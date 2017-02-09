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Хранители раритетов Печать
09.02.2017 07:36

Две группы граждан пожилого возраста и инвалидов социально-реабилитационного отделения Дубненского  центра «Родник» посетили Культурно-исторический центр «Светоч», находящийся в  г. Дубне на проспекте Боголюбова, дом 45. 

Культурно-исторический центр «Светоч»  был открыт в 2012 году, однако даже сейчас, спустя пять лет, о нем знают лишь немногие дубненцы, а  ведь Центр «Светоч» достоин самых высоких похвал и оценок.

В основе экспозиции «Светоча»  – частная коллекция профессора Степана Романовича Бабуха, собранная им за долгие десятилетия, начиная с 30-х годов двадцатого столетия, а также  частные собрания его многочисленных друзей-коллекционеров. Ведь для настоящих собирателей древностей  конечной целью всегда является доступность просмотра раритетов как можно более широкому кругу ценителей искусства.

Здесь представлены обширные собрания меднолитой пластики, прекраснейших и любимых нашим народом русских икон, паломнических сувениров и отдельных раритетов, являющихся  культурной и исторической ценностью. Экспонаты «Святоча» интересны как многочисленным исследователям, так и просто любознательным посетителям.

Штат выставочного центра небольшой, все работают  на добровольных началах.  Экскурсии по залам культурно-исторического центра проводят  хранители – семейная плеяда  Бабух  Алексей и Алена. Это люди высочайшей квалификации, досконально знающие суть и ценность каждого экспоната.

Особое внимание в Центре отводится реставрации имеющихся в его ведении старинных предметов,  восстанавливается их история, зачастую неведомая даже их владельцам, ведется составление каталогов,  также  осуществляется издательская деятельность.

Коллекция поражает количеством и исторической ценностью предметов и очаровывает изяществом выставленных экспонатов.

Совершить  экскурсию  по Культурно-историческому центру «Светоч» можно, записавшись  по телефону  8(985)192-50-10 (Алексей).
 

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