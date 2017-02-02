«Танцевать нужно всем – ни один вид спорта так гармонично не развивает тело, как хореография!» Алла Духова Безудержной энергетикой и высоким профессионализмом балет «TODES» покорил дубненцев в спектакле «Мы», состоявшимся в Доме культуры «Мир». Изысканная хореография режиссера-постановщика, художественного руководителя и главного балетмейстера балета «TODES» Аллы Духовой, создавшей яркое и незабываемое ревю на музыку Дениса Гарнизова, на два часа в буквальном смысле слова загипнотизировала аудиторию. Пластика, костюмы, трюки – все завораживало так, что невозможно было отвести глаза. За 30 лет плодотворной работы «TODES» накопил массу оригинальных номеров, полюбившихся зрителям. Они-то и вдохновили Аллу Духову и её танцоров на создание программы-микса «Мы», состоящей из этих хитов. И хотя в спектакле нет единой сюжетной линии, он воспринимается как непрерывное действо. Шоу «Мы» коллектива Аллы Духовой – интереснейшая страница в отечественной хореографии. Номера этого действа – настоящие жемчужины пластики. В каждом из них находят воплощение идеи, за последние десятилетия изменившие систему взаимодействия спорта и классического балета. Суть в том, что сколько бы современные балетоманы не боролись за чистоту любимой классики, правда заключается в следующем: со времен средневековых акробатов профессиональный танец и цирк развивались рука об руку. И хотя эстеты обычно ругают балетных артистов словами «циркач» и «циркачка», публика всегда и везде буквально «заходится» от восторга, обнаружив в благородном танце наличие сложных поддержек и всевозможных цирковых трюков. И как результат – лексика балета на протяжении всей его истории постоянно пополняется акробатическими приемами – в последнее же время выбор хореографов зачастую падает на те из них, в которых на первый план выступает эротическая составляющая. И это понятно, ибо зрелище акробатических танцев, по своей сложности находящихся на пределе человеческих возможностей, приправленных значительной дозой чувственности – будь то хрупкая, изломанная женственность или агрессивная мужская брутальность, – заставляет души зрителей более эмоционально отзываться как на само действо, так и на сопровождающую его музыку. В данный момент «Мы» – это оригинальный образец совмещения элементов классической хореографии, художественной гимнастики и акробатики. В восьмидесятые подобный синтез принес «TODES» невероятную популярность – смелая и дерзкая хореография выступающих вызывала у публики форменный шок, так как была чрезвычайно далека от академизма, царившего в тот период на сцене. В связи с тем, что в прошедшем спектакле были представлены наиболее яркие dance-композиции, созданные за почти тридцатилетнюю историю коллектива, сами артисты назвали программу «Мы». В своей афише коллектив театра объяснил собственную позицию: «Мы» – это спектакль о нас с вами. Это непрерывный каскад самых сильных впечатлений и открытий нашей жизни, которые можно передать только танцем». «Профессиональный подход к работе, совмещение хореографии и актёрского мастерства, тщательная работа над костюмами, продуманная драматургия каждого номера, использование в шоу новейших технологий – вот составляющие, из которых складывается творчество коллектива» – отмечает доброжелательная пресса. Важно отметить, что многие танцовщики, выступившие на дубненской сцене и прошедшие обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Риге, Череповце, Казани, Йошкар-Оле, Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, имеют за плечами значительные спортивные достижения (акробатика и гимнастика). В январе этого года в план гастролей «TODES» включены многие города Подмосковья, среди которых Подольск, Коломна, Красногорск, Зеленоград, Серпухов, Королев и др. График выступлений чрезвычайно напряженный – спектакли проходят практически каждый день. Венцом этого гастрольного тура явится выступление в Кремле – оно будет посвящено юбилею коллектива. В концерте примут участие звезды отечественной эстрады. При этом «TODES» представит на суд столичной публики как номера, сопровождающие выступления известных российских вокалистов, так и сольные композиции. Наталия Белага Наша справка. Балет «TODES» был создан Аллой Духовой в 1986 году. 8 марта 1987 года начались первые выступления коллектива. С тех пор эта дата считается днем рождения театра. С 1990 года балет активно гастролирует за рубежом: прославленному коллективу неоднократно рукоплескали зрители Америки, Австралии, Израиля, Франции, Китая, Болгарии и др. Алле Духовой удалось доказать российской публике, что выступления «TODES» не только являются эффектным дополнением к концертным номерам «звёзд», она заставила воспринимать свой эстрадно-хореографический коллектив как «совершенно самостоятельную творческую единицу». Вопрос о создании школы танца встал перед А. Духовой в 90-е, когда «TODES» стал востребован, и труппу надо было увеличивать. В тот период в России не обучали современной хореографии, и артисты приходили в балет либо из народных коллективов, либо из спорта. И тогда, чтобы научить танцевать молодежь в соответствии со своими художественными замыслами, Алла Владимировна открыла школы танца. Первые студии «TODES» начали работать в 1998 году в Москве, Риге и Санкт-Петербурге, позже аналогичные школы появились и в других российских городах. К августу 2014 года было создано 89 филиалов, в которых занимались почти 35 тысяч учеников. Весной того же года в Москве открылся Театр танца Аллы Духовой «TODES». К ноябрю 2015 года репертуар этого театра уже состоял из четырех спектаклей.