Две группы граждан пожилого возраста и инвалидов социально-реабилитационного отделения Дубненского центра «Родник» посетили Культурно-исторический центр «Светоч», находящийся в г. Дубне на проспекте Боголюбова, дом 45.

Культурно-исторический центр «Светоч» был открыт в 2012 году, однако даже сейчас, спустя пять лет, о нем знают лишь немногие дубненцы, а ведь Центр «Светоч» достоин самых высоких похвал и оценок.

В основе экспозиции «Светоча» – частная коллекция профессора Степана Романовича Бабуха, собранная им за долгие десятилетия, начиная с 30-х годов двадцатого столетия, а также частные собрания его многочисленных друзей-коллекционеров. Ведь для настоящих собирателей древностей конечной целью всегда является доступность просмотра раритетов как можно более широкому кругу ценителей искусства.

Здесь представлены обширные собрания меднолитой пластики, прекраснейших и любимых нашим народом русских икон, паломнических сувениров и отдельных раритетов, являющихся культурной и исторической ценностью. Экспонаты «Святоча» интересны как многочисленным исследователям, так и просто любознательным посетителям.

Штат выставочного центра небольшой, все работают на добровольных началах. Экскурсии по залам культурно-исторического центра проводят хранители – семейная плеяда Бабух Алексей и Алена. Это люди высочайшей квалификации, досконально знающие суть и ценность каждого экспоната.

Особое внимание в Центре отводится реставрации имеющихся в его ведении старинных предметов, восстанавливается их история, зачастую неведомая даже их владельцам, ведется составление каталогов, также осуществляется издательская деятельность.

Коллекция поражает количеством и исторической ценностью предметов и очаровывает изяществом выставленных экспонатов.

Совершить экскурсию по Культурно-историческому центру «Светоч» можно, записавшись по телефону 8(985)192-50-10 (Алексей).