Выставка с таким названием открылась в минувшую субботу в выставочном зале ДК «Мир». Организатором ее выступил Дом ветеранов, где около 5 лет занимаются дубненские мастерицы лоскутной техники – пэчворка.

Название этого популярного вида рукоделия, известного около трех тысячелетий, происходит от английского «patchwork» – одеяло, покрывало, изделие из разноцветных лоскутов. На выставке представлены великолепные работы, созданные по принципу мозаики: тематические декоративные панно, подушки, салфетки, скатерти, прихватки, роскошные покрывала, сумочки, косметички, новогодние елочные игрушки и даже гирлянда из флажков. Это неудивительно, ведь второе название экспозиции – «Рождественская выставка лоскутного шитья».

Творческая группа любительниц пэчворка была создана осенью 2012 года. Сейчас в нее входят около 20 мастериц – как начинающих, так и настоящих профессионалов. В последнее время они называют себя «Дубненские лоскутушки». Как объяснила бессменный преподаватель этого коллектива Любовь Чиннова, «лоскутушки» образовано от двух слов – «лоскутницы» и «бабушки»: средний возраст рукодельниц приближается к семидесяти, но пенсия для них стала временем новых увлечений и реализации творческих идей.

«Энергия наших душ, зажженный нами творческий огонек и мастерство наших рук таковы, что мы можем дать фору многим молодым людям», – отмечает Любовь Владимировна. Ежегодно они участвуют в городских выставках декоративно-прикладного творчества вместе с другими коллективами Дома ветеранов, а в этом году впервые организовали расширенную выставку лоскутного шитья благодаря поддержке Объединенного института ядерных исследований, предоставившего выставочный зал.

Коллектив единомышленниц поддержал идею Людмилы Клениной и дружно занялся организацией рождественской выставки. Руководитель творческого объединения особенно отмечает работы Евгении Шмидемкамф, Натальи Солдатовой, Маргариты Черкасовой, Елены Яковлевой и Натальи Смольниковой. У каждой из них – свой стиль, свои цветовые решения, узоры, виды стежки. К выставке присоединились и квилтеры-профессионалы Петр Зырянов и Татьяна Манро: участники международных фестивалей представили свои работы «Три любви» и «Поймать бабочку». Татьяна пэчворком увлеклась несколько лет назад, секреты мастерства постигала самостоятельно. А Петр признался, что для него хобби постепенно стало смыслом жизни. Техники они применяют самые разные – от традиционного квилта (блоки из кусочков ткани) до аппликации с закрытым краем. Петр и Татьяна стали друзьями творческого объединения – ребята делятся профессиональными секретами с представительницами старшего поколения и проводят увлекательные мастер-классы.

Музыкальным подарком для участников и гостей выставки стало выступление Анаит Казаросян, которая порадовала собравшихся концертом фортепианной музыки.

В выставке приняли участие представители и других коллективов Дома ветеранов, который стал центром творческого притяжения для людей пожилого возраста, не устающих открывать в себе новые таланты. Рукодельницы надеются, что их работы доставят радость посетителям выставки, продлится она до 30 января.

Евгения ШТАЙН

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