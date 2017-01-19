В минувшем году свой 35-летний юбилей отметил детский клуб «Факел» Центра детского творчества города Дубны.

За 35 лет здесь выросло не одно поколение. За этой датой немало: мальчишки и девчонки разных поколений, жизнь педагогов. Сколько талантов открыто, сколько детских душ согрето! И сегодня вчерашние мальчишки и девчонки приводят на занятия в клуб уже своих детей. Каждый день клуб гостеприимно распахивает свои двери для ребятишек, которые выбрали для себя занятия по душе. Деятельность клуба направлена на учебно-воспитательную работу: реализацию образовательных программ в творческих объединениях и организацию досуга детей и подростков.

В клубе работают пять творческих объединений. Работа ведется по приоритетным направлениям: художественно-эстетическому, духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, оздоровительному. Необходимо отметить высокий профессиональный уровень педагогов, сформировавшийся коллектив талантливых, веселых и просто хороших людей, которым небезразлично детство. Труд педагогов воплощается прежде всего в тех подчас незаметных, но на самом деле очень важных изменениях, что происходят в умах и сердцах детей.

«Воспитательное воздействие дополнительного образования очень велико. Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие по душе, которое соответствует его природным наклонностям, добиться успеха в творческой деятельности и на этой основе повысить свою самооценку», – рассказывает педагог-организатор детского клуба «Факел» Галина Валентиновна Павлова.

Она отметила, что в ходе реализации дополнительных образовательных программ дети получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, развивают свою коммуникативную культуру, общаются в коллективе сверстников, а значит – учатся сотрудничеству и сотворчеству.

Отсутствие принуждения, свобода выбора привлекают в клуб детей разного возраста не только на занятия в творческие объединения, но и для проведения досуга. Ребята приходят сюда отдохнуть, пообщаться с друзьями, послушать музыку, поиграть в настольные игры, шашки, шахматы, настольный теннис, а иногда и выполнить домашнее задание. Клуб «Факел» для них стал по-настоящему родным домом.

Анастасия ГРИГОРЕНКО