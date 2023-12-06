Я, Хожайнов Александр Михайлович, 1939 г. р., пенсионер, ветеран труда, проживаю в левобережной части г. Дубны с июня 1971 года. С октября 1958 года по август 1961 г. проходил службу в Северном и Ленинградском военных округах. С сентября 1961 года по июнь 1992 года служил в военизированной пожарной охране МВД СССР. С июня 1971 года по июнь 1992 года работал начальником военизированной пожарной части № 49 г. Дубны, с 1999 года по август 2012 года работал оперативным дежурным Управления по делам гражданской обороны и ЧС. Мой общий трудовой и служебный стаж составляет 54 года. Мне приходится часто встречаться и общаться с жителями левобережной части города разных возрастов, с учениками гимназии № 3. В беседах я задаю всегда один и тот же вопрос: знаете ли вы имена Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, которые жили или живут сегодня в Дубне? Кто-то из горожан старшего возраста, работавших на Дубненском машиностроительном заводе, называет В.Н. Толстова. А вот от учеников ответа нет… Мне хорошо известно, что в нашем городе жили и работали Герои Социалистического Труда: Д.И. Блохинцев, Н.Н. Боголюбов, Г.Н. Флеров, И.С. Селезнев. Думаю, нет необходимости рассказывать об их большом вкладе в науку, в развитие обороноспособности страны - память о них увековечена в названии проспектов и улиц. Но в Дубне также жили и работали Герои Советского Союза: В.И. Кравченко, А.Ф. Кукушкин, В.Н. Толстов, И.М. Травкин, В.И. Стрельченко. В настоящее время рядом с нами живет Герой Советского Союза Владимир Николаевич Кондауров. За период службы и работы я хорошо изучил город: проспекты, улицы, переулки, их названия, однако по состоянию на 20 ноября сего года не знаю ни одной улицы, которая бы носила имя Героя Советского Союза. В связи с этим я решил обратиться в администрацию города, к депутатам городского совета, в Совет ветеранов, к членам Общественной палаты, руководителям предприятий и организаций, к жителям нашего наукограда с одним вопросом, а точнее, просьбой. В 2025 году наша страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этому юбилею необходимо принять решение и исполнить наш долг памяти и благодарности героям войны, на поле боя сражавшимся за свободу и независимость нашей родины. Предлагаю достойно встретить этот юбилей. Увековечить память Героев Советского Союза в наименовании улиц. К примеру, в левобережной части города можно переименовать улицы: Боринка, Войкова, Новая или других. Если это невозможно, рассмотреть появление новых улиц с именами героев в Особой экономической зоне «Дубна». Установить постаменты Героев Советского Союза в сквере Ветеранов, на улице Центральной, у ДК «Октябрь». В дошкольных учреждениях, школах и других учебных заведениях нашего города провести большую просветительскую и разъяснительную работу, рассказывая молодому поколению о подвиге народа в годы Второй мировой войны, о восстановлении страны после военного лихолетья. Открыть специальный счет по сбору денежных средств на эти цели (добровольно). Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский в своих мемуарах писал: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. А. М. ХОЖАЙНОВ