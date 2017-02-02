25 января в муниципальном выставочном зале ДК «Октябрь» открылась традиционная выставка творческого объединения «Коломбины», где зрители могут познакомиться с новыми работами постоянных его участниц и творчеством дебютантов. Здесь представлены художественные и графические работы, стилизованные костюмы, авторские куклы, вышитые бисером иконы и декоративно-прикладное творчество. Организатор выставки, руководитель творческого объединения «Коломбины» Елена Машкова представила зрителям авторов работ. Эту выставку они называют своим творческим отчетом. Познакомившись с их произведениями, хочется сразу согласиться с мнением Ромена Роллана: «Живет лишь тот, кто творит!» Каждая выставка мастериц-рукодельниц и художниц «Коломбин» полна приятных сюрпризов. Алевтина Кукоба, член творческого объединения «Художники Дубны», художник-бутафор детского кукольного театра Дворца культуры «Октябрь», в прошлом году подарила зрителям настоящее путешествие в детство, представив ретро-экспозицию кукол – артистов театра, которых она создавала в разные годы. На этой выставке представлен совершенно новый проект ДК «Октябрь» – кукольный спектакль «Снежная королева», подготовленный творческим коллективом к Новому году. Куклы – авторские работы Алевтины Кукобы, в изготовлении одежды помогала Елена Машкова, декорации изготовил Андрей Бергман. Здесь же представлены новые работы Алевтины, выполненные в стиле силуэтной вырезки – бумажные кружевные вытынанки. Ее настенные панно в виде фонтанов могут украсить стены любого интерьера. Наталья Киселева, член Союза художников России, представила на выставке яркие декоративные абстрактные полотна. Профессиональные навыки нашли применение и в новом увлечении мастерицы – пряничной росписи. Второй год Наталья радует зрителей архангельскими пряниками-козулями: ангелочки, снежинки, елочки, снеговики и другие фигурки в ажурной росписи источают аромат специй и пряностей. Здесь можно увидеть настоящие маленькие картины и даже зимний пряничный домик, утопающий в белоснежной глазури. Своими импровизациями в творчестве вновь поделилась Мария Демина с маленькой дочерью Зоей, представив всегда отличающиеся яркой индивидуальностью живописные и графические работы. На выставке можно познакомиться с замечательными живописными работами Майи Тютчевой и Светланы Шаровой. В экспозиции Светланы – также новая коллекция работ, выполненных в технике росписи по стеклу, большая часть которой посвящена зимней и новогодней тематике. Также рукодельница представила образцы поделок, которые можно смастерить вместе с детьми из подручного материала – много лет она проработала преподавателем изобразительного искусства в Дубненском детском доме и музыкальной школе, прививая детям любовь к творчеству. Среди дебютантов выставки «Коломбин» – Наталья Степанова с иконами, вышитыми бисером и освященными в храме, и дизайнер Евгения Михайлова, мастер компьютерной графики. Ее работы выполнены стилосом на планшете в стиле фэнтези и японского аниме. В отличие от произведений мастеров художественной живописи, их можно увидеть не на традиционных полотнах, а в виртуальном пространстве. Посетители выставки могут ознакомиться с фотографиями этих работ. На текстильные куклы Галины Волковой невозможно смотреть без доброй улыбки – столько в них позитива и светлой энергии, готовых растопить любую грусть. Помимо уже знакомой и полюбившейся зрителям кукольной супружеской пары «Золотая свадьба», мастерицей представлены новые работы: очаровательный «Гриб Весельчак», обезьянка-балерина «Мисс-2016», «Баба-яга», «Маска», «Интрига», а замечательный «Домовой Семушка» – ее совместная работа с внучкой Софьей Прокоповой. В свое время рукодельница закончила Школу кукольного дизайна по изготовлению кукол из пластика и текстиля. Более 10 лет она создает авторские куклы, многие из которых находятся в частных коллекциях. Кукольных дел мастерица постоянно участвует в российских и международных выставках, она член творческого Профессионального союза художников и Московского клуба текстильной куклы «Леди-АРТ». Название творческого объединения «Коломбины», участницы которого в той или иной степени связаны с театральной и концертной деятельностью, носит имя одного из основных персонажей итальянской народной комедии масок дель арте, спектакли которого создавались методом импровизации. Интересен тот факт, что изначально Коломбину называли Фантеской («Куколкой»). В этой выставке творческого объединения куклы занимают значительную часть экспозиции. Впервые в ней приняли участие члены Творческой мастерской Алены Бондаревой. Своих авторских кукол вместе с руководителем представили Татьяна Алфеева, Татьяна Юдина, Светлана Осипенко и дочь кукольного мастера – Лера Бондарева. В студию часто приходят начинающие мастерицы, не имеющие опыта, но с большим желанием постичь профессиональные секреты этого непростого искусства. Поучиться у Алены есть чему. Она член ЕврАзийского кукольного союза, изготовлением кукол занимается в течение 10 лет, мастерски владеет навыками работы с разными видами полимерной глины и холодного фарфора. У мастерицы есть и собственные авторские разработки, например, по изготовлению каркаса куклы. Ее замечательные работы приобретают как музеи, так и частные коллекционеры. В наш город Алена приехала 2 года назад из Красноярска. Открыв в Дубне студию авторской куклы, она помогает нашим рукодельницам осуществить свою мечту. Именно такая мечта была у Светланы Осипенко, которая уже год занимается в творческой мастерской. Светлана рассказала, что лицо куклы обычно полностью отображает мысли и настроение автора, его состояние души во время работы: об этом стоит помнить, когда пытаешься «вдохнуть жизнь» в куклу. Работа сложная, но очень увлекательная. Она требует не только терпения, но и постоянного пополнения знаний – об исторической эпохе персонажа, которой должны соответствовать одежда и обувь, аксессуары, украшения и многое другое: незначительных деталей не бывает. Даже ткань на изготовление костюма не всегда легко найти – бабушкины сундучки порой приходятся очень кстати. Светлана признается, что ее члены семьи с пониманием относятся к маминому увлечению, несмотря на то, что занятия проходят раз в неделю, но с утра и до позднего вечера. Они – первые зрители и первые критики, с удовольствием помогают в поиске тканей и материалов. За время работы в мастерской сложился дружный коллектив рукодельниц, окрыленных творческим процессом. Татьяна Алфеева до прихода в студию авторской куклы сама постигала азы кукольной техники. Создавая сказочные композиции, она использовала самые неожиданные материалы. Наверняка, многие помнят ее замечательного «Емелю», созданного по мотивам сказки «По щучьему велению», представленного 2 года назад на первой выставке-конкурсе «Они настоящие!» в библиотеке ОИЯИ. Для реализации своей творческой идеи, помимо традиционных материалов, при создании каркаса мастерица использовала пенополистирол. А ведь прав был Николай Гоголь, когда говорил: «В руках таланта все может служить орудием к прекрасному!» На той же выставке жители наукограда впервые смогли познакомиться с работами Алены Бондаревой – литературными персонажами, а также героями театра и кино: «Данила Багров», «Малефисента», «Черный лебедь» и другие. Сегодня их также можно увидеть в выставочном зале, а вместе с ними «Тореадора», «Фантазию», «Северный ветер», «Джона Сноу» «Дейнерис» и многие другие удивительные авторские работы кукольного мастера. Руководитель творческого объединения Елена Машкова представила казачьи стилизованные костюмы в оригинальном исполнении, изготовленные для выступлений фольклорного ансамбля «Смородина», в котором она занимается. Ее работы хорошо знакомы поклонникам коллектива, концертные костюмы которого – шедевры, созданные руками Елены. На выставке представлены и графические рисунки художницы. В нашем прошлогоднем разговоре Елена Николаевна отметила, что свою выставку «Коломбины» задумали для того, чтобы пробудить в людях желание творить, создавать что-то своими руками. Их экспозиция всегда пользуется большой популярностью у горожан, ее с удовольствием посещают с экскурсиями воспитанники детских садов и учащиеся школ. На открытии выставки посетители с интересом знакомились и общались с авторами работ. Своим выступлением собравшихся порадовал Детский музыкальный театр «Карамельки», художественный руководитель Марина Чайковская. Стихи из своего нового поэтического сборника прочитал Александр Исаев. Закрытие выставки состоится 12 февраля в 15:00, а завершится оно концертом вокального коллектива под руководством Александра Чайковского. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА