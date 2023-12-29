Небывалое оживление во дворе дома №13, корпус 1 на ул. Программистов - это хорошая примета, шутят жители близлежащих домов: значит, кто-то еще здесь скоро справит новоселье. Так и есть! Пять семей молодых специалистов ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в состав КТРВ) в самое ближайшее время заедут в новые квартиры. Ключи новоселам в эти предновогодние дни вручили генеральный директор ГосМКБ С.А. Богатиков и научный руководитель предприятия В.Н. Трусов. Квартиры одно- и двухкомнатные - светлые, просторные, с ремонтом и мебелью. Так что молодые специалисты смогут заняться таким волнительным и радостным переездом уже в ближайшие дни. На предприятии, как отметил Сергей Анатольевич Богатиков, много лет существует жилищная программа. По ней ежегодно выделяются средства для улучшения жилищных условий сотрудников. В прошлом году, например, ГосМКБ приобрело 35 квартир для своих работников в этом же доме. Выплачивать их стоимость по договору новоселы будут в течение десяти лет на условиях беспроцентной рассрочки. Для некоторых сотрудников предприятия вручение ключей от квартир стало неожиданным и приятным подарком. А супруги Тирищук и вовсе увидели свою новую квартиру вместе со всеми участниками события в день торжественной передачи ключей. Дмитрий и Владислава Тирищук: - Мы очень рады такому новогоднему подарку. С трепетом ждали все последние дни, когда же будет вручение ключей! - не скрывая восторга и радости, признаются Владислава и Дмитрий. - Квартиру мы еще не видели, поэтому для нас это событие еще более волнительно, но с учетом того, что в этом доме мы часто бываем у ребят в гостях, то, в общем-то, понимаем, что нас ожидает. Условия, на которых мы заключили договор с предприятием, нас очень устраивают. Для молодого специалиста это отличное начало, отличный старт! Подобных предприятий, где бы работали такие жилищные программы, как на «Радуге», - единицы. У нас однокомнатная квартира, 42 квадратных метра. Этих квадратных метров вполне достаточно, говорят ребята, чтобы создать домашний уют, чем, собственно, они и займутся в ближайшее время. Вместе с ними жить в квартире будет и четвероногая любимица кошечка Мотечка. Она тоже собиралась на торжественное вручение ключей, но из-за серьезного похолодания этот выход в свет, на мероприятие, пришлось отложить. Но в квартиру во время переезда, шутят Владислава и Дмитрий, первой войдет именно она. На удачу. Матвей Назарян, главный специалист: - На предприятии я работаю пятый год. Еще во время учебы в Самарском аэрокосмическом университете, когда приезжал на МКБ на практику и дипломное проектирование, нам рассказывали, что на предприятии работает жилищная программа. И это обстоятельство стало одним из решающих факторов моего прихода на МКБ. Условия приобретения квартиры на самом деле уникальные: жилье с хорошим ремонтом по стоимости ниже рыночной. Еще и в рассрочку. У нас с супругой Ксенией двухкомнатная квартира площадью 82 квадратных метра. Перед тем, как заключить договор, я посмотрел жилье и был приятно удивлен планировкой, самим ремонтом - есть все необходимое для качественной жизни на определенное количество лет. К переезду в новое жилье с Матвеем и Ксенией готовится и морская свинка Турбо. Нам же лишь остается пожелать всем новоселам, а это, как мы уже сказали, пять молодых семей, побыстрее обжиться на новом месте. Тем же молодым специалистам, которые пока еще не имеют собственного жилья, скажу словами генерального директора: «Есть очень большая надежда, что в следующем году у нас уже будут дополнительные возможности по расширению стройки жилья. На уровне Правительства РФ и руководства нашего региона активнейшим образом идет поиск вариантов строительства нового жилья на льготных условиях для работников ОПК, в частности, для работников ГосМКБ «Радуга», и в этом проекте наше предприятие будет обязательно принимать участие». Анна Сухая Фото Юлии Новиковой