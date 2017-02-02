Жители Дубны по собственной инициативе приходят на помощь обитателям городского озера зимой, когда у них наступает кислородное голодание. Об итогах первой проверки жизни подо льдом и планах ихтиологов-энтузиастов рассказывает Егор Сапожников. – Какова сейчас ситуация на озере в Парке семейного отдыха, как чувствуют себя его обитатели? – В этом году зима пришла очень рано. Раньше мы могли наблюдать, что в эти же дни января рыба проявляла пищевую активность, находилась в придонных слоях воды. В этом году она уже поднялась к поверхности, ко льду, пищевую активность не проявляет, но пока достаточно живо перемещается подо льдом. Мы это видим, поскольку используем объективные средства контроля – эхолот и специальную подводную видеокамеру. Рыба находится наверху, и у нее начинается кислородное голодание. Там кислорода больше, а внизу вода застаивается, водоросли гниют, и дышать тяжело. – То есть сейчас уже существует угроза замора? – Сейчас рыбе более-менее комфортно дышать, но уже совсем скоро ей понадобится помощь человека, и нужно будет проводить аэрационные мероприятия. – Что такое аэрация? – Это процесс повышения количества кислорода, растворенного в воде. Существуют промышленные приборы для обогащения воды кислородом, а мы аэрируем народными методами, усовершенствуя их при помощи современной техники. В прошлом году мы уже получили опыт, как с помощью различных приспособлений обогатить воду кислородом. Можно сверлить по две-три лунки рядом, пробить между ними майны и перегонять воду из одной в другую: по пути она насыщается кислородом. Это делается ледобуром, черпаком, обычным механическим коловоротом. Мы используем электрический ледобур. Он составляется из шуруповерта на аккумуляторах и рыболовного шнека для сверления лунок. Если шнек вращать, он будет гнать воду как в прямом, так и в обратном направлении. Мы, кстати, вычислили опытным путем, что, если поставить его под углом, это будет эффективнее. Таким образом, струя воды, обогащенной кислородом, уходит подо льдом дальше на 30 метров. Чтобы реально оценить его процент в воде, мы планируем также приобрести специальный прибор, а пока делаем это на основе поведения рыб. – Как определяются точки, где надо сверлить лунки? – Рыба уже поднялась наверх. Совсем скоро она ощутит реальный недостаток кислорода. Чтобы она не задохнулась, нужно просто насверлить как можно больше лунок в самых разных местах. Их расположение совершенно не зависит ни от глубины, ни от ландшафта дна. Для этого требуются помощники. Будем начинать с одного-двух раз в неделю, затем это нужно будет делать ежедневно. Рассчитываем, что поможет муниципалитет, ведь озеро находится в его компетенции. – А почему вы вообще обратили внимание на это озеро? Два года назад на этом водоеме произошел существенный замор рыбы. Из лунок, которые в конце зимы сверлили рыбаки, шла дохлая рыба. У меня был опыт ухода за водоемом в подобной ситуации, когда я жил не в Дубне, поэтому я включился в процесс. В результате прошлогодних аэрационных мероприятий весной 2016 года замора не было вообще. – Почему вы, бизнесмен, занялись спасением рыб? Хочу, чтобы рядом с моим домом был красивый живой водоем, куда можно прийти и порыбачить, погулять, наблюдая, как рыба резвится в воде. Я понимаю, что все это можно обеспечить небольшими средствами, поэтому мы и занялись сначала аэрацией, а потом зарыблением. – Какую рыбу выбрали для зарыбления озера? – Мы запустили 500 мальков карпа. Они очень хорошо приживаются, почти все выжили и в первый сезон доросли до 500-600 граммов. А минувщим летом мне попадались особи весом до полутора килограммов. Потом привезли около сотни подлещиков, примерно тысячу красных карасей. Им здесь тоже очень понравилось. Экспериментировали и с экзотами. Очень комфортно себя чувствуют в нашей воде японские карпы кои. По сути, это те же карпы, только выглядят необычно – золотые, розовые, пятнистые. – Кто еще участвует в этой акции? Кто вас поддерживает? – Большую поддержку я чувствую от моих коллег по рыбалке, от активистов дубненского форума. Они помогли собрать деньги на приобретение первой партии рыб для зарыбления озера. Кроме того, проект два года подряд получает премию губернатора Московской области, на эти средства мы покупаем рыбу и оборудование. В этом году планируем приобрести прибор для измерения содержания кислорода в воде и несколько килограммов вьюна. Эта необычная рыба чистит водоем и, кроме того, будет помогать нам в аэрации. У вьюна гибридный способ дыхания, иногда он высовывается из воды, чтобы вдохнуть. Это необычное зрелище, которое, уверен, понравится дубненцам. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА