В школе №1 проходит фестиваль «Новогодняя елочка». Согласно идее этого проекта, каждый класс придумал и смастерил деревья в оригинальном исполнении. В преддверии новогодних праздников вся школа превратилась в настоящую творческую мастерскую, где создают волшебные подарки. Результаты этой работы радуют хозяев и гостей школы, создавая замечательное новогоднее настроение, а в конце декабря елочки и дизайнерские именные открытки ребята подарят пожилым людям из дома-интерната «Рождественский» и ветеранам левобережья. В первой школе каждый год задумывают новые проекты. К примеру, в прошлый раз это были новогодние расписные пряники, которыми ребята украшали елки, а затем дарили их гостям школы. В этом году решили изготовить дизайнерские елочки из самых необычных материалов. Помимо традиционной мишуры и «дождика», для изготовления своих шедевров ребята использовали мягкие игрушки, салфетки, журналы, фольгу, проволоку, шишки, дерево, ткань, шерсть и даже макароны! Для изготовления одной из елочек мастерам пришлось сшить множество красно-зеленых подушек. Часть елок участвует в городском конкурсе «Новогодняя фантазия», поэтому увидеть их сейчас в школе нет возможности, в отличие от остальных, которые расположились в оконных проемах, кабинетах и актовом зале. 2«Б» класс смастерил елочку из фетровых зеленых ладошек, изготовленных по форме ладоней учащихся этого класса. Сначала ладошки обрисовали на бумаге, затем перенесли на ткань, а после, вырезав, прикрепили в виде веточек к стволу. Классный руководитель Марина Ивановна Ефремова отметила: «На первый взгляд, наша елочка может показаться скромной – она не блестящая, не сверкающая, но при этом создает праздничное настроение. Замечательные разноцветные игрушки, украсившие елку, также сделаны из фетра руками мам наших ребят. Будет замечательно, если кто-то, глядя на наше совместное творчество, улыбнется и порадуется, почувствовав тепло наших рук и наших сердец, которое мы попытались передать в нашей елочке». 2«А» класс очень творческий. Помимо конкурсной елочки, ребята изготовили еще одну, которую украсили и установили возле школьной доски. А еще в их классе «растет» чудо-дерево: осенью оно было покрыто золотыми листьями, сейчас усыпано красногрудыми снегирями, а к весне, как заверила классный руководитель Марина Владимировна Новикова, на нем обязательно распустятся цветы. Основа елочки, которую ребята сделали для фестиваля, изготовлена из дерева – в этом помогли родители, а в качестве игрушек на ней – рождественские ангелочки. Каждый ребенок изготовил своего ангела, вручную расписав лицо и сделав прическу, а крылья и платье выполнены из обычных макаронных изделий. Игрушки получились очень индивидуальными, у каждой – свой характер, рожденный настроением автора. Сейчас на уроках изобразительного искусства ребята начальной школы занимаются изготовлением дизайнерских именных открыток, предназначенных для пожилых людей, проживающих в Дубненском доме-интернате «Рождественский», а также для ветеранов левобережья и педагогов-ветеранов, многие из которые придут в школу на новогодний бал. Таких открыток смастерили уже около 100, в каждой – фантазия, старание и душевное тепло ребенка. 26 декабря группа учащихся, подготовивших концертную программу с рождественскими песнями-колядками, в новогодних костюмах вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к пожилым людям в «Рождественский» с елочками и корзинами сладких подарков. Хочется надеяться, что взрослые люди, давно переставшие верить в волшебство и сказку, обязательно поверят в них, окунувшись в атмосферу праздника. А как же иначе, ведь эту чудесную сказку для них придумали дети… В холле гимназии №11 вырос густой зеленый лес. Фестиваль ёлок расширил свои границы. В этом году участвовали все классы. Каждый нарядил свою зеленую красавицу. Безусловным лидером фестиваля стала ёлка шестого «В». Подтверждая звание самого спортивного класса гимназии, его ученики развесили на колючих ветках спортивные снаряды и аксессуары в масштабе один к двадцати – коньки, лыжи, клюшки, сноуборды, лыжные шапочки и свитеры с шарфами. И все это связано на спицах и крючком. «Когда мы делали коньки, связали ботиночки, а для полозьев решили использовать скрепки, – рассказывает ученица 6 «В» класса гимназии №11 Соня Гоголашвили. – Чтобы сделать сноуборды, взяли палочки от мороженого и связали для них чехлы». «Наш класс очень спортивный, поэтому долго выбирать тему для украшения ёлки не пришлось, – говорит учитель физкультуры, классный руководитель 6 «В» класса Евгений Бородоченко. – Понятно, что мы решили сделать ёлочные игрушки в виде коньков, лыж и сноубордов». В этом фестивале раньше участвовали только младшие классы, теперь ёлочная лихорадка охватила всю школу. Есть лесные красавицы, украшенные фигурками из квиллинга, есть в английском и французском стиле. На одной развешены символы наступающего года – петухи самых неожиданных расцветок. На другой – только колокольчики, ладошки с гримасами – веселыми и страшными. Каждый класс старался придумать что-то необычное, поразить воображение зрителей и жюри. Евгения ШТАЙН Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА