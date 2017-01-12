В канун Нового года в Универсальной библиотеке Объединенного института ядерных исследований им. Д.И. Блохинцева прошла 40-я юбилейная «Курилка Гутенберга». Помимо новых пересказов научно-популярных книг, собравшиеся подвели итоги года и выбрали лучших докладчиков. Проект, стартовавший дважды, получил свое развитие благодаря поддержке молодых ученых и специалистов ОИЯИ и стал одним из самых успешных в библиотеке, которая признана настоящей площадкой интеллектуального общения. Осенью начался 5-й сезон «Курилки Гутенберга». Собираются здесь любители так называемой non-fiction литературы, чтобы послушать пересказы выбранных докладчиками книг из самых разных областей знаний и решить для себя: достаточно ему полученной информации или стоит прочесть книгу от корки до корки. Тем самым волонтеры от науки помогают сориентироваться в огромном потоке литературы, выпускаемой ежегодно российскими и зарубежными издательствами. Проект, объединивший в себе функции книжного клуба и лектория, ставит перед собой цель популяризации науки и расширения горизонтов знаний. Сюда приходят за интеллектуальным аппетитом, опытом публичных выступлений и драйвом от общения: после пересказа очередной книги докладчику задают вопросы. Время дискуссии ограничено, но обсуждение продолжается за чаепитием, а порой и на страничках библиотеки в социальных сетях. За минувший год на «Курилке Гутенберга» прозвучало больше 30 пересказов книг, а всего за время существования проекта с осени 2012 года – 115. Об этом рассказал координатор проекта Илья Гапиенко, который занимается организацией мероприятия и подбором участников. Илья отметил, что за прошедший год больших изменений не произошло: есть стабильный состав участников, приходят новые люди, привнося что-то свое. «Чтобы проект развивался, нужно больше разнообразить тематику обсуждаемой литературы», – считает координатор. Спектр научно-популярных книг довольно широк, единственное принятое ограничение – «никакой эзотерики и околополитики». Предновогодняя встреча была посвящена обсуждению книг Ф.В. Ковалева «Золотое сечение в живописи» о гармоничном восприятии мира с точки зрения математики, анатомии и психологии, Фредерика Лалу «Открывая организации будущего» и Лидии Чуковской «Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский» – воспоминания дочери о жизни известного писателя, кумира нескольких поколений детей. Настоящим сюрпризом для поклонников интеллектуального досуга стал приход Деда Мороза и Снегурочки, которые оказались настолько хорошо осведомлены о «репертуаре» обсуждаемых здесь книг в течение всего уходящего года, что устроили собравшимся настоящий мозговой штурм. Гости с удовольствием дарили подарки всем, кто вместе с ними вспоминал интересные факты, которыми делились авторы этих книг. Постоянные участники «Курилки Гутенберга» с легкостью отвечали на их вопросы. Например, что отличает язык людей от языка животных? Или зачем телескопу нужны несколько цистерн моющих средств? Сколько времени обычно проходит от научного открытия до его объявления? Или каким оружием пользовалась известная викторианская путешественница Мэри Кингсли в борьбе с дикими крокодилами? А после собравшиеся весело отгадывали названия книг, представленных докладчиками в течение года, с помощью игры-пантомимы. В заключение вечера Дед Мороз со Снегурочкой объявили итоги голосования по выбору лучшего докладчика года. Им признан Владимир Панин, трижды в течение года делившийся своими впечатлениями о прочитанных книгах. А лучшим пересказом осени стал пересказ Алины Волковой книги «Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино» Кристофера Воглера. Евгения ШТАЙН