Зима в Подмосковье в этом году вступила в свои права уже с октября и преподнесла настоящий сюрприз: стала самой ранней за 137 лет наблюдений за погодой! И если такая природная аномалия – радость для детишек, то для пернатых ранняя и суровая зима – настоящее бедствие!

Дошкольники – верные друзья птиц – не остались равнодушными к проблемам пернатых. С 12 по 16 декабря во всех дошкольных образовательных учреждениях наукограда проходила экологическая акция «Покормите птиц зимой!»

Сначала дети вместе с родителями изготавливали кормушки и делились рассказами о том, как их мастерили. Впечатляло разнообразие птичьих столовых – от самых простых, сделанных из пакетов из-под молока, до настоящих шедевров!

Затем вместе с воспитателями групп составляли листовки с призывом к горожанам покормить пернатых, слушали рассказы о жизни зимующих птиц, разыгрывали сценки и вели беседы о том, почему важно поддержать птиц в этот тяжелый для них период, когда так трудно найти корм. А затем малыши группами шли в лес, в парки или развешивали кормушки возле детских садов, а в людных местах, на остановках общественного транспорта расклеивали листовки с призывом покормить птиц. Дети понимают, что повесить кормушку – не самое главное, важно регулярно наполнять столовую для пернатых кормом. Основным блюдом в их меню должны быть нежареные семечки и подсушенный белый хлеб.

Безусловно, это важный воспитательный момент: ребятишки не только узнают об окружающем мире, о жизни обитателей наших лесов, но и сопереживают, помогая пернатым пережить холода.

Е.В. Авдошкина, зам. директора Центра развития образования