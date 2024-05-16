В сквере 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику 9 Мая. На него управляющая компания пригласила ветеранов, молодежь и многочисленных гостей. Каждый год мы все ждем главный для страны праздник с особыми чувствами: гордости, что смогли остановить фашизм, огромного почтения и уважения к фронтовикам и труженикам тыла и всеобщей щемящей болью от того, какой ценой досталась нам Победа. Воистину «это радость со слезами на глазах...». Парадный марш композитора Тухманова на пронзительные слова поэта Харитонова неизменно играет 9 Мая по всей стране. Обязательно он звучит и на торжественном мероприятии, которое управляющая компания ОЭЗ «Дубна» традиционно организует в сквере 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сквер был открыт пять лет назад в день военного парада на Красной площади, и на этом символичном месте были посажены первые деревья - 75 молоденьких сосен, олицетворяющих годы, прошедшие с первого Парада Победы в Москве. Именно сюда накануне праздника, 8 мая, управляющая компания пригласила представителей ветеранских организаций наукограда, администрации городского округа, компаний-резидентов ОЭЗ и, конечно, молодежь, которая будет хранить историческую память о тех годах и передавать ее следующим поколениям. Открывая торжественное мероприятие, заместитель генерального директора по строительству Павел Грек поздравил всех с наступающим праздником, а также отметил, что необходимо чтить память наших предков сквозь года и увековечить подвиги героев в памяти будущих поколений. Председатель Совета депутатов г.о. Дубна Евгений Углов обратился к участникам торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы. Он выразил слова благодарности ветеранам за их нелегкий труд и жертвы, которые они сделали много лет назад и благодаря которым мы имеем возможность говорить по-русски, развиваться и жить в свободной стране. Благодарные слова в адрес ветеранов сказали также председатель Совета ветеранов нашего города Наталья Шувикова и клирик храма Рождества Иоанна Предтечи иерей Роман Волощенко. Самые ценные воспоминания и наставления молодежи прозвучали от Героя Великой Отечественной войны Николая Дмитриевича Порошина: - Мероприятие, посвященное 79-й годовщине Великой Отечественной войны, значит многое, - сказал Николай Дмитриевич. - Сегодня мы встречаем этот праздник в условиях военных событий. Конфликт, который сейчас разворачивается, определяет судьбу нашей Отчизны, и эта судьба зависит от всех нас, особенно от молодежи. В этот день для ветеранов и тружеников тыла танцевальные композиции на военную тему показали воспитанники подшефных ОЭЗ «Дубна» детского сада «Созвездие» и гимназии №11. Прозвучали знакомые всем мелодии в исполнении хора офицеров запаса «Фронтовые песни», выступали самодеятельные творческие коллективы города. В сквере 75-летия Победы была организована выставка от военно-поискового отряда «Наукоград Дубна», на которой среди новых экспонатов были представлены советская сапёрная лопата, гильза от 45-мм противотанковой пушки и много другое. И конечно, уже традиционно для всех участников управляющая компания ОЭЗ организовала вкусную полевую кухню. Минутой молчания и троекратным оружейным залпом участники праздника почтили память павших в Великой Отечественной войне. К символическому камню в сквере 75-летия Победы были возложены венок и цветы. Прошли торжества и празднества в честь очередной годовщины Великой Победы... А мы хотим напомнить о не менее важном обстоятельстве. Настоящих ветеранов Великой Отечественной войны осталось совсем немного. И у нас с вами еще есть возможность – не только постоять рядом на торжественном мероприятии, сказать в их адрес теплые слова и простое человеческое спасибо, но и помочь ветеранам в быту, не пройти мимо, если нужны наше внимание и какая-то поддержка. Давайте будем помнить об этом не только в праздники, но и каждый будний день… Светлана Жукова Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна