На встрече разработчиков проекта благоустройства улицы Центральной, которая не так давно проходила в ДК «Октябрь», шла речь об установке на площади около Дворца культуры памятника детской коляске.

Напомним, что в марте этого года инициативная группа жителей получила поддержку Администрации Дубны по части концепции размещения памятника. Идею создания памятника детской коляски, выпускавшейся на Дубненском машиностроительном заводе, высказал известный дубненский краевед-историк Леонид Четвериков.

Идеей создания памятника вдохновился руководитель проектной мастерской, архитектор Владимир Курнаков. И вот макет памятника готов. По задумке архитектора, он будет контактным, т.е. его можно будет потрогать и даже посидеть в коляске.

Отливкой памятника из бронзы будет заниматься скульптор Владислав Чувашев - наш земляк. Именно он является скульптором памятника курсанту, расположенного на территории университета «Дубна», где раньше находилось Волжское высшее военное строительное командное училище (ВВСКУ).

История многих семей в городе связана с выпуском детских колясок. Кто-то сам работал на производстве или же там трудились его родственники, а кто-то в дубненской детской коляске провел свои первые годы жизни. В память о тех далеких и славных годах и будет создан этот памятник.

Анна Владимирова