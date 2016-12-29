Уникальная благотворительная акция «Дедморозим вместе» стартовала в Дубне. Горожане помогают детям, чью жизнь омрачает борьба с тяжёлыми болезнями и сложными жизненными обстоятельствами, найти в Новый год под ёлочкой желанный подарок.

Аня Акулова пишет письмо Деду Морозу – очень хочется подарок на Новый год. Её сестра Маша тоже придумала, что бы хотела получить от седобородого волшебника. Девочка не совсем здорова, большая часть семейного бюджета расходуется на лекарства, поэтому в исполнении мечты приходится рассчитывать только на новогодние чудеса. В этом году Аня мечтает получить гитару, она недавно начала учиться игре на этом инструменте, а Маша заказала Деду Морозу красочную книжку «Незнайка в Солнечном городе».

В реальности их желания исполняют жители Дубны, участники благотворительной акции «Дедморозим вместе». Дарья Соловьёва перед Новым годом всегда чувствует себя немного волшебницей, покупает подарки. Конечно, хотела бы увидеть эмоции ребятишек, когда им вручают долгожданные игрушки, но чудеса есть чудеса: подарки должны появляться из мешка деда Мороза. «Быть Дедом Морозом приятно, с каждым годом это затягивает все больше, – рассказывает Дарья. – Я участвую в этой акции вместе с подругами, у них тоже маленькие дети, и они тоже хотят помочь».

Координируют процесс покупки подарков волонтеры. Они узнают у родителей о желаниях ребят и публикуют списки на дубненском форуме. «Все силы и средства родителей в таких семьях обычно уходят на банальное выживание, – поясняет организатор акции «Дедморозим вместе» Мария Зверева. – И если ставится вопрос: игрушка или реабилитация, лекарства, лечебные процедуры – выбор обычно не в пользу игрушки. А ведь дети хотят праздника, хотят подарков».

Ежегодно в акции участвует около сотни дубненцев. Кто-то лично выбирает игрушки в магазинах, другие переводят деньги на электронный счет – покупки за них делают волонтеры. Кукол, музыкальные инструменты, машинки и книги достанет из волшебного мешка Дед Мороз – в полном соответствии с законами сказочного жанра.

Ольга ГРИГОРЬЕВА