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"Профессии будущего" Печать
09.02.2017 08:15

Впервые в Дубне  для школьников и студентов  наукограда  будет организован форум «Профессии будущего». Об этом мы беседуем с  его организатором  Евгением  Елисеевым. 

– В чем, на ваш взгляд,  заключается основная проблема сегодняшних школьников  при выборе профессии?

– Безусловно, всем хочется стать успешными, найти «работу своей мечты» с достойной оплатой. Однако  старшеклассники  пока не имеют достаточного опыта и  не определились, что им нравится, а что – нет. Не каждый может  разобраться в себе, понять собственные желания и совместить их с возможностями. Взрослые люди  в силу своего опыта могут  помочь молодым выбрать направление деятельности.  Это  одна из причин, почему я взялся за организацию форума.  Мы не можем советовать школьникам, зато можем показать многообразие того, что есть, подсказать возможные пути  самореализации.

– Насколько  «профессиональная» проблема актуальна  для  Дубны?

– Она актуальна везде и во все времена,  и  не только для старшеклассников, но и для студентов,  поскольку некоторые из них еще не выбрали свой путь. Бывает,  молодые люди  поступают в вуз и только потом,  на первом курсе, начинают разбираться в себе, выбирать, переводиться из вуза в вуз, со специальности на специальность, и  в этом нет ничего страшного. Есть много примеров, когда люди, которые изучали  биофизику, ушли в лингвистику, а те, кто выбрал  математику, стали программистами.

Мы делаем акцент на  наукограде,  потому что намерены затронуть вопрос о кадрах для Особой экономической зоны «Дубна». В рамках форума запланированы отдельные встречи на эту тему. Выясним, какие специалисты  нужны, чем сегодня компании-резиденты привлекают выпускников вузов.

– Кто может стать участником форума?

– Мы рассчитываем, что основной аудиторией станут школьники-старшеклассники.  Сейчас в школах классы распределяются по специализации, родители и дети  выбирают  естественные или точные науки, поэтому принять участие в форуме интересно будет даже шестиклассникам  Для  родителей  запланирована отдельная программа «18 +», в рамках которой  будут проходить лекции и консультации, где можно  задать специалистам  и психологу конкретные вопросы по профориентации.

Родители играют огромную роль в выборе профессии детей,  поэтому они могут посещать все встречи, а не только прийти в «родительский день». Также  ждем студентов первых-вторых  курсов – тех, кто  находится в начале пути: у них есть шанс перераспределиться. Кроме того, сейчас существует много возможностей дополнительного образования – платные и бесплатные курсы, семинары.  Главное – определиться, чего ты хочешь.

– Кто,  по-вашему, должен помочь детям  найти свое место в будущем? Кто спикеры? И почему именно они?

– Мы будем говорить про инженерные IT-специальности,   про экономику, управление, про те базовые компетенции, которые пригодятся  в любой профессии и позволят адаптироваться в той или иной отрасли. У нас будут спикеры, которые объяснят, какими общими навыками нужно обладать, чтобы быстро адаптироваться и стать профессионалом в другой специальности. Мы пригласили известных  специалистов по набору персонала. Например,  Алена Владимирская   расскажет, какие специалисты  нужны сегодня и  какие требования  к ним предъявляются. Известный бизнесмен Вадим Дымов будет говорить  о предпринимательской деятельности, нюансах, сложностях, путях решения проблем.

– Спикеры приняли ваше приглашение на участие в форуме. А много ли   заявок от тех, кто будет их слушать?

– Регистрация на форуме уже открыта,  уже  получено   около сотни регистраций. Рассчитываем, что будет не менее 400-500 участников. Точную программу форума можно узнать на нашем сайте http://futureprofi.ru

Форум «Профессии будущего» состоится 19  марта, в воскресенье. Он пройдет в Особой экономической зоне «Дубна» в  Конгресс-центре на четвертом этаже. Регистрация на сайте продолжается.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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