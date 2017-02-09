Ближе к вечеру 2 февраля Универсальная библиотека Объединенного института ядерных исследований в очередной раз превратилась в Школу чародейства и волшебства Хогвартс. Дубна третий год подряд приняла участие в Международной акции «Harry Potter Book Night», инициированной британским издательством Bloomsbury, выпустившим всю серию книг Поттерианы. Около восьмидесяти поклонников фантастической саги о юном волшебнике и его друзьях, созданной писательницей Джоан Роулинг, собрались в «Блохинке», чтобы испытать свой магический потенциал, участвуя в программе, подготовленной командой волонтеров и сотрудников библиотеки. В июне этого года исполнится 20 лет со времени выхода первой книги, открывшей волшебный мир Гарри Поттера. Универсальная библиотека ОИЯИ два года назад одной из первых в России присоединилась к международной акции, направленной на продвижение серии книг новому поколению читателей. Единая тема прошедшей «Ночи Гарри Поттера» – «Профессора Хогвартса». Традиционно состоялись две игры – для участников от 9 до 15 лет и для тех, кто старше 16. Юные маги и маглы становились счастливыми обладателями бесплатных билетов на Хогвартс-экспресс, заблаговременно обратившись на детский абонемент библиотеки: вступительного экзамена в этом году решили не проводить, но билет выдавался только лично ребенку. Взрослым же для участия в игре необходимо было пройти Online-регистрацию. Для успешного выполнения заданий всем участникам требовалось знание первых четырех книг Поттерианы, по сюжету которых был написан сценарий. Для детей в этом году не было разделения на факультеты, поэтому на мероприятие ребята могли прийти с атрибутами и аксессуарами любого из них. Некоторых участников трудно было отличить от настоящих книжных героев. Потрясающий костюм Гарри Поттера пятикласснику 11 гимназии Валентину Прохорову смастерила его мама. На ребятах можно было увидеть шарфы и галстуки с нашивками факультетов Хогвартса, мантии, очки, у многих в руках были волшебные палочки. Как обычно, участники игр смогли пройти ускоренный курс магических дисциплин. Знаменитые преподаватели Макгонагалл, Снейп, Бинс, Трелони, Стебль, Локонс, Люпин, Септима Вектор и мадам Трюк проверяли, насколько хорошо юные волшебники усвоили их предметы. На уроке нумерологии для выполнений заданий им нужно было применить знания по математике и логике. По истории магии их ждала настоящая контрольная с непростыми вопросами викторины, справиться с которыми удалось далеко не всем. А вот на уроке трансфигурации многие просили дополнительные задания. Студенты младших курсов с помощью пластилина изображали загаданные слова, которые должна была угадать команда – единорога, снитч, молнию, меч, змею, диадему и другие. А старшие сами перевоплощались в профессоров, которых по наводящим вопросам угадывали другие члены команды. Для проведения урока зельеварения была подготовлена лаборатория с ингредиентами, из которых готовят волшебные эликсиры и снадобья: сушеные златоглазки, сок пиявки, растертый рог двурога, спорыш, корень маргаритки, редкая шкура бумсланга и многое другое. По рецепту, найденному в одной из книг, участники готовили оборотное и уменьшительное зелья. Взволнованных родителей успокоили, объяснив, что волшебные свойства эликсиры обретут нескоро. Кстати, родителям было разрешено присутствовать в Хогвартсе на правах молчаливых призраков. Для старших студентов в расписании были предусмотрены уроки прорицания у потомственной ясновидящей мадам Трелони, а младшие изучали одну из древнейших наук, известную магам, друидам и даже жителям утонувшей Атлантиды – травологию или гербологию. По заданию Помоны Стебль студенты расшифровывали анаграммы названий растений, а затем изображали их с помощью рисунка. На уроке защиты от темных искусств самые юные волшебники с помощью сачков ловили корнуэльских пикси (воздушные шары). А старшим предстояло пройти полосу препятствий, преодолев «глубокую заводь», «цепочку канав», «болотную топь», и «сразиться» с очередным боггартом, забравшись в «дупло старого дуба». В этом году организаторы не ограничились уроками магии и волшебства, придумав оригинальный сюжет. Все время пока студенты Хогвартса играли в квиддич, сдавали зачеты и экзамены, набирались опыта в приготовлении снадобий, явно чувствовалось, что в школе творится что-то неладное. Преподаватели, смотритель Филч, призраки и привидения вели себя беспокойно, периодически перешептываясь и переговариваясь. До внимательных участников игры время от времени доносились их странные реплики: «Это же Грюм! Вы слышали?», «Ну кто бы мог подумать!», «Запретное заклятье применено в Хогвартсе», «Третий глаз! Он ничего не видит!», «Обезоружен один из сильнейших мракоборцев!», «Не всем профессорам можно верить». В действительности они обсуждали тревожные новости о том, что преподаватель квиддич мадам Трюк попала под действие заклятия Империус – Темный лорд и его помощники с целью получить