Уходит в историю еще один год. Каким он был для каждого из нас? Наверняка со всей палитрой красок и событий. Хочется верить, что все-таки жизнеутверждающих и оптимистичных тонов в нем было гораздо больше. А вот о том, каким год выдался для Дубны, наш разговор буквально за три дня до Нового года с главой города Максимом Андреевичем Тихомировым. О том, что сделано и что не успели, какие планы и задачи в приоритете на следующий год - обо всем этом из первых уст. - Максим Андреевич, на посту главы Дубны вы без малого три месяца и уже почти четыре года работаете в команде городской администрации. Проблемы города, его жителей, вам хорошо знакомы, как, собственно, и их успехи. Если подводить в целом итог года, то каким он запомнится вам как руководителю? Самое яркое, что будете вспоминать, говоря о 2023-м… - Для меня как руководителя важно стратегически развивать город. Проблемой номер один много лет был вопрос отсутствия в Дубне сосудистого отделения. Когда я только приступил к работе, ветераны меня спросили, знаю ли я, как называется дорога от Дубны до Дмитрова. Они, пожилые люди, называли ее «дорогой смерти», поскольку по ней возили дубненцев с инфарктами и инсультами в специализированные центры Дмитрова и Долгопрудного. Численность населения города в 75 тысяч человек не позволяла Дубне иметь сосудистый центр: соответствующие федеральные программы предусматривают строительство подобных специализированных центров в более крупных городах. Перспектив решения этой проблемы, на первый взгляд, не было. Тем не менее мы начали более детально прорабатывать вопрос. Нашим большим помощником и ключевым игроком в битве за Сосудистый центр стал Объединенный институт ядерных исследований. И я хочу поблагодарить в первую очередь руководство Института, всех сотрудников, которые нас поддержали в этом вопросе, а также руководство медико-санитарной части №9 ФМБА России: была проделана огромная работа. Сосудистый центр открыт, и сегодня на новом современном ангиографе врачами высочайшей квалификации уже проводятся высокотехнологичные операции. Открытие центра - это наша общая победа, а для города - серьезный шаг в развитии, тем более что мы не остановились на этом и создали реабилитационный центр (в составе отделения неврологии, травматологии-ортопедии, кардиореабилитации), и сегодня в нем в том числе проходят реабилитацию участники СВО и их родственники. Сосудистый центр работает в первую очередь на потребности города, но также в маршрутизацию включены соседние города Московской и Тверской областей, жителям которых тоже оказывают в нем помощь. В центре проводится около 400 операций ежемесячно, при этом в Дубну регулярно приезжают специалисты из центров А.Н. Бакулева и им. Н.И. Пирогова. Что касается пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультами), то для оказания им помощи необходимо было провести дополнительную аттестацию кабинетов. Работа проведена в полном объеме, и в самое ближайшее время в Сосудистом центре будут оказывать помощь таким пациентам. - В нашем разговоре хотелось бы уделить внимание сразу нескольким сферам жизнедеятельности - медицине, образованию, благоустройству... Но начать все-таки стоит с главного: с вопросов СВО. Можете ли озвучить цифры мобилизации, сколько погибших и раненых из Дубны? Помощь военнослужащим и семьям мобилизованных, волонтерство, сбор и отправка гуманитарной помощи… Как на уровне города налажена эта работа сегодня? - Дубна не осталась в стороне от этих событий. Более того, в нашем городе достаточно ребят, которые добровольно изъявили желание пойти на СВО и защищать интересы государства. Есть и такие, кто был призван в рамках частичной мобилизации. Цифры о количестве мобилизованных, раненых и погибших сегодня являются закрытой информацией. А вот по части помощи могу сказать, что с первых дней СВО мы занимаемся вопросами поддержки наших бойцов и их семей. Это одно из приоритетных направлений. Я не буду подробно останавливаться на всех нюансах этой работы, лишь скажу, что она ведется комплексно и сразу по ряду направлений - от сбора гуманитарной помощи и поддержки волонтерских движений до юридических консультаций, психолого-педагогического сопровождения, помощи в решении бытовых проблем семьям мобилизованных. Все мы верим, что 2024 год принесет нам победу. Ребята вернутся домой, и им всем будет что сказать. Вопрос будет к нам: что этим ребятам скажем мы. И очень важно сегодня сделать все, чтобы обеспечить комфортную жизнь родственникам мобилизованных. Мы активно откликаемся на все предложения и просьбы родителей и жен мобилизованных, помогаем в обычных бытовых делах, предоставляем психологическую помощь. Буквально недавно встречались с близкими мобилизованных в реабилитационном центре, чтобы показать, насколько он эффективно работает по части реабилитации бойцов, приезжающих из других регионов. Еще один важный момент: в Дубненской городской больнице в настоящее время проводят операции по удалению осколков у бойцов, которые приходят домой в отпуск. Ребятам не нужно находиться в столичных госпиталях, все не слишком сложные хирургические манипуляции выполняются в Дубне. Во время восстановления боец может побыть дома с семьей. По-прежнему при МЦ «Инициатива» работает штаб по вопросам помощи семьям мобилизованных, в администрации закреплен сотрудник, который ведет работу с семьями бойцов, задействованных в СВО. Не могу не выразить слова благодарности всем волонтерам, простым горожанам, которые в эти непростые дни собирают большое количество гуманитарной помощи, а также необходимых вещей для бойцов. Отдельные слова признательности - работникам оборонных предприятий, которые работают в трехсменном режиме. Своим трудом все они помогают приблизить победу. - Масштабные перемены произошли в этом году в сфере здравоохранения города. Выделите основное, что было сделано в области медицины, и какие задачи стоят перед городом на будущий год? - О переменах в сфере здравоохранения я рассказываю постоянно на встречах с жителями и трудовыми коллективами, поэтому скажу кратко. В уходящем году после ремонта был открыт роддом. Терапевтическое отделение переведено в новый корпус. Получено новое медицинское оборудование. Из основного - это, как я уже сказал, в МСЧ №9 ангиограф, аппарат ИВЛ, рентгеновское оборудование, УЗИ-сканер, маммографическая система, а также два реанимобиля. В горбольнице - аппарат МРТ, три рентген-аппарата, цифровой флюорограф и маммограф, аппараты для гемодиализа, оборудование для лабораторной и функциональной диагностики. Это дополнительное оснащение позволяет существенно сократить очереди при проведении обследований. В планах на следующий год расширить возможность реабилитационного центра, есть намерения создать полноценный кардиологический центр. Актуальным остается вопрос строительства детской поликлиники. В планах на ближайшую перспективу проектирование и вхождение в госпрограмму по строительству объекта. И если еще несколько лет назад мы говорили о мощности в 120 - 150 посещений в смену, то сегодня речь идет о 170 - 200 посещениях. Это позволит не только закрыть все сегодняшние потребности, но и даст запас на будущее. Обсуждается несколько площадок для строительства, но больше сегодня мы склоняемся к 24 кварталу в районе моста. Там в планах было возведение трех высотных домов. В настоящее время обсуждается строительство одного дома и детской поликлиники. Также в планах на 2024 год капитальный ремонт взрослой поликлиники на левом берегу и текущий ремонт детской поликлиники также в Левобережье. - Уборка города от снега - самый актуальный вопрос для зимы. Как с этим обстоит дело в нынешнем сезоне? - В этом году мы ушли от уборки города коммерческими подрядными организациями и начали убирать силами муниципального предприятия. Первый месяц показал эффективность такого решения. В декабре было несколько серьезных снегопадов, но мы справились, привели город в порядок. Есть замечания от жителей? Однозначно есть. Мы их оперативно устраняем и видим положительные отзывы горожан. Это стимулирует работать еще лучше. В уборке города задействовано достаточно большое количество техники, но мы понимаем, что еще нужно, и закупаем тракторы, приобрели новый грейдер, коммунальные дорожные машины, получили новые самосвалы от губернатора области как большой, так и малой вместимости. По областной программе получили новые фронтальные погрузчики. Дополнительно закупаем технику для уборки тротуаров. Самая большая для нас проблема - это нехватка кадров. С нового года увеличиваем заработную плату, чтобы набрать дополнительно специалистов для работы на новой технике. - Далеко не все управляющие компании работают добросовестно. Как муниципалитет выстраивает с ними взаимодействие? - Выделю работу компаний «Жилкомсервис» и УКС - это те УК, которые оперативно перестроились и работают не только по комплексному обслуживанию территорий домов, но и полноценно вывозят снег со дворов. Также они присоединились к нашей предновогодней работе, стали проводить праздники во дворах, это заслуживает уважения. Более того, в снегопады мы постарались быть друг другу максимально полезными и помогали как в вывозе снега, так и в комплексном обслуживании города. Что касается остальных управляющих компаний, то они должны менять свой подход в работе. Много жалоб от жителей на работу УК, но я всегда, общаясь с горожанами, говорю: если управляющая компания плохо работает, переголосовывайте, выбирайте другую. Можете пойти в муниципальную управляющую компанию (а она у нас сегодня уже имеет на обслуживании около 30 многоквартирных домов, в первом квартале планируют перейти на обслуживание еще около 10 домов) либо в частную УК, которая показывает наиболее высокие результаты в работе. - Строительство: в городе существенный дефицит жилья. В такой ситуации речь должна идти не о точечной застройке, а о возведении целых жилых микрорайонов. Когда будет заложено новое строительство и где? - У нас сформированы два больших кейса по строительству - это правобережная и левобережная площадки. Совместно с Правительством Московской области ведется разработка и согласование мастер-планов комплексного развития ряда территорий с учетом расселения аварийного и ветхого жилья. Речь идет как о районах Черной речки и Большой Волги, так и улицах Тверская - Октябрьская и территории, прилегающей к Особой экономической зоне. Наша задача в следующем году заложить новое строительство и в новые дома уже начать переселять жителей из аварийных бараков на ул. Дачной. - На следующий год запланирована реализация сразу нескольких крупных областных и федеральных проектов. Расскажите, пожалуйста, более подробно о них. - В настоящее время подготовлены заявки для включения в государственную программу «Формирование комфортной среды» и организовано подписание соглашений о выделении субсидий на благоустройство улицы Центральной, сквера им. П.А. Журавлева и обустройство велосипедной дорожки «Дубненская кругосветка». Что касается велосипедной дорожки, то речь пока идет о строительстве первого этапа - от вокзала Большая Волга до Ратмино протяженностью порядка тринадцати километров. Дорожка будет проходить вдоль Волги, через набережную, и не будет пересекаться с пешеходной частью. На всем маршруте будут установлены скамейки и урны. В школе №1 за счет средств областного бюджета начат капитальный ремонт, за счет средств городского бюджета будет построен стадион. Капитальный ремонт запланирован в Центре «Дружба», будет продолжено благоустройство Комсомольской набережной. Еще один очень серьезный проект, начало реализации которого намечено на следующий год - это реконструкция городских очистных сооружений. Первый этап предусматривает строительство новой современной технологической линии, которая обеспечит уровень очистки стоков до нормативных требований. В перспективе реконструкция полностью решит проблему приема и очистки стоков с учетом планируемого масштабного жилищного строительства. - Ремонт тоннеля: какова ситуация на сегодняшний день? Насколько вероятны шансы сдать объект в следующем году? И каковы планы относительно ремонта плотины ГЭС? - Работы по капитальному ремонту тоннеля продолжаются. Сдача объекта запланирована на 3 - 4 квартал следующего года. С окончанием навигации началась перекладка электрических кабелей, это достаточно большой объем работ. В итоге строителями будет полностью воссоздан исторический облик гидротехнического сооружения по чертежам 30-х годов прошлого века. Решение о ремонте плотины ГЭС будет принимать собственник сооружения, но уже, видимо, после того, как будут полностью завершены работы в тоннеле. - Вся работа в городе, так заведено много лет назад, строится совместно с городскими предприятиями. Сегодня вы чувствуете эту поддержку при реализации тех или иных проектов? - Конечно. Практически все проекты, которые реализуются в Дубне, не обходятся без поддержки градообразующих предприятий, без помощи учреждений, организаций, частных компаний, за что всем нашим друзьям и партнерам огромное спасибо. Приведу лишь несколько недавних примеров. Вместе с руководителями предприятий мы открыли обновленную лыжную трассу на стадионе «Юде-Кон» с новым освещением. Жители, которые гуляют в том районе либо катаются на лыжах, говорят, что там стало светло, безопасно и очень красиво. Это были средства местного бюджета. А Объединенный институт ядерных исследований подарил на открытие лыжного сезона спортсменам снегоход. Город решил пойти дальше и закупает оборудование для нарезки и укладки трассы. Один из банков подарил спортивной школе подиум и входную спортивную арку. Это как раз те элементы, которые необходимы, чтобы проводить яркие спортивные соревнования. Наши дети занимаются лыжным спортом не только как любители. Есть ребята, которые входят в сборную Московской области. Поэтому важно создать условия для тренировок. В этом году мы вместе с городскими предприятиями постарались очень красиво украсить город к Новому году. На левом берегу, как и обещал, сделали точечные локации. Одна из таких локаций - Дворец культуры «Октябрь». Мы установили новую подсветку, и Дворец заиграл новыми красками. Но тут пришлось делать работу над ошибками, поскольку поняли, что украшенная елка в эту безумную красоту не вписывается. Послушали жителей левого берега, которые попросили украсить елку в ретро-стиле. Теперь елка сверкает красивыми новогодними игрушками советских лет, за что говорю большое спасибо нашим партнерам и лично генеральному директору АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексею Евгеньевичу Ефимову, коренному жителю Дубны, который как раз помог нам осуществить задуманное. Он лично приехал в город и вместе с нами наряжал елку, создавая для горожан всю эту красоту. Также решили выделить проспект Боголюбова, и на автобусных павильонах появились красивые новогодние шары. Буквально на днях закончилась склейка льда, и возле Солнечной системы в районе ДК «Мир» установим ледяной лабиринт для детей. А художественные резчики приступили к работе и вырезают изо льда там же новогодние скульптуры. Еще одну просьбу жителей успели выполнить перед Новым годом: на площади Мира в институтской части города оживили циферблат. Теперь часы дополняют праздничную обстановку города. Много вопросов по поводу новогодних салютов и фейерверков - будет ли их устраивать город. Скажу однозначно, что нет. Во время проведения СВО это абсолютно лишнее. Новый год - это теплый семейный праздник, и всем жителям я желаю провести его в кругу родных и близких, в праздничной уютной атмосфере. В городе мы также постарались создать настроение праздника, и это главное. - Поскольку разговор у нас происходит накануне Нового года, хочется, как минимум, загадать желания и помечтать. Не буду спрашивать о личном, а вот о желании для города - спрошу. Что бы хотелось для Дубны загадать такого… - Новогоднее желание… Я думаю, что это желание под бой курантов загадают очень многие - это победа. Мы все должны сплотиться вокруг нашего лидера - президента страны, который принимает очень важные, хоть и не всегда популярные решения на десятилетия вперед. И видя то, как сегодня работают наши оборонные предприятия, как сплотились самые обычные люди, я желаю всем нам только одного. Я поздравляю всех дубненцев с наступающим Новым годом. Пусть этот год будет для всех для нас успешным, прорывным и пусть обязательно принесет нам Победу! Беседу вела Анна Сухая Фото пресс-службы Администрации Дубны