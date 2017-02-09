Светлая и теплая выставка поделок из природного материала открылась в читальном зале муниципальной библиотеки левобережья. Ее автор – Вера Анатольевна Музлаева, которая представила на обозрение посетителей самые разнообразные предметы, сделанные из камыша, кукурузных листьев, свернутых бумажных трубочек. Панно, шкатулки, фигурки людей и животных, повозки, корзинки, шляпки, сумки, цветы…Совершенство форм, плавность контуров, четкий графический ритм плетеных изделий настолько обогащают фактуру всех этих предметов, что многие созданные из этих природных материалов экспонаты можно отнести к подлинным произведениям декоративного искусства. Вера Анатольевна родилась в России, позже с родителями перебралась в Молдавию, где прожила более 40 лет. Недавно переехала в Дубну. В Молдавии закончила Бельский педагогический институт, работала воспитателем в детском саду. «Воспитатель должен уметь все – и лепить, и рисовать, и вырезать, и аппликации делать», – говорит Вера Анатольевна. – И вот тогда я поняла, что мне очень нравиться творить руками». Еще в Молдавии она познакомилась с хорошим мастером, которая занималась плетением изделий из кукурузных листьев. Они ей очень понравились, но Вера Анатольевна решила, что повторять не будет: сделать что-то свое гораздо труднее, но интереснее. Это как почерк. Все мы пишем одни и те же буквы, а почерк у всех разный. Так и здесь – мастеров много, но каждый отличается друг от друга». Народный мастер Молдавии В.А. Музлаева не раз участвовала в различных выставках народного творчества и мастер-классах. Особенно ее привлекают изделия из натуральных волокон – лозы, кукурузных листьев, камыша. Чудесны изделия из газетных трубочек – это та же лоза, только из газеты. Способы плетения из этих материалов похожи, но есть и некоторые различия. Сегодня наметился возврат от синтетических к натуральным материалам. Вместе с изделиями из камыша, кукурузных листьев, созданными талантливыми мастерами, в наш дом входит напоенный солнечными лучами природный материал, хранящий тепло человеческих рук. На вопрос: «Откуда берутся образы, сюжеты?» – Вера Анатольевна отвечает: «Участвуя в выставках, я всегда задаюсь вопросом: как и из чего сделаны экспонаты, стараюсь изучить технологию изготовления. Многому учишься, работая с детьми». На изготовление изделия у мастера уходит в среднем до трех недель. Как подчеркивает художник, главное здесь – интерес и терпение, а уже потом фантазия, воображение, творчество. Хочется особо отметить сотрудника библиотеки левобережья Ирину Лощилину, которая творчески подошла к организации и оформлению выставки «Природа и творчество». Ведь очень важно не просто представить предметы на обозрение посетителей, но и со вкусом, грамотно расположить их на полках. Это необходимо для того, чтобы наиболее полно подчеркнуть естественную красоту природных материалов, а значит, помочь их более яркому восприятию. Татьяна Белова