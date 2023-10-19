Комбинированному легкоатлетическому пробегу, посвященному памяти двух выдающихся конструкторов - Александра Яковлевича Березняка и Андрея Николаевича Туполева, в этом году исполнилось уже 23 года! Все эти годы ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка (предприятие входит в состав КТРВ и является членом Союза машиностроителей России) чтит и продолжает начатую много лет назад соратниками Александра Яковлевича традицию.

В прошлом номере газеты мы подробно рассказали вам, уважаемые читатели, каким непростым, но вместе с тем еще более интересным оказался этот пробег. Но сколько осталось неопубликованных фотографий, которые порой можно и не комментировать: эмоции на лицах спортсменов и в целом обстановка в кадре дают яркую картину того спортивного дня! Итак, наш фоторепортаж глазами и через объектив фотокамеры старейшего участника пробега ведущего конструктора предприятия Владимира Алексеевича Рыкова.