Международный семинар «Биомат» – биология и материаловедение, впервые состоявшийся в стенах Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, был посвящен прикладным исследованиям на комплексе НИКА. Прежде всего это касается радиобиологии, взаимодействия ионных пучков с материалами, а также облучения микросхем, тестирования микроэлектроники для космических приложений. Участниками семинара стали представители Беларуси, Германии, Египта, Италии, Польши, Чехии, российских научных центров: НИЦ «Курчатовский институт», МИФИ, НИИЯФ МГУ, свои доклады представили ученые из лабораторий Объединенного института. Как подчеркнул директор ЛФВЭ профессор Владимир Кекелидзе, конференция интересна тем, что знаменует начало нового этапа в развитии проекта НИКА. – Вы знаете, что семь лет назад проект был впервые утвержден как флагманский проект ОИЯИ в области физики высоких энергий, – напомнил Владимир Дмитриевич. – Семилетка подходит к завершению, и проект успешно развивается, пройдя путь от довольно скромного первоначального до настоящего полномасштабного проекта. Интерес к нему со стороны международной научной общественности был настолько велик, что сейчас он реализуется на самом высоком уровне, имея мировую конкурентоспособность. Но, конечно, в первую очередь НИКА – проект, нацеленный на фундаментальные исследования, и первые задачи так и ставились. Но имея большой ускорительный комплекс, такую инфраструктуру, ограничиваться только фундаментальными исследованиями было бы неэффективно. Поэтому, еще на уровне обращения за грантом в правительство Российской Федерации, в программу было включено участие в прикладных исследованиях как один из этапов развития проекта НИКА, на это были заложены специальные ресурсы, – прокомментировал директор ЛФВЭ В.Д. Кекелидзе. В настоящее время Комитетом полномочных представителей была принята и утверждена новая семилетка ОИЯИ. Проект НИКА в полном масштабе получил утверждение в соответствии с программой, которая включает и фундаментальные, и прикладные исследования. Сообщество, отметил профессор Кекелидзе, заинтересованное в прикладных исследованиях и в странах-участницах ОИЯИ, и в России очень велико, а подобных установок, которые бы позволили широко проводить эти исследования, практически нет или очень мало, что и привело к необходимости интенсивного вовлечения и подключения ученых в работу. Поэтому на первое международное совещание, куда пригласили всех заинтересованных участников, в том числе и представителей немецкого проекта FAIR, лидера в этой области и нашего партнера, где такие исследования уже ведутся и имеется очень большой опыт. В частности, немецкие участники конференции говорили о текущей и будущей деятельности в области материаловедения, об измерительных приборах для исследования материалов на объектах ионного пучка высокой энергии. – Мы рассчитываем, что эта международная конференция станет важным шагом на пути еще большего совершенствования проекта НИКА, приведет к следующим рубежам и откроет двери для более широкого пользовательского сообщества. Конференция называется «Биомат», это важнейшие направления: биология и материаловедение, потому что, живя в окружающем мире, каждый человек получает постоянное облучение из космоса, от различных устройств. Те же мобильные телефоны имеют радиоизлучение, которое мы все испытываем. Для того чтобы понять, как биологические объекты ведут себя в условиях постоянного радиационного облучения, различных типов облучения, различными частицами, и необходимо проводить такие исследования. Они очень важны, в частности, для планирования полетов в ближний и дальний космос, где требуется непростая защита от космических частиц, поэтому развивать форму защиты, исследовать воздействие на биологические объекты – это важнейшее направление исследования, которое ведется по всему миру, во всех развитых странах. Конечно, проект НИКА с его возможностями должен принять в этом участие. У материаловедения другая задача: материалы подвергаются облучению, в частности, электроника, опять-таки, касаясь космических полетов, облучение электроники различными пучками частиц и исследование, как они себя ведут, формирование и развитие той электроники, которая слабо чувствительна к этому облучению – все это большой комплекс работ, куда НИКА может внести свой достойный вклад, – поделился Владимир Дмитриевич Кекелидзе. Возможности совместных исследований участники семинара обсудили в формате круглого стола, побывали с экскурсией на Нуклотроне. Эта международная конференция стартовая, организаторы – ЛФВЭ ОИЯИ – рассчитывают проводить ее на регулярной основе, потому что, как в заключение сказал профессор Кекелидзе, необходимо врасти в пользовательское сообщество, заинтересованное в прикладных исследованиях, разобраться во всех деталях, тогда только приобретем силу, зрелость и будем продвигаться дальше. На семинаре побывала Татьяна Крюкова