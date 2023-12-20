Узнав, что ресторан «Дубна», который расположен в гостинице с таким же названием, закрывается на ремонт, я загрустила, ведь для меня это островок гостеприимства, побывав в котором ностальгируешь по СССР. А какое наслаждение испытываешь при заказе котлетки по-киевски, да и другие блюда в этом ресторане отменные - вкусные и сытные! Здесь не только обычные посетители, но даже гурманы могут ощутить всю палитру вкуса изысканных блюд, которые на протяжении шестидесяти лет готовят повара старой школы (ресторан открылся 7 августа 1963 года). Вот я и решила узнать подробней о предстоящем ремонте, как говорится, из первых уст у директора ресторанного комплекса Ольги Борисовны Дмитриевой. Мне пришлось в буквальном смысле этого слова вырвать ее из рабочего потока трудовых будничных дел. Правда, нашу беседу постоянно прерывали: директор в срочном порядке решала текущие вопросы. В общем, ни минуты покоя на работе у этой милой и в то же время деловой женщины. Начав разговор о предстоящем ремонте, мы около часа проговорили… о людях. Надо было видеть, с каким уважением и гордостью говорила Ольга Борисовна о своих сотрудниках, периодически прерывая свой рассказ фразой: «Как бы кого не забыть». Слова благодарности звучали прежде всего в адрес ветеранов, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Среди них Лидия Дмитриевна Суслова, которая работала в ресторане со дня его открытия и была предана своей профессии всю свою трудовую жизнь. Много классных поваров она воспитала и научила поварскому искусству. Ее ученики и сейчас трудятся в кафе и ресторанах нашего города. Много добрых слов прозвучало и в адрес Надежды Викторовны Лебедевой, Нины Федоровны Власовой, которых Ольга Борисовна называла специалистами с большой буквы. Она с большим теплом вспоминала те годы, когда работала с ними. Забыв о моем вопросе, Ольга Борисовна принялась расхваливать сегодняшний коллектив ресторана. Причем о себе ни слова, только о тех, кто трудится рядом. Благодаря ее рассказу захотелось узнать о них подробней. К примеру, Елена Петровна Добродий – повар высшего класса. Все умеет, все знает, но продолжает учиться, посещая мастер-классы, где бы они ни проходили. Узнав новое, создает свои уникальные рецепты. Елена Петровна всегда в творческом поиске, очень любит свою работу и посвятила ей всю свою жизнь – работает в ресторане с 1996 года. Елена Олеговна Кошелева – специалист по ценообразованию. Можно сказать, незаменимый сотрудник, без которого просто невозможно обойтись. Ее трудовой стаж на этой работе - 30 лет. Фаина Владимировна Морозова пришла в коллектив в 1994 году, зарекомендовала себя прекрасным специалистом и человеком, болеющим за производство. Оказывается, именно она готовит сочные и необыкновенно вкусные котлеты по-киевски, которые я так люблю. Сейчас Фаина Владимировна совмещает работу повара с должностью заместителя заведующего производством. Стоит добавить, что фирменный знак ресторана – это еще и шницель по-министерски и бризоль по-дубненски. Екатерина Евгеньевна Рубинская вот уже тридцать лет администратор зала. В ее обязанностях следить, чтобы гостям было комфортно, и она легко с этим справляется. А если требуется, всегда уладит любой конфликт даже с подвыпившими клиентами. Всегда приветлива, с улыбкой на лице. Дружный сплоченный коллектив под руководством Ольги Борисовны работает уже много лет в одном и том же составе. Руководитель работой сотрудников довольна и не устает нахваливать свою сплоченную команду. А вот о самом директоре – этой удивительной женщине, настоящем профессионале, которая вот уже тридцать лет полностью отдает себя любимой работе, надо писать отдельный очерк – столько хороших слов прозвучало в ее адрес и о ее работе из уст сотрудников ресторана. А работы действительно много. Ресторан «Дубна» - это базовое предприятие для всех точек общепита Объединенного института ядерных исследований. Небольшие кафе, которые находятся на площадках ЛЯП и ЛЯР, и даже мероприятия, которые проходят на улицах города, обслуживаются сотрудниками ресторана. Особой похвалы заслуживают обеды и ужины во время научных конференций и приемы иностранных делегаций. К примеру, наши кулинары три дня изучали специфическую индийскую кухню, чтобы подобрать и приготовить меню для гостей из далекой страны. Также тщательно готовились к приему китайской делегации. С особым интересом изучали специи, и представители Китая остались довольны, ели с аппетитом, сказали «как дома». В 1989 году посол США в СССР Джек Мэтлок, посетив с визитом ОИЯИ, конечно, отобедал в ресторане «Дубна», где для него был накрыт стол с изысканными блюдами. Наука объединяет народы всех стран, а вкусно приготовленные обеды умиротворяют людей: если человек сыт, он доволен жизнью, становится добрее и миролюбивее. Да что там иностранцы, двух наших президентов – В.В. Путина и Д.А. Медведева – в свое время накормили так, что те лично поблагодарили коллектив ресторана. Конечно, в зале ресторана проходят и торжества: свадьбы, дни рождения и юбилеи, другие мероприятия. Есть свой оркестр, который исполняет по выходным полюбившиеся многим песни и музыку разных стран. Читая мое повествование о ресторане «Дубна» и его сотрудниках, можно подумать, что я забыла о том, с чего начинала рассказ - о предстоящем закрытии. Итак, ремонт начнется 15 января, и «островок СССР» на время закроют. Весь интерьер большого зала, конечно, переделают, оставив небольшие фрагменты лепнины и другие детали прошлых лет. В общем, постараются сохранить советскую атмосферу в новых модных тонах. Ну что ж, поживем - увидим. Откроется ресторан не раньше, чем через полгода. А пока еще есть время, да и новогодние праздники на пороге, чтобы с родными и друзьями отдохнуть и вкусно поесть в этом уютном заведении, где вас встретят с улыбкой, где доброжелательная и теплая атмосфера. На время ремонта сотрудники ресторана перейдут работать в ресторан «Барион» и поделятся своими знаниями и опытом с молодым коллективом, который возглавляет Виктория Тарарина. Выйдя на улицу, я задержала взгляд на березках, которые растут под окнами. Какие же они стройные и красивые! Воспоминания согрели меня и наполнили душу теплом. Много лет назад мы, старшеклассники школы № 8, спасали эти деревья от вырубки - польские строители не видели их на фоне гостиницы. И наши мальчишки, сменяя друг друга, забирались на деревья и часами там сидели, порой пропуская уроки. А мы, девчонки, гордые ходили вокруг и поддерживали их в этой протестной акции. Прошли годы, а березки все такие же красивые и дополняют картину отеля. Вдоволь налюбовавшись этим пейзажем, подумала: как здорово, что я живу в лучшем городе Подмосковья – Дубне. Поздравляю всех жителей любимого города с наступающим Новым годом, в том числе, конечно, и работников ресторана «Дубна». Желаю всем здоровья, счастья, любви, творческих успехов и мирного неба над головой. Лидия ДЕМЬЯНЕНКО Фото Азиза Мадаминова