Социальная защита и обеспечение Скорректированы правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. На основании Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2016 г. № 1221 «О внесении изменений в постановление Правильства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 927» предусмотрена упрощенная процедура для близких родственников (родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер), если они совместно проживают с подопечным не менее 10 лет на день подачи заявления. В орган опеки и попечительства достаточно предоставить только 4 документа: заявление; подтверждение родства с подопечным; копию свидетельства о браке (если лицо состоит в нем); медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам медосвидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в установленном порядке. Дополнен перечень документов, запрашиваемых органами опеки и попечительства в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Это заключение об отсутствии фактов ненадлежащего обращения близкого родственника с совершеннолетним подопечным в период до достижения им возраста 18 лет. Прописана процедура оформления акта обследования условий жизни близкого родственника, желающего стать опекуном. Закреплены особенности контроля при установлении опеки или попечительства над совершеннолетними подопечными. Уточнены формы отчетов о доходах/расходах подопечного гражданина. *** При оказании госуслуг запрещается запрашивать у заявителя документы, уже имеющиеся у госорганов. Распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоупраления» утвержден перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении федеральных органов власти и необходимых органам власти регионов и муниципалитетам для предоставления госуслуг. Он содержит 85 наименований документов, которые предоставляются 25 органами власти. *** Расходы на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет проиндексированы на 5,5 процентов с учетом ожидаемого уровня инфляции. Внесены изменения в Закон Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет». Согласно этому документу, детям в возрасте до 1 года теперь предусматривается 630 рублей, в возрасте от 1 года до 2 лет – 478 рублей, от 2 до 3 лет – 398 рублей, беременным женщинам – 239 рублей, кормящим матерям – 630 рублей в месяц на одного человека. ЖКХ В соответствии с НК РФ от налогообложения НДС освобождена реализация работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) управляющими организациями, товариществами собственников жилья, потребительскими кооперативами. Основание – Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 11 ноября 2016 г. № 03-07-14/66213 «О применении НДС в отношении работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) управляющей организацией». Условие – услуги по ремонту приобретаются названными налогоплательщиками у организаций и ИП, непосредственно их выполняющих. Таким образом, освобождение от налогообложения НДС применяется в том числе управляющими организациями, для которых управление многоквартирным домом не является основным видом деятельности. *** Скорректирован основной нормативно-правовой акт о налоге на имущество организаций в Московской области. Обновлены налоговые ставки. Вступил в силу Закон Московской области от 28 ноября 2016 г. №141/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О налоге на имущество организаций в Московской области. Теперь налоговая ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, установлена в следующих размерах: в 2017 году – 1,5 процента, в 2018 году и последующие годы – 2 процента. К видам недвижимого имущества, в отношении которых определяется налоговая база как кадастровая стоимость имущества, теперь относятся и жилые дома, жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств. На территории Московской области скорректирован основной нормативно-правовой акт об обеспечении тишины и покоя граждан. Внесены изменения в Закон Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Установлено, что не допускается нарушение тишины и покоя граждан до 9 часов 00 минут и с 19 часов 00 минут в будние дни и по субботам, круглосуточно в воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни. Отмечено, что названные требования не распространяются на действия в многоквартирном доме в течение шести месяцев со дня ввода его в эксплуатацию. Определено, что к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, теперь относится проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.