Впервые в Дубне для школьников и студентов наукограда будет организован форум «Профессии будущего». Об этом мы беседуем с его организатором Евгением Елисеевым. – В чем, на ваш взгляд, заключается основная проблема сегодняшних школьников при выборе профессии? – Безусловно, всем хочется стать успешными, найти «работу своей мечты» с достойной оплатой. Однако старшеклассники пока не имеют достаточного опыта и не определились, что им нравится, а что – нет. Не каждый может разобраться в себе, понять собственные желания и совместить их с возможностями. Взрослые люди в силу своего опыта могут помочь молодым выбрать направление деятельности. Это одна из причин, почему я взялся за организацию форума. Мы не можем советовать школьникам, зато можем показать многообразие того, что есть, подсказать возможные пути самореализации. – Насколько «профессиональная» проблема актуальна для Дубны? – Она актуальна везде и во все времена, и не только для старшеклассников, но и для студентов, поскольку некоторые из них еще не выбрали свой путь. Бывает, молодые люди поступают в вуз и только потом, на первом курсе, начинают разбираться в себе, выбирать, переводиться из вуза в вуз, со специальности на специальность, и в этом нет ничего страшного. Есть много примеров, когда люди, которые изучали биофизику, ушли в лингвистику, а те, кто выбрал математику, стали программистами. Мы делаем акцент на наукограде, потому что намерены затронуть вопрос о кадрах для Особой экономической зоны «Дубна». В рамках форума запланированы отдельные встречи на эту тему. Выясним, какие специалисты нужны, чем сегодня компании-резиденты привлекают выпускников вузов. – Кто может стать участником форума? – Мы рассчитываем, что основной аудиторией станут школьники-старшеклассники. Сейчас в школах классы распределяются по специализации, родители и дети выбирают естественные или точные науки, поэтому принять участие в форуме интересно будет даже шестиклассникам Для родителей запланирована отдельная программа «18 +», в рамках которой будут проходить лекции и консультации, где можно задать специалистам и психологу конкретные вопросы по профориентации. Родители играют огромную роль в выборе профессии детей, поэтому они могут посещать все встречи, а не только прийти в «родительский день». Также ждем студентов первых-вторых курсов – тех, кто находится в начале пути: у них есть шанс перераспределиться. Кроме того, сейчас существует много возможностей дополнительного образования – платные и бесплатные курсы, семинары. Главное – определиться, чего ты хочешь. – Кто, по-вашему, должен помочь детям найти свое место в будущем? Кто спикеры? И почему именно они? – Мы будем говорить про инженерные IT-специальности, про экономику, управление, про те базовые компетенции, которые пригодятся в любой профессии и позволят адаптироваться в той или иной отрасли. У нас будут спикеры, которые объяснят, какими общими навыками нужно обладать, чтобы быстро адаптироваться и стать профессионалом в другой специальности. Мы пригласили известных специалистов по набору персонала. Например, Алена Владимирская расскажет, какие специалисты нужны сегодня и какие требования к ним предъявляются. Известный бизнесмен Вадим Дымов будет говорить о предпринимательской деятельности, нюансах, сложностях, путях решения проблем. – Спикеры приняли ваше приглашение на участие в форуме. А много ли заявок от тех, кто будет их слушать? – Регистрация на форуме уже открыта, уже получено около сотни регистраций. Рассчитываем, что будет не менее 400-500 участников. Точную программу форума можно узнать на нашем сайте http://futureprofi.ru Форум «Профессии будущего» состоится 19 марта, в воскресенье. Он пройдет в Особой экономической зоне «Дубна» в Конгресс-центре на четвертом этаже. Регистрация на сайте продолжается. Ольга ГРИГОРЬЕВА