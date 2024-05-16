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Высокое звание Печать
16.05.2024 03:25

Звание Героя Труда Российской Федерации присвоено первому заместителю генерального директора-главному конструктору АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» Елтугану Кимашевичу Сыздыкову. Соответствующий Указ подписал Президент РФ В.В.Путин.

 

Елтуган Кимашевич Сыздыков окончил КГТУ им. А.Н. Туполева. Он является автором более 50 научных работ в области механики аэрокосмических конструкций. Под его руководством создаются передовые разработки в области авиационного вооружения.

Мы поздравляем Елтугана Кимашевича с присвоением столь высокого звания и желаем дальнейших успехов в труде!
  		 
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