинансировании данной программы, выделяя на нее средства из местного бюджета. – Важным результатом сотрудничества службы занятости и работодателей является общегородской банк вакансий, формируемый Центром занятости населения на основе полученных от работодателей сведений о потребности в работниках. – Банк вакансий используется для трудоустройства состоящих на учете и обратившихся к ним граждан, размещается на официальных сайтах, на информационном федеральном портале «Работа в России» (доступ к данному порталу осуществляется по ссылке: http:/trudvsem.ru/.) Портал позволяет работодателям самостоятельно осуществлять поиск сотрудников, создавать и управлять своими вакансиями. Авторизовавшись на портале, работодатель может пригласить кандидата на собеседование. В личном кабинете работодатель может отслеживать отклики на вакансии, приглашать соискателей на собеседование. Для снижения напряженности на рынке труда необходимо обеспечить поступление от работодателей в службу занятости как можно более полной информации об имеющихся вакансиях, тем самым увеличив базу вакансий для трудоустройства граждан. – Одной из эффективных форм оказания содействия работодателям в подборе необходимых работников, а гражданам – в поиске подходящей работы являются ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. – Главная идея данных мероприятий заключается в том, что работодатель или сотрудник его кадровой службы имеет возможность осуществлять первичный отбор потенциальных работников на вакантные рабочие места из большого количества претендентов, а ищущие работу граждане могут ознакомиться с потребностью работодателей в кадрах, соотнести свои возможности с требованиями работодателей и пройти собеседование с большим количеством представителей предприятий и организаций на одной площадке, что значительно снижает их временные и материальные затраты при поиске работы. Наряду с традиционными ярмарками вакансий и учебных рабочих мест Центром занятости проводятся специализированные ярмарки для представителей различных категорий – молодежи, выпускников профессионального образования, граждан предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов и др. – Расскажите о плюсах взаимодействия работодателей с Центром занятости населения. Служба занятости – одна из немногих структур, располагающая объективной и достоверной информацией о спросе и предложениях на рынке труда. Государственная услуга подбора работодателям необходимых работников предоставляется бесплатно. Центр занятости имеет возможность подготовки (переобучения) кадров на конкретные рабочие места за счет средств бюджета МО в соответствии с требованиями работодателя. Специалисты Центра занятости оказывают услугу по качественному и оперативному подбору персонала с использованием банка высококвалифицированных специалистов, который включает в себя сведения о гражданах, в том числе работающих, желающих сменить место работы, имеющих успешный опыт в самых разных отраслях экономики, профессиональное образование, обладателях редких профессий и специальностей. – Людям с ограниченными физическим возможностями не так легко найти работу. В этом году на федеральном уровне поставлены новые задачи по трудоустройству инвалидов. Расскажите о них подробнее. – Специалисты центров занятости населения предлагают свою помощь в трудоустройстве инвалидов, но количество вакансий ограничено. И здесь стоят задачи не только по соблюдению квотирования рабочих мест, но и по созданию новых рабочих мест для инвалидов. Чтобы гарантировать инвалидам трудоустройство, государство устанавливает квоты для приема на работу таких граждан (ст. 20 Федерального закона от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; далее – Закон № 181-ФЗ). Квота означает, что работодатель обязан заключить трудовой договор с определенным количеством кандидатов-инвалидов, причем принять на работу таких граждан больше предусмотренной квоты можно, меньше – нет. На размер квоты влияет численность работников: чем крупнее организация, тем больше инвалидов она должна принять. Так, для предприятий с численностью от 35 до 100 человек квота в Московской области установлена в размере 1%, в организациях с численностью более 100 человек – 2%. Эффективность перечисленных форм сотрудничества с работодателями очевидна. Опыт работы Центра занятости подсказывает, что качественно оказанная услуга – залог укрепления делового партнерства. Олег КВИТКО Фото Юрия ТАРАКАНОВА