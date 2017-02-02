В читальном зале библиотеки левобережья состоялся вечер, посвященный творчеству талантливого русского поэта Николая Михайловича Рубцова.

Видеоролик по стихам поэта настроил зрителей на лирический лад. Зал услышал запись голоса Н. Рубцова, читающего свое стихотворение, песни на его стихи.

Ведущая вечера Ольга Аникина напомнила собравшимся о наиболее важных и интересных фактах из жизни поэта, подчеркнула родственность его стихов поэзии А. Фета, Ф. Тютчева, С. Есенина, А. Блока и особую значимость русской поэтической традиции, которую удалось сохранить и развить Николаю Рубцову.

Проникновенные строки поэта в выразительном чтении Н.А. Коломицева покорили сердца слушателей. Повествуя о любви к России и к малой родине, о детских и юношеских мечтах, поисках себя, воспоминаниях о матери, они через простые образы донесли важную и вечную истину – необходимость для каждого человека простого тепла и участия. Многие из стихов были хорошо знакомы собравшимся: «Видения на холме», «Звезда полей», «Тихая моя родина», «В горнице моей светло», «В минуты музыки печальной». Они всегда остаются актуальными, как вечны любовь матери, бескрайнее небо со звездами, морской простор и тяга людей к доброму слову, красивой, но простой поэзии. Звучали и редко исполняемые произведения Николая Рубцова. Чтение стихов сопровождалось показом слайдов с фотографиями поэта разных лет.

Стихотворение «Прощальная песня» произвело особенно сильное впечатление на чтеца, и свои переживания он смог передать слушателям.

Предчувствуя свой трагический конец, Н. Рубцов во многих стихах писал о смерти, но эти строки проникнуты светлой грустью и верой в людей, в дружбу и в то, что его творчество найдет своего благодарного читателя, будет понятно многие годы и десятилетия спустя.

Искренняя, живая поэзия Николая Рубцова отозвалась в сердцах слушателей. Один из гостей, Л.П. Малов, также прочел свое любимое стихотворение Н. Рубцова «Повесть о первой любви».

Аплодисменты зала выражали благодарность за возможность прикосновения к чистому роднику истинно народной и при этом высокой поэзии, за приятно проведенный вечер, возможность встретиться и пообщаться в уютной, дружеской атмосфере. А это значит, что наших посетителей ждут новые встречи в стенах библиотеки с талантливыми и интересными людьми нашего города.

Алла Соболева