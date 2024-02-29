90-летний юбилей отметил лауреат Государственной премии СССР, один из старейших ветеранов ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка - Арслан Абдурауфович Мавлянов. Арслан Абдурауфович - почетный авиастроитель, специалист в области проектирования, испытания и доводки крылатых ракет воздушного и морского базирования. В 1957 году он окончил Московский авиационный институт и был направлен в МКБ «Радуга», где прошел путь от инженера-конструктора до заместителя главного конструктора - начальника летно-испытательной и доводочной базы. Под руководством и при участии А.А. Мавлянова были разработаны и введены в действие уникальные комплексы полунатурного моделирования. Конструктор непосредственно участвовал в испытаниях и обеспечивал организацию и проведение испытаний большинства изделий, разработанных на МКБ «Радуга». С солидной датой юбиляра поздравила целая делегация от родного предприятия во главе с научным руководителем ГосМКБ «Радуга» Владимиром Николаевичем Трусовым, а также председателем Совета ветеранов «Радуги» Виктором Ивановичем Щиборщом. Также почетный авиастроитель принимал теплые поздравления в этот день от главы нашего города Максима Андреевича Тихомирова, который лично вручил поздравительный адрес, а также от всех сотрудников Музея крылатых ракет, одним из создателей которого был и сам юбиляр. Кстати, он и по сей день в строю и остается внештатным консультантом музея по истории создания крылатых ракет и с удовольствием принимает участие во многих вечерах и мероприятиях, организуемых музеем. От лица всех коллег Арслана Абдурауфовича, ветеранов города и читателей нашей газеты мы поздравляем почетного авиастроителя с юбилеем! Здоровья вам, Арслан Абдурауфович, еще на долгие годы и сохранить весь запас своей реактивной энергии, чтобы как и сегодня вам еще долго было бы чем увлечь молодежь, а им - было по-прежнему интересно и ценно общение с вами - человеком с огромным жизненным опытом и высочайшим профессионализмом. И главное - человеком, преданно влюбленным в свою профессию и дело, которому вы посвятили всю свою жизнь! Анна Сухая Фото пресс-службы Администрации Дубны