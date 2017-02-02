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Выявили нарушения в сфере ЖКХ Печать
02.02.2017 09:33

Прокуратурой города Дубны приняты меры в связи с нарушениями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Прокуратурой города проведена проверка по обращению жителя города Дубны о нарушении требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части обеспечения надлежащей очистки  кровли многоквартирного дома,  расположенного  по адресу:  г. Дубна,  ул. Ленинградская,  д. 30,  от  снега и наледи  управляющей организацией  - обществом с ограниченной ответственностью «Финсервис» (далее по тексту - 000 «Финсервис»).

Проведенной проверкой выявлены нарушения в деятельности 000 «Финсервис» в части обеспечения благоприятных условий проживания граждан, надлежащего содержания общедомового  имущества.  Так, в ходе обследования вышеуказанного многоквартирного дома выявлены нарушения, выразившиеся в наличии на кровле дома сосулек и наледи.

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170,  удаление наледей и сосулек осуществляется по мере необходимости, козырьки над входами и ступени крылец следует очищать при снегопадах, не допуская сползания снега. Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине).

Таким образом, 000 «Финсервис», являясь управляющей организацией данного многоквартирного жилого дома, не обеспечило благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме  в соответствии с общими требованиями к деятельности по управлению многоквартирным домом, предусмотренными  ч.ч. 1, 1.1 ст. 161 ЖК РФ,  в связи с чем по постановлению прокуратуры города Дубны  генеральный директор 000 «Финсервис» привлечен к административной ответственности по ст. 7.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, то есть за нарушение правил содержания и ремонта указанного дома.

Прокурором города Дубны генеральному директору 000 «Финсервис» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой города в ходе проверки выявлен ряд  аналогичных нарушений, допущенных управляющими организациями 000 «Регстрой-Сервис», 000 «Сириус-О».

По постановлению прокурора города Дубны руководители указанных организаций также привлечены к административной ответственности по ст. 7.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Руководителям указанных организаций внесены представления об устранении нарушений. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города Дубны.

А.Н. Москалев, прокурор города Дубны
 

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