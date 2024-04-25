В эти дни на АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» (предприятие входит в состав Корпорации ТРВ и является членом Союза машиностроителей России) проходит Всероссийская акция «Неделя без турникетов», проводимая под эгидой Союза машиностроителей России. Сотни школьников уже побывали на нашем предприятии за это время, и экскурсии пока еще продолжаются.

Этой акции, проводимой на предприятиях, входящих в структуру Союза машиностроителей России, уже без малого десять лет, проводится она с 2015 года. А ее задачи и цели все эти годы остаются неизменными: показать школьникам, которым в ближайшие годы придется определяться с выбором будущей профессии, жизнь предприятий оборонного комплекса изнутри.

На ГосМКБ «Радуга» дубненские школьники - частые гости. Они традиционно принимают участие в различных мероприятиях, проводимых на предприятии, регулярно посещают музей под открытым небом, созданный на МКБ. В ходе акции «Неделя без турникетов» экскурсии наиболее массовые, а основной упор при общении с ребятами делается на профориентацию и вопросы целевого обучения.

У многих ребят, которые посещают в эти дни предприятие, кто-то из близких - мама, папа, бабушка или дедушка, старший брат или сестра уже трудятся на «Радуге», так что о специфике работы на МКБ школьники знают, как говорится, из первых уст. И что особенно примечательно, практически каждый год на предприятие приходят молодые продолжатели трудовых династий.

В этом году в рамках акции «Неделя без турникетов» на предприятии побывали без малого 270 школьников из городских школ и гимназий, университета «Дубна», а также старшеклассники из Москвы. Экскурсии продолжаются, так что посетить МКБ нынешней весной смогут еще как минимум несколько десятков ребят и увидеть собственными глазами жизнь предприятия, на котором создают очень важные изделия для защиты рубежей нашей Родины.

Анна Сухая