власть ищут сторонников и исполнителей своих замыслов. Учитывая создавшуюся ситуацию, в школу пригласили сразу двух преподавателей защиты от темных искусств. Задача участников игры состояла в том, чтобы понять, что случилось, и постараться помочь преподавателям. К сожалению, не удалось избежать нападения на Макгонагалл – декана Гриффиндора, замещающей директора Школы Дамблдора. Но мадам Трюк удалось расколдовать, и она призналась, что под действием заклятия выкрала волшебный глаз Аластора Грюма, ключи от тайника спрятала, но теперь забыла, куда. Тем не менее, она вспомнила, что, борясь с заклятием, в последние секунды сбросила в Омут памяти зашифрованные обрывки воспоминаний о местонахождении ключей. Именно их и нужно было расшифровать участникам игры, чтобы найти все ключи, спрятанные на территории Хогвартса. Одна из семи команд не смогла этого сделать, но ей на помощь пришли все участники, и общими усилиями удалось открыть сундук с украденным глазом, чтобы вместе с совой отправить его директору Школы. Сова вернулась со звуковым письмом Дамблдора, выражавшего гордость за новое поколение волшебников, которые растут в Школе, с надеждой, что они и в дальнейшем будут внимательны друг к другу и всегда готовы помочь в беде друзьям и близким, даже если они окажутся под заклятьем. В этот раз в детской игре было решено исключить соревновательный момент и дать одинаковую возможность всем принять участие в развязке действия. Тем самым удалось сплотить игроков и избежать слез проигравших. Пятиклассница лицея №6 Лена Воронина, постоянная участница акции, поделилась своим мнением, что эта игра оказалась самой насыщенной и интересной, требующей большей подготовки и внимательного прочтения сразу 4 книг Поттерианы, а также обратила внимание, что все ребята уходят с хорошим настроением и сияющими улыбками. И неудивительно – каждый ребенок прошел весь путь испытаний и получил сертификат, подтверждающий его участие в «Harry Potter Book Night-2017». Для взрослых участников перед началом игры, как обычно, состоялась церемония отбора на факультеты Хогвартса при помощи волшебной Распределяющей шляпы. В их расписании уроков присутствовали такие серьезные предметы, как магловедение и уход за магическими животными. Преподаватель магловедения Чарити Бербидж предложила учащимся перевести английские пословицы и найти им русский аналог. Поклонники книг Джоан Роулинг могут вспомнить множество пословиц волшебного мира, очень напоминающих русские народные, например: «В сумерки наколдовано – к полночи развеется», «Назвался Гарри Поттером – иди мир спасать», «Одна голова – хорошо, а две – братья Уизли», «Пролитое зелье не соберешь», «С кем поведешься, от того и шрам на лбу». На уроке по уходу за магическими животными команды соревновались в умении нарисовать дракона, а на практических занятиях показывали, как правильно ухаживать за гиппогрифом, трехголовым Пушком и кататься на фестралах. На уроке истории магии командам пришлось поработать над шифровкой, выполненной на научном языке по сказкам барда Бидля. У каждого игрока была своя зачетная книжка, в которую преподаватели выставляли оценки в соответствии со Стандартами обучения волшебству – обязательного экзамена для студентов 5 курса Хогвартса по всем изучаемым предметам. Наивысших оценок – «Превосходно» или «Выше ожидаемого» – удостаивались студенты с высокими знаниями предмета, остальные получали «Удовлетворительно». Стоит отметить, что большинство игроков показали хорошие знания Поттерианы. Куратор проекта Ольга Гапонова рассказала: «Если дети очень серьезно отнеслись к игре, то взрослые буквально «ушли в отрыв», позволив себе почувствовать себя детьми и получить от игры настоящее удовольствие. При этом они очень поддерживали друг друга, даже подсказывали и давали списывать!» По сумме очков с результатом 385 баллов победителями стали сразу два участника –Наталия Миронова и Игорь Пелеванюк. Однако молодой человек поступил как настоящий джентльмен, отдав победу девушке. Победительница стала обладательницей магического зелья «Жидкая удача», о волшебных свойствах которого можно легко догадаться. Конечно, нельзя не отметить тех, благодаря кому в Дубне состоялось это захватывающее приключение, полное загадочных происшествий. Помимо сотрудников библиотеки, в подготовке и проведении мероприятия приняла участие дружная и креативная команда волонтеров. В качестве преподавателей Хогвартса выступили: Ольга Гапонова, Дмитрий Цирков, Виктория Токарева, Илья Гапиенко, Денис Франчук, Анна Пурвина, Марина Непрокина, Анна Калугина, Нина Бондаренко, Азат Слямов и Семен Гурский. Технической поддержкой, разработкой квеста и подготовкой реквизита также занимались Татьяна Дыдышко, Ксения Юдицкая, Элла Кускова, Елена Ведмеденко, Татьяна Дмитриенко, Влад Сурмач. Завершилось очередное путешествие в мир волшебства и магии. Но путешествие в удивительный мир книг в библиотеке никогда не заканчивается. Здесь всегда говорят: «До новых встреч!» Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА