Завершено самое резонансное дело минувшего года – удалось добиться от РЖД ремонта железнодорожного переезда. О том, какие еще громкие дела находятся на контроле дубненской прокуратуры, рассказывает прокурор Дубны Альберт Москалев. – Самая резонансная проблема последних месяцев – переезд. Известно, что железнодорожники сделали окончательный ремонт только после вмешательства прокуратуры. Поделитесь подробностями. – Прокуратурой города Дубны по обращению главы города была проведена проверка по факту длительного непроведения ремонта железнодорожного переезда. В рамках этой проверки, не принимая мер прокурорского реагирования по факту, мы пригласили представителей РЖД и представителей муниципалитета. Представители РЖД проявили готовность закончить ремонт, а задержку объяснили тем, что нет возможности заказать асфальт, поскольку на зимний период заводы, производящие его, закрылись. Тогда дубненские власти предложили специализированную технику, которая имеется в городском хозяйстве. Это рециклер, в котором асфальтовая смесь может быть приготовлена. В итоге в кратчайшие сроки стороны пришли к соглашению. Через два дня ремонт был закончен. Результаты прокурорской проверки показали, что конфликтующие стороны не знали о проблемах и возможностях друг друга. Прокуратуре пришлось только скоординировать их действия. – Есть информация, что это временный ремонт, и весной городу еще раз предстоит пережить похожую ситуацию. – Сейчас соблюдены не все ГОСТы, которые требуются при организации железнодорожного переезда. С наступлением тепла этот ремонт будет окончен, как того требует технический регламент. Прокуратура продолжит держать ситуацию на контроле. Вместе с городскими властями мы планируем сделать все, чтобы ситуация не затянулась, как в прошлый раз. – Какие еще дела, которыми прокуратура занималась в минувшем году, можно отнести к общественно значимым? – Много времени уделяют сотрудники прокуратуры надзору за расследованием уголовных дел, за законностью решений, которые принимают сотрудники правоохранительных органов. По результатам проверок в этом направлении зафиксировано, что по 46 материалам незаконно отказано в возбуждении уголовных дел. Причины были разные. Сотрудники полиции не смогли окончить вовремя проведение технических, судебно-медицинских экспертиз. В результате принимали решения, которые мы отменили как незаконные. Были случаи, когда полицейские заблуждались и говорили об отсутствии состава преступления. Мы провели дополнительные проверки, и дела были возбуждены. Очень важным для городского сообщества было уголовное дело Валерия Клипикова, которое прокуратура закончила в этом году. Поддерживал государственное обвинение опытный сотрудник, мой заместитель Эдуард Михолан. Благодаря принципиальной позиции обвинения Клипиков признал под давлением неопровержимых доказательств свою вину. Судом ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев. Ещё было дело о невыплате зарплаты на предприятии «ДубнаДорСтрой». Прокуратура проводила проверку, которая выявила признаки состава преступления. Материалы направлены в следственный комитет, который возбудил уголовное дело в отношении руководителя предприятия. Расследование проходило длительное время из-за большого объема следственных действий. В декабре дело направлено в суд. В результате работникам предприятия, теперь уже бывшим, в полном объеме выплачена заработная плата в общей сумме почти 5 миллионов рублей. – Горожан волнует вопрос качества дубненских дорог... – Было много обращений жителей города, даже сотрудников ГИБДД, которые пытались принимать меры, но они оказались безуспешными. Мы проводили проверки по каждому. Результатом были заявления в суд с целью обязать муниципалитет выполнить ремонт отдельных участков дорог либо переделать его. Судом на муниципалитет была возложена обязанность выполнить требуемое. Часть дорог подверглась сплошному ремонту, часть – ямочному. Те моменты, которые не устранены, находятся у нас на контроле. – От какого дела вы лично получили самое большое моральное удовлетворение? – Как правило, в прокуратуру люди обращаются тогда, когда исчерпали все возможности, отчаялись. Поэтому каждая проверка и каждый ее успешный результат для нас очень значим. Буквально на днях окончена проверка по обращению жительницы Дубны. Работая на одном из предприятий города, молодая женщина получила серьезную производственную травму. Работодатель длительное время не перечислял ей необходимые социальные выплаты, по больничному, компенсацию морального вреда. Пострадавшая вынуждена была после многочисленных операций возвращаться в суды. Она эти суды выиграла. Общая сумма материальных требований составляла около 700 тысяч рублей. После проверки прокуратуры работодатель сразу выполнил все требования и выплатил необходимую сумму. Мы видели реакцию женщины на результат нашего вмешательства. Все, кто работал по этому делу, безусловно, получили большое моральное удовлетворение. Очень сложной была ситуация, когда в августе минувшего года отключили газ в левобережной части города. Прокуратуре пришлось принимать решения, как вместе с муниципалитетом, так и в отношении муниципалитета, энергоснабжающего предприятия «Энергия-Тензор» и компании «Газпром межрегионгаз», где рассматривалось наше представление. Результат рассмотрения был таков, что очень быстро удалось добиться выполнения требований. Сотрудниками «Газпром межрегионгаза» в тот же день были выполнены все технические мероприятия, и в левобережной части города появились газ, тепло и вода. Беседу вела Ольга ГРИГОРЬЕВА