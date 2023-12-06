(Из книги Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя, почетного гражданина Дубны Владимира Николаевича Кондаурова). Продолжение. Начало в № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47. * * * Однажды Борис представил мне местного пилота: - Его зовут Тресси. Предлагаю вам почаще общаться, чтобы лучше понимать друг друга. Возможно, придётся вместе летать в кабине Ан-24. Высокий рыжеватый парень оказался довольно общительным и жизнерадостным. Мы легко нашли общий язык хотя бы потому, что американец тоже летал в авиационном клубе на планерах и на самолёте-буксировщике. Он учил меня обиходному американскому языку, а я его русским названиям приборов, оборудования и органов управления, расположенных в кабине Ан-24. - Ты далеко от аэропорта живёшь? - поинтересовался я как-то. - Нет, рядом, на берегу океана. - У тебя свой дом? - Да, да, у меня свой дом, на воде, - расхохотался вдруг собеседник. - Почему на воде? - удивился я. - Я живу в боте, в старом боте на морском причале. - У тебя, наверное, душа моряка. Тебе нравится так жить, да? Американец в раздумье качнул головой: - Вначале это было романтично. Но моих пятисот долларов не хватает, чтобы снимать квартиру. - Ты так мало получаешь? - Я обучаю желающих научиться летать на лёгком одномоторном самолёте. К сожалению, клиентов очень мало. - А родители? - задал я обычный для нас в таких случаях вопрос. - Отец - пенсионер, но живёт хорошо. Он много лет работал первоклассным пилотом на «боингах». - Почему он не поможет тебе? - В Америке это не принято. Мужчина должен сам всего добиваться в жизни. Принять помощь - значит признать свою слабость. «Вот она, психология капиталистического выживания, - размышлял я над словами молодого американца, - совсем не похожа на христианскую добродетель наших родителей. И не потому ли эта страна богата, что её граждане смолоду, словно волчата, учатся рыскать в поисках наживы?» Чуть позже мне стало известно и то, что у Тресси есть невеста, с которой он встречается долгих три года, пытаясь собрать хотя бы небольшую сумму для начала совместной жизни. Оба Як-55 были проданы. Причём один из них приобрёл авиационный спортивный клуб, расположенный в штате Северная Каролина на берегах уже другого, Атлантического океана. Новые хозяева потребовали перегнать самолёт до Сент-Луиса. Лететь предстояло в одиночку, без всякого сопровождения, за две с лишним тысячи километров, надеясь только на своё лётное мастерство и удачу. Удачу, так необходимую всем летающим в небе. Не привыкший перекладывать ответственность на чужие плечи, я было принялся за подготовку, но вскоре осознал, что в таких условиях лучше лететь тому, кто у себя дома. Тресси оказался способным учеником и лётчиком. Быстро освоив новую для него технику, он благополучно справился с марафонским перелётом. Глава 10. РЕЗКИЙ ПОВОРОТ СОБЫТИЙ Ужинали мы всегда дома, по-американски плотно и с удовольствием, компенсируя этим прошедший почти впроголодь день в аэропорту. Наша чисто мужская компания просуществовала не больше месяца. Борис «выписал» из России свою новую подружку, длинноногую Аллу, которая и принялась в дальнейшем хозяйничать на кухне. К одному из таких ужинов мои «бизнесмены» прибыли в необычно приподнятом настроении, изредка бросая в мою сторону загадочные взгляды. Так длилось до тех пор, пока мы не принялись за десерт, достав для этого ведёрко с мороженым из морозильника. - Как бы вы отнеслись к тому, - обратился ко мне Александр, - если бы вам было предложено поработать на одной из самолётостроительных фирм США? По своей специальности, разумеется. Они добились своего - я был настолько сбит с толку, что, уставившись на собеседника, забыл про мороженое. - Ты это серьёзно? - Вполне. - Да это же безумно интересно, взглянуть на то, как они тут испытывают! Я знаю лишь один такой случай, когда военный лётчик-испытатель НИИ ВВС Андрей Кочетков был приглашён в Америку для выполнения облётов истребителей «Аэрокобра». Но это было в Отечественную, сорок четвёртый год. В одном из полётов самолёт вошёл в штопор, и лётчику пришлось покинуть его с парашютом. Фирма «Ирвинг» (изготовитель парашюта) наградила Кочеткова «Золотой гусеницей» с бриллиантом. А сейчас мне хотелось бы знать: чем вызван такой необычный вопрос? - Недалеко от Сан-Диего находится самолётостроительная фирма «МакДонэлл Дуглас». Так получилось, что мы познакомились с одним из её директоров. И рассказали ему про вас, в общих чертах, конечно. - Ну и что? - Тот заинтересовался, говорит, не могли бы вы написать для него вкратце вашу профессиональную биографию. - Интересно, для чего я им нужен? - С его слов выходит, что специалисты фирмы как бы зациклились на собственных традиционных подходах к некоторым проблемам. И для создания перспективного истребителя им требуется свежий взгляд со стороны. - Ладно, напишу что могу, но всё это гораздо серьёзнее, чем вы думаете. Не прошло и трёх дней, как ребята мне передали, что совет директоров ознакомился с моей лётной биографией, что это даже больше, чем они ожидали, и что они обсудят условия контракта и сообщат о встрече. События развивались настолько стремительно, что уже через пару дней мне было предложено буквально следующее: - Нам нужен консультант и специалист по испытаниям самолёта на штопор. Фирма выделяет вам дом, автомобиль и оклад в размере 150000 долларов в год. Вы можете забрать с собой близких родственников и переехать на постоянное место жительства в США, но без права выезда в дальнейшем в Россию. Обрушившаяся как снег на голову информация, тем не менее, не заставила долго думать: - Ваши условия по проживанию в США для меня неприемлемы. Я не настолько молод, чтобы навсегда порвать со своим прошлым. Да и молодым не смог бы всю Россию забрать с собой. - Какие ваши условия? - Я не возражал бы поработать у вас 5-7 лет, но после окончания контракта должен иметь возможность вернуться на Родину. - Для вас это очень важно? - Я не смогу иначе. - О’кей, мы обсудим ваше предложение. Вечером за ужином Борис, с недоумением глянув на меня, произнёс: - Капитан, как можно упустить такую возможность? Не понимаю. Да ещё на таких условиях! Неужели вы не хотите жить в Америке? - Не хочу. Я достаточно повидал эмигрантов среди простых людей и знаю, что обеспеченная жизнь так и не принесла им счастья. Душу деньгами не умаслишь, ей нужно нечто большее. Может быть, ощущение её связи с прошлым через предыдущие поколения своих предков и надежды на такую же связь в будущем. Не знаю. Но такое возможно, когда ты живёшь в стране, где родился и вырос. Оторвался - потерялся. И живёт человек с душой, больной ностальгией. - О чём вы говорите! Сегодня весь шар земной, как один дом. Люди свободно переезжают из одной страны в другую, живут, где им нравится. И никакой ностальгии. - Жить можно. Но приходит время, когда человека, словно птицу, тянет в те места, откуда он вышел. И нет ему покоя на склоне лет, если он лишён такой возможности. Ты разве не заметил, что американцы не просто говорят на другом языке, они ведь и думают иначе, не так, как мы. А мне уж перестраиваться поздно. Не-ет, я и так уж все глаза проглядел в той стороне океана, где солнце садится. Там же Россия-матушка, а с ней - всё, что у меня есть. С возрастом и ты поймёшь и не станешь задавать такие глупые вопросы. Молодёжь за столом примолкла. Не приняв, наверное, мои слова сердцем, они во всяком случае поняли, что такая жизненная философия для меня слишком серьёзна, чтобы не принять любую шутку. * * * Не успел я опомниться от одной новости, как узнаю, что завтра мы уезжаем в… Мексику. - Послушайте, «компаньоны», что-то у вас в последнее время сплошные сюрпризы для меня. Что вы такое натворили, что нужно срочно мчаться туда? Лично мне там делать нечего. Когда мы договаривались, ни о какой Мексике разговора не было. Борис вдруг весело расхохотался в ответ на мою длинную тираду: - Саня, смотри, опять у нашего капитана какие-то подозрения. Да если хотите знать, на наших погонах тоже было по три звёздочки, только поменьше ваших, - в этот момент его лицо выражало благородное негодование: - Я тоже, как и вы, бывший офицер, только младший. - Хорошо, что вспомнил. Я уж думал - забыл совсем. - Боря, кончай, - махнул рукой его товарищ, - ничего мы не натворили. Завтра заканчивается время нашего нахождения на территории США по договору, который мы заключили с мистером Аллом Хиксом. - Вот тебе раз, - воскликнул я, удивлённый ещё одной новостью, - и поэтому вы предлагаете срочно убираться в страну, которая к нам поближе? А чем вы раньше думали, бизнесмены хреновы! Моё негодование было настолько искренним, что даже невозмутимый Александр недовольно повёл плечом: - Зря вы так. Мы подготовили новый договор. Там указаны новые сроки. - Прекрасно! А зачем ехать в Мексику? - Такие здесь законы. Сначала ты должен своевременно покинуть страну, а потом оформлять документы для следующего визита. - Ну и дела-а. И сколько мы там будем жить? - Нисколько. Только перейдём границу и тут же обратно. Вечером будем дома. - Уж больно у вас всё просто, господа «компаньоны», - и я недоверчиво покачал головой: - Ох, залечу я с вами под фанфары! - Влади-имир Николаевич, вам ли бояться! - рассмеялся Борис, с деланным удивлением разводя руками. - Подождите, мы ещё с вами поколесим по свету. - Нет уж, хватит, дальше как-нибудь без меня, - и, не выдержав серьёзного тона, улыбнулся. Назавтра всё произошло именно так, как они говорили. Домчавшись за полтора часа до границы, мы поставили машину на стоянку, чтобы не ждать длинной очереди в автоколонне. Подойдя к КПП[13] и без лишних разговоров крутанув обыкновенную вертушку, каких у нас полно на каждой проходной любого предприятия, я оказался… в Мексике. Никто не поинтересовался нашими документами, кто и зачем прибыл в эту страну. - Саша, обратно тоже без проблем? Флегматик даже заулыбался от такой моей наивности: - Обратно проверка по полной форме, как и тогда, когда прилетели в Бангор. Буквально в ста метрах от вертушки возвышалось солидное здание пограничной службы США, в котором нас продержали с проверками не менее трёх часов. Благополучно ступив на землю самой демократической страны в мире, я невольно оглянулся назад и мысленно представил себе огромный транспарант перед КПП Мексики: «Господа, прежде чем выйти, подумайте, как войти». На следующий день после возвращения друзья неожиданно предложили мне в аэропорту слетать с Тресси на одномоторной «цесне-150» в штат Невада. - Владимир Николаевич, не отказывайтесь, только в этом штате официально разрешена деятельность казино. Лас-Вегас, может быть, и не увидите, а в казино побываете. - Зачем летит Тресси? - Ему нужно получить удостоверение пилота для полётов на двухмоторных самолётах. Иначе я не смогу посадить его на Ан-24. Мы взлетели и взяли курс на северо-восток. Воспользовавшись случаем, я занял левое сиденье командира, предоставив Тресси заниматься штурманскими обязанностями. Прежде чем достичь долины реки Колорадо, нам предстояло пересечь Береговые хребты. Пока Тресси вёл переговоры с руководством аэропорта, разложив на коленях карту визуальных полётов, я медленно, со скоростью 3 м/с, набирал высоту. Чтобы перевалить через основной хребет, требовалось не менее 2000 метров. Его главная подковообразная вершина находилась прямо по курсу. Я решил не обходить её, рассчитывая успеть набрать необходимую высоту. «Чем горы выше, тем кажутся ближе, но до них ещё шлёпать и шлёпать», - обосновывал я своё решение. Мы внутри «подковы». Боковые отроги вершины ушли далеко назад. Крутой склон лощины приближается на глазах. Вокруг атмосфера какой-то мрачной настороженной сырости. Ещё немного - и мы проскочим над верхним краем метрах в пятидесяти. «Отлично, пробреем над самым…» - не успел я насладиться чувством радостного удовлетворения, как оно тут же улетучилось - самолёт помимо моей воли неожиданно «посыпался» вниз. В первый момент инстинктивно пытаюсь за счёт максимальных оборотов двигателя и отклонения руля высоты удержать с таким трудом завоёванную высоту. Но всё напрасно. Не успел я принять какого-либо другого решения, как Тресси, оторвавшись от своих карт и мгновенно оценив обстановку, толкнул ручку управления от себя и по крену. «Полупереворотом уйти в обратную сторону», - мелькнула догадка. Убрав газ, я нырнул в тёмное чрево ущелья. Пришлось всё-таки обходить эту чёртову гору и снова забираться наверх. Было досадно за собственную несообразительность. «Эх ты, истребитель! Совсем забыл, как нужно летать в горах на лёгких аппаратах. Забыл про нисходящий поток, а ведь ему там самое место». В.Н. КОНДАУРОВ Продолжение следует