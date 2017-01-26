В Доме ветеранов состоялось расширенное заседание Дубненской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов с отчетом о проделанной работе. Городской Совет ветеранов, в мае прошлого года отметивший свое 30-летие, на сегодняшний день представляет интересы более 21 тысячи жителей Дубны. Самая многочисленная общественная организация города состоит из 7 районных и первичных ветеранских организаций Большой Волги, левобережья, институтской части, а также Объединенного института ядерных исследований, завода «Тензор», ГОВД и Дубненского отделения Российского союза офицеров запаса. Новый состав городского Совета ветеранов был избран на отчетно-выборной конференции 2 ноября 2015 года, возглавил его Вячеслав Трофимов. На расширенном заседании в состав Совета ветеранов были введены новые члены. Такая необходимость возникла в связи с выходом из состава Совета нескольких человек и уходом из жизни активно работавших в течение многих лет Галины Ивановны Беловой и Людмилы Олеговны Поповой, память которых присутствующие почтили минутой молчания. Большинством голосов в состав городского Совета ветеранов были введены Владимир Викторович Антипов, председатель Совета ветеранов ГОВД, Ираида Ивановна Кульчицкая, председатель Ассоциации жертв незаконных политических репрессий, и Валентина Михайловна Майданова, которая возглавила комиссию по работе с молодежью. Проработавший в течение многих лет на этом посту Иван Степанович Юдин, также возглавляющий Совет ветеранов ОИЯИ, по его личной просьбе был освобожден от этой должности. В состав ревизионной комиссии была избрана Елена Ивановна Шабашова. Вячеслав Борисович подчеркнул, что деятельность Совета ветеранов строится на основе тесного сотрудничества с рядом организаций и предприятий. 2016-й год был насыщен юбилейными и памятными датами. В год 30-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС по инициативе Союза офицеров запаса, инициативной группы ликвидаторов чернобыльской аварии, вдов ликвидаторов аварии и Совета ветеранов на площади Мира был установлен памятник ликвидаторам радиационных катастроф. Этому событию была посвящена неделя чтений, семинаров и научно-практической конференции в университете «Дубна». Мероприятия состоялись по случаю 75-летия начала Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в Дубне проживают 103 участника ВОВ, со стороны ветеранских организаций им уделяется особое внимание. В канун 75-летия контрнаступления под Москвой чествовали участников этой битвы – И.Г. Негея, Ф.П. Седова и М.Н. Ильину. При непосредственном участии Совета ветеранов был организован и проведен в ДК «Мир» творческий вечер участника ВОВ поэта Валентина Елисеевича Уралова. На торжественном вечере, посвященном 30-летию городского Совета ветеранов, был организован прием в честь активных членов организации. Успешным стало участие ветеранов в конкурсе на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье»: ветеранские организации стали лауреатами третьих премий в номинациях «Спасибо деду за Победу», «В движении» и «Зеленый регион». Областной смотр-конкурс «Фронтовые концертные бригады», которому предшествовала долгая и ответственная подготовка, принес дубненским ветеранам заслуженную победу! Лучшие номера концертной программы, за которую они удостоены диплома 1 степени, войдут в итоговый гала-концерт. Представляя городской Совет ветеранов и Совет ветеранов ОИЯИ, дубненцы приняли участие в конкурсе на лучшую ветеранскую организацию, итоги которого пока не подведены. Ветераны подготовили и провели викторину среди общеобразовательных учреждений города, посвященную 75-летию начала контрнаступления под Москвой, в которой с большим отрывом одержала победу команда гимназии №3. В образовательных учреждениях города состоялась целая серия выступлений «Фронтовой агитбригады» под управлением Л.А. Гребенщиковой. Ветераны постоянно проводят встречи, посвященные знаменательным историческим датам, с учащимися школ, гимназий, лицеев, студентами аграрно-технологического техникума и университета, а в летний период – с ребятами, отдыхающими в лагере «Сосновый бор». В течение года в первичных ветеранских организациях проходят тематические клубы общения. Накануне 8 Марта Совет ветеранов Большой Волги и Дубненское отделение Российского союза офицеров запаса совместно с гимназией №11 и ДШИ «Рапсодия» провели встречу с женами и вдовами офицеров, где каждой гостье была вручена медаль «Жена офицера». А накануне Нового года 12 долгожителей района Большая Волга на дому поздравили участники фитнес-клуба «Юна-спорт», подарив ветеранам настоящий праздник. В течение года по инициативе Совета ветеранов ОИЯИ и при финансовой поддержке дирекции Института состоялась поездка в Республику Беларусь, в которой, помимо ветеранов, приняли участие кадеты школы №2, экскурсия совместно с учащимися школы №6 в парк МО РФ «Патриот» с посещением Партизанской деревни и музея «Истории танка Т-34», поездка в Москву на Поклонную гору на митинг, посвященный освобождению узников концлагеря Освенцим и прорыву блокады Ленинграда, посещение мемориала «Трагедия народов в Великой Отечественной войне» и экскурсия в ОИЯИ на строящийся коллайдер NICA. Также ветераны побывали на Перемиловских высотах, путешествовали по Московскому водохранилищу. Председатель Совета ветеранов принял участие в Съезде Партии пенсионеров России. Социально-бытовой комиссией было проведено обследование условий жизни 34 одиноко проживающих вдов участников ВОВ. По заявлениям от нуждающихся в помощи участников ВОВ, их вдов, тружеников тыла и других ветеранов была оказана помощь на сумму 505 000 рублей администрацией города; УСЗН оказало помощь 258 ветеранам на сумму 1 164 730 рублей. Не оказались в стороне и политические партии: помощь от КПРФ получили 22 человека на сумму 400 000 рублей, от «Единой России» – 10 человек на сумму около 200 000 рублей, от «Справедливой России» – 5 человек на сумму 100 000 рублей. Путевками на санаторно-курортное лечение воспользовались 174 человека. Ветераны приняли активное участие в проведении благотворительной акции Мособлгаз «Участникам ВОВ с благодарностью за Победу». Активисты Совета ветеранов левобережья обошли всех проживающих в частном секторе ветеранов, выявив 17 человек, которым впоследствии были установлены газовые водонагреватели. За отчетный период от пенсионеров и инвалидов ВОВ не поступило ни одной жалобы на медицинское и лекарственное обеспечение. Большую роль в этом сыграло открытие в поликлиниках аптечных пунктов по обеспечению льготными лекарствами. В поликлиниках проводились занятия с ветеранами по вопросам гастроэнтерологии, сахарному диабету, инсульту, кардиологических и онкологических заболеваний, дистанционной записи к врачам. Ветераны прошли бесплатное обследование в кабинете денситометрии в Центре здоровья, лаборатория «Инвитро» обследовала участников ВОВ и бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Лекции по актуальным вопросам диабета читали врачи МОНИАГ. Часть ветеранов бесплатно получили глюкометры. Ветераны стараются должное внимание уделять своему здоровью: занимаются китайской гимнастикой и физкультурой, скандинавской ходьбой, по льготным абонементам посещают плавательные бассейны. В минувшем году они приняли активное участие в сдаче норм ГТО, организованном во Дворце спорта «Радуга». Совет ветеранов активно сотрудничает со средствами массовой информации Дубны, а на страницах газеты «Встреча» ветераны раз в месяц в рубрике «Голос ветерана» сами рассказывают о своей жизни. В Доме ветеранов работают 35 клубов по интересам, в том числе 7 групп здоровья, 14 групп по первоначальному обучению компьютерной грамотности (в прошлом году в них прошли обучение 63 человека), группы по изучению немецкого и французского языков, 6 групп декоративно-прикладного творчества, 3 литературно-музыкальных клуба, клуб интернациональной дружбы, 2 ветеранских хора. Все занятия проводятся бесплатно. Организацией кружковой работы в течение многих лет занимается Валентина Петровна Кашатова. Творческие объединения Дома ветеранов участвуют и в городских мероприятиях: традиционной стала выставка декоративно-прикладного творчества в ДК «Октябрь», а в прошлом году впервые состоялся фотоконкурс в ДК «Мир». Всего в 2016 году в Доме ветеранов было проведено 975 мероприятий. Также за прошлый год здесь 123 человека получили юридические консультации. Дубненский Совет ветеранов был награжден грамотой Московской областной думы, а В.Е. Осиевский, Н.Г. Дьячкова, Г.Н. Чижова и Н.С. Коныгина – благодарственными письмами. И.М. Василенко награжден знаком «За вклад в развитие атомной промышленности» 2 степени, а Г.Н. Округин – знаком «Почетный строитель атомной отрасли». 4 человека в минувшем году стали Почетными ветеранами РФ, 9 человек – Почетными ветеранами Подмосковья и 17 – ветеранами атомной энергетики и промышленности. Нина Григорьевна Дьячкова награждена знаком «За заслуги перед Дубной» и почетным знаком Московской областной думы «За трудовую доблесть». Большое количество активистов ветеранского движения награждены грамотами и благодарственными письма главы города и Совета ветеранов. Вячеслав Трофимов обратил внимание на то, что не удалось реализовать в минувшем году. Остается открытым вопрос по возобновлению в Дубне работы медико-социальной экспертизы (ВТЭК). Причиной тому – нежелание дмитровских врачей ездить в Дубну за мизерную зарплату. Председатель Совета ветеранов считает, что решение может быть найдено на уровне города: эту работу согласны вести врачи поликлиники МСЧ №9, но для этого им нужно сдать экзамены и получить соответствующее разрешение. Вячеслав Борисович ознакомил присутствующих с основными задачами на 2017 год. Помимо ежегодных мероприятий и тех, которые следует завершить, запланирована разработка и принятие новой редакции Устава Совета ветеранов на основе редакции Московского областного совета ветеранов и разработка документов по учету и отчетности первичных ветеранских организаций. В этом году Совет ветеранов планирует принять участие в мероприятиях по согласованию и установке в Дубне памятника министру среднего машиностроения СССР, трижды Герою Социалистического Труда, первому представителю в ОИЯИ Ефиму Павловичу Славскому, сподвижнику Курчатова и Александрова, в 2018 году исполнится 120 лет со дня его рождения. Также в планах – принять участие в конкурсе ветеранских хоров «Пою родное Подмосковье и славлю песнями город родной», посвященном Дню Московской области. В торжественной обстановке председателю Общественной палаты г. Дубны Елене Александровне Игнатенко был вручен почетный знак Московского областного совета ветеранов «Почетный ветеран Подмосковья». Благодарственные письма Совету ветеранов были вручены от городской Общественной палаты и Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Председатель Совета ветеранов Большой Волги Галина Никитична Чижова поблагодарила депутатов Павла Насонова, Андрея Тамонова, Сергея Андронова за внимание к работе их Совета и помощь в организации поездки 18 человек в Московский областной госпиталь ветеранов войн в Крюково. В ветеранских организациях большое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи, содействуя утверждению в обществе высоких нравственных и духовных ценностей. Иван Михайлович Василенко, начальник штаба Совета ветеранов РСОЗ, поднял тему чистоты русской речи: «Мы гордимся успехами наших школьников. Но при этом нельзя не сказать, что культурный и морально-этический уровень подрастающего поколения катастрофически падает – дети матерятся, ведут себя по-хамски. Это настоящая эпидемия, на которую нужно обратить серьезнейшее внимание». Евгения ШТАЙН