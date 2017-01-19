Завершила свою работу 46 сессия Программно-консультативного комитета по физике частиц, на которой шла речь о выполнении рекомендаций предыдущей сессии Программного комитета, о резолюции 120-й сессии Ученого совета, состоявшейся в сентябре прошлого года, и ноябрьских решениях Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ. Прежде всего ученые акцентировали внимание на последних новостях по реализации проекта «Нуклотрон – NICA», на ключевых проектах плана, получении первых пучков ускоренных частиц, сроках первых физических экспериментов, работах по развитию инфраструктуры, включая нуклотрон, созданию детекторов… Нуклотрон – НИКА Информацией о том, на какой стадии в настоящее время находится комплекс НИКА и что здесь предстоит сделать в ближайшее время, поделился заместитель начальника по научной работе ускорительного отделения Лаборатории физики высоких энергий Анатолий Сидорин. На самом деле комплекс НИКА, отметил Анатолий Олегович, это не только коллайдер, не только ускоритель, это еще три современных детектора, социальная инфраструктура, новое здание для проекта, трехъярусная автомобильная парковка, это хорошие дороги, подходящие к комплексу. – Как специалист по ускорительному комплексу могу сказать, что за минувший год достигнут большой прогресс в создании инжекционной цепочки для коллайдера, активно ведется строительство здания коллайдера, параллельно с этим проводится сеанс на нуклотроне по реализации текущей технической программы нашего Института. В прошлом году начато серийное производство сверхпроводящих магнитов для бустера, и предстоит ближайшая большая работа по комплексу НИКА – это сооружение синхротрона для повышения интенсивности пучков тяжелых ионов. После этого стартует первый эксперимент на выведенном пучке нуклотрона в рамках программы НИКА – «Барионная материя», – прокомментировал А.О. Сидорин. Наша справка. Синхротрон – один из типов резонансных циклических ускорителей. Характеризуется тем, что в процессе ускорения частиц орбита пучка остаётся постоянного радиуса, а ведущее магнитное поле поворотных магнитов, определяющее этот радиус, возрастает во времени. Кстати, как сказал зам. начальника по научной работе ускорительного отделения ЛФВЭ, в рамках проекта НИКА планируется несколько экспериментов. Например, эксперимент «Барионная материя» начнется уже в следующем году, будет сделан некий тестовый заход. Основные коллайдерные эксперименты будут проводиться на детекторах многоцелевом MPD и спиновом SPD. – Выход на проектные параметры на детекторе MPD планируется примерно к 2023 году, к концу стартовавшего семилетнего плана ОИЯИ. В стартовой версии детектор и коллайдер будут запущены в начале 2020 года, – поделился Анатолий Сидорин. Наша справка. В самом общем смысле детектор – это средство, позволяющее обнаружить какое-либо явление. Когда наступает определённое событие или обнаруживается заданное вещество, детектор подаёт сигнал. К примеру, детектор элементарных частиц помогает находить и измерять частицы, возникающие при ядерных распадах или составляющие собой космические лучи. В заключение ученый прокомментировал минувший сеанс на нуклотроне. «Это был самый длинный сеанс, – подчеркнул он, – и для нас он интересен тем, что вообще-то планируется работать минимум по 4 тысячи часов в год, а без такого рода длительных сеансов подобное невозможно. Поэтому для нас это был опыт длительной работы оборудования, в том числе и нового (его очень много), наработка на отказ разных систем. С точки зрения физики, это вообще сеанс, который вернул нуклотрон в область спиновой физики, ведь последний сеанс с поляризованными пучками проводился летом 2005 года, когда Дубна стала центром урагана, обрушившегося на север Московской области, в городе была серьезно повреждена электросеть... Проведенный сеанс, к счастью, стал одним из наиболее успешных, мы отработали по плану практически все эксперименты, которые были запланированы, и получили хороший опыт длительной работы», – подытожил заместитель начальника по научной работе ускорительного отделения ЛФВЭ. Детекторы… Подробнее о создании основного детектора на коллайдере НИКА для изучения столкновений тяжелых ионов – MPD – рассказал начальник сектора ЛФВЭ Вадим Колесников. Как он прокомментировал, начать работу на детекторе планируется уже через пару лет, специалисты достигли хорошего прогресса в подготовке к его запуску. – С удовлетворением мы отмечаем, – сказал он, – что интерес к нашему проекту все более возрастает не только научного комьюнити в России, но и международного, и количество групп-визитеров и предложений по участию в проекте возрастает настолько значительно, что приходится уже думать, где их всех разместить. У нас нет проблем ни с точки зрения финансирования со стороны РФ, ни в том числе зарубежными группами, ни с точки зрения каких-то задержек в плане. Естественно, привлекаем для участия в нашем проекте более молодых ученых и более опытных физиков и надеемся на вполне успешную реализацию, – поделился Вадим Иванович. Как он уточнил, в настоящее время фактически готовы детальные планы изготовления для всех систем детектора. Специалисты предварительно начали конструкцию многих механических элементов, электроники, уже сейчас закупаются компоненты для проекта MPD. – Практически все элементы для него созданы – времяпролетная камера, детекторы для идентификации частиц, даже компоненты для сборки детектора. Они, кстати, уже в запуске, многие готовы, поступают в Дубну, и мы их здесь собираем, проверяем на работоспособность, – заключил Вадим Колесников. NICA и детектор MPD предназначены для поисков смешанной фазы ядерной материи, которая образовалась в первые микросекунды после Большого взрыва, родившего нашу Вселенную. Остывая, она образовала протоны и нейтроны, из них – ядра, из ядер и электронов – атомы, из атомов – химические элементы и всех нас. Если схематично представить работу комплекса НИКА, то сначала два предускорителя – бустер и нуклотрон – разгонят тяжелые ионы до почти световых скоростей, из нуклотрона ускоренные частицы направят в кольца коллайдера, имеющие две точки пересечения, где столкнутся летящие навстречу друг другу пучки тяжелых ионов. Все, что произойдет в точках столкновения, зафиксируют детекторы – многоцелевой MPD и спиновый SPD. По традиции очередная двухдневная сессия программного комитета по физике частиц завершилась стендовыми докладами молодых ученых, дискуссией и принятием рекомендаций в повестку дня следующего заседания комитета. На сессии побывала Татьяна КРЮКОВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА