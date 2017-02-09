В Универсальной библиотеке Объединенного института ядерных исследований им. Д.И. Блохинцева состоялось награждение победителей третьей городской выставки-конкурса «Они настоящие», которая проходит совместно с салонами рукоделия «Клубочек». Авторские работы, выполненные по мотивам современных литературных произведений, представили 10 мастеров, увлекающихся декоративно-прикладным творчеством. Изначально идею, заимствованную у коллег Минской научной библиотеки БНТУ, организаторы немного изменили. Первые два года на конкурс принимались работы, представляющие героев не только современной, но и классической литературы, театральных постановок, кинофильмов и произведений искусства, созданных в самые разные годы отечественными и зарубежными авторами. В этом году условия конкурса усложнили: авторам было предложено сделать настоящими (осязаемыми) персонажа любой современной книги из фонда библиотеки, написанной в период 1986-2016 гг. В связи с этим количество участников немного снизилось, но их работы традиционно вызвали дополнительный интерес к книгам, представленным на выставке вместе со своими «ожившими» героями. «Именно с этой целью и был задуман проект – продвижение книг и популяризация чтения», – отметила сотрудница библиотеки Мария Пилипенко. Библиотеке удивительным образом удается не только запускать новые проекты, находящие отклик у горожан, но и развивать, поддерживая к ним интерес в течение многих лет. На выставку приходят воспитанники детских садов и школьники, интересуются ею и взрослые. Среди авторов есть как любители, так и профессионалы, постоянные участники и дебютанты. Большинство работ созданы по книгам, написанным для детей и подростков. Литературные персонажи выполнены в разных техниках декоративно прикладного творчества – сшиты, связаны, слеплены авторами, а порой и сконструированы из подручных материалов. Галина Зудина, постоянная участница конкурса, в этот раз воспроизвела точную копию иллюстрации книги Андрея Усачева «Жили-были ежики» с Лягухом-путешественником, управляющим парусником. Вязание – ее давнее увлечение, но литературных персонажей она впервые попробовала связать два года назад именно для конкурса «Они настоящие», о котором узнала, придя с внучкой в библиотеку. На первом из них были представлены ее вязаные композиции по мотивам сказок «Гуси-лебеди» и «Царевна-лягушка». Работы Галины – настоящие шедевры. Рукодельница не ограничивается литературными персонажами, она – мастер декораций, насыщенных продуманными деталями, выполнить которые иногда сложнее, чем главных героев. Каждый ее экспонат – готовый мини-театр. Юлия Лим, работающая с полимерной глиной и текстилем, в прошлом году представила на конкурс восседающего на троне Кащея Бессмертного, для этой выставки она смастерила главного героя книги Роальда Даля «Большой и добрый великан». А рукодельница Екатерина Разинкова создала героев серии книг Георга Юхансона – Мулле Мекка и Буффу. Очаровательная текстильная кукла очень точно передает характер умелого мастера, полюбившегося многим современным мальчишкам, и, конечно, рядом с ним – его верная собака. Татьяна и Владимир Дыдышко тоже вдохновились героями книг Георга Юхансона, смастерив Мулле Мекка и его самолет. Владимир Федорович, инженер ОИЯИ, сделал самолет из пластиковой бутылки. Мастер признался, что моделированием самолетов он занимался с детства в кружке, а позднее привлек к этим занятиям своего 5-летнего сына Данила. С тех пор прошло почти 40 лет, увлечение сына переросло в профессию авиаконструктора, он окончил МАИ, стал летчиком-любителем. У отца и сына дома общая коллекция авимоделей, в которую входит около полутора сотен самолетов. Вся семья – творческая. Жена Владимира Федоровича – рукодельница, а невестка Татьяна в прошлом году стала победительницей конкурса «Они настоящие» со своими замечательными работами – Петсоном и котенком Финдусом, собравшими множество восторженных отзывов. К этой выставке она смастерила еще одну куклу – героиню книги Марии Бершадской «Большая маленькая девочка». Сергей Мерц, сотрудник ОИЯИ – еще один постоянный участник конкурса. Еще на первой выставке он покорил всех своими работами, вылепив из пластилина скульптуры домового эльфа Добби из серии книг о Гарри Поттере и Голлума из «Властелина колец». Его работы всегда вызывают особый интерес зрителей. Сергей рассказал, что лепкой он увлекся давно, в этом году решил перейти на более долговечный материал – полимерную глину и слепил целую серию елочных игрушек по книгам Джулии Дональдсон и Акселя Шеффлера, которую в дальнейшем собирается пополнить новыми работами. Очаровательных кукол, в том числе любимую девочку дяди Федора, домовенка Кузю, Плюмбума-Чоки, созданных по произведениям Эдуарда Успенского, Татьяны Александровой и Ирины Токмаковой, смастерили Елена Бессонова, Галина Бруданина и Анастасия Андреева, а свежих котов из одноименного стихотворения Юнны Мориц – Нина Кудрявцева. Салон рукоделия «Клубочек» определил самые интересные работы, авторы которых стали призерами конкурса: это Владимир и Татьяна Дыдышко, Галина Зудина и Юлия Лим. Традиционно библиотека учредила свой главный приз, который достался Сергею Мерцу, поощрительные призы получили все участники выставки. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА