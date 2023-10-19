29 октября 1918 года, 105 лет назад, был образован Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, вошедший в историю нашей страны не только как одно из массовых общественных объединений в СССР, но и как организация, внесшая огромный вклад в экономические и социальные преобразования в нашей стране, защиту её свободы и независимости. Её нет уже более 30 лет, и многие граждане нашей страны имеют смутные представления о том, чем занимался комсомол и что в нем было такого, что миллионы юношей и девушек советской эпохи стремились стать комсомольцами. Об этом и пойдет речь в интервью, которое в канун юбилея дал нашей редакции ветеран ВЛКСМ 60 - 70-х годов, бывший секретарь дубненского ГК ВЛКСМ Николай Николаевич Прислонов. - Некоторые говорят, что комсомол - это состояние души. А что такое комсомол для вас? - Я вступал в комсомол в 1964 году с огромным желанием и надеждой, что меня ждет новая и интересная жизнь. И уже в школе она наступила, так как пришлось быть и комсоргом класса, и членом комитета комсомола школы, отвечавшим за военно-патриотическую работу, что и помогло мне потом реализовать свой интерес к изучению истории страны, а после избрать профессию учителя истории. Пробыл я в комсомоле до 1979 года, и везде, где пришлось работать, и на общественных, и на профессиональных началах, мне было интересно. Для меня комсомол стал площадкой, которая позволила жизненно самоопределиться, проверить в деле свои организаторские способности, проявить свои знания и умения, самоутвердиться, проявить себя во многих разноплановых делах, встретить множество интересных людей и многому у них научиться. Кроме того, найти надежных друзей и товарищей. Я сейчас с теплотой вспоминаю их и благодарю судьбу, что она свела меня с ними. В конечном счете пребывание и работа в комсомоле стали настоящим и крайне полезным жизненным университетом, без которого была бы невозможна вся последующая жизнь и деятельность в партийных органах, на дипломатической работе, в образовании, в нашей городской администрации. Уверен, что такой университет жизни нигде невозможно пройти. К тому же комсомол не только открывал новые возможности, но и формировал особое состояние души, которое можно обозначить множеством характеристик. Это, конечно, нацеленность на полезные общественно значимые дела, целеустремленность, оптимизм и романтизм, творчество, неуспокоенность, активность, инициативность, ответственность перед собой и коллегами, умение и готовность вести за собой людей, чувство товарищества и коллективизма. Перечисление свойств и качеств можно было бы и продолжить. Тем более у каждого, кто был в комсомоле, оно свое, индивидуальное. - На ваш взгляд, в чем было самое разумное зерно комсомольской организации? - Его очень точно в 1920 году на III съезде РКСМ определил В.И. Ленин - «Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими коммунистами». Тогда он еще подчеркивал, что важно, чтобы «…каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую». Это касалось как общенациональных масштабов, так и частных, относящихся к месту, где молодежь училась, работала, служила, просто жила - учебного, производственного, армейского и научного коллективов. В качестве доказательства приведу чисто дубненские примеры созидательных дел. Они были характерны для всех категорий молодежи, будь то школьники или молодые ученые и производственники. Делом рук дубненских комсомольцев стали многие объекты, которые служат городу и дубненцам по сей день. Практически тот или иной социальный объект, создаваемый в советское время в Дубне, становился предметом пристального внимания комсомола. Так, в сфере образования при его участии были возведены школы №№ 3, 5,6,7, 8, 9.10. Объектом ударного труда на общую пользу комсомольцев авиа-предприятия с 1958 по 1966 гг. был Дворец культуры «Октябрь». В свободное от работы время они приходили на стройку и в меру своих сил и умений вносили свою лепту в его возведение, понимая, что они создают этот объект и для себя. Не удивительно, что после его ввода дворец культуры стал для левобережной молодежи самым притягательным местом отдыха. Именно для себя и будущих поколений комсомол много трудился на благоустройстве города. В том, что мы сейчас живем в городе, одетом в зеленый наряд, есть и огромная заслуга молодых людей 50 - 80-х годов. Их руками посажены деревья и кустарники не только на улицах и во дворах, на пришкольных участках, но и заложены парки в районе ул. Жуковского, у ДМЗ и МКБ, ул. Векслера и Строителей. Объектом приложения комсомольских рук в 50 - 70-х годах стали и нынешние набережные Менделеева и Комсомольская. Предметом особого комсомольского внимания в те годы становились и спортивные объекты. Оба стадиона в городе, и в левобережье, и в институтской части, были введены в строй по инициативе молодежи и её руками тоже. Она шефствовала над строительством практически всех спортивных сооружений: освещенных лыжных трасс, спортзалов, теннисных кортов, многих дворовых спортплощадок и хоккейных коробок, плавательных бассейнов «Архимед» и «Карасик». И они в то время не пустовали, так как дальнейшая комсомольская инициатива порождала массу интересных соревнований, появление самодеятельных спортивных секций, куда комитеты ВЛКСМ вовлекали множество детей и молодых людей. Не был в стороне комсомол и при строительстве объектов здравоохранения. И конечно, без комсомольцев и молодежи не обходилось строительство и ввод в эксплуатацию наших крупных предприятий и научных комплексов. Они включались в этот труд тогда, когда строители не успевали в срок сдать объекты, или когда надо было ускорить сроки сдачи. Это было еще во времена строительства и ввода в строй на нынешней территории Дубны волжских гидросооружений, особенно гидроэлектростанции и шлюза №1. А их ведь возводили не только заключенные, но и вольнонаемные. Практически многие строившиеся объекты на авиазаводе, в МКБ «Радуга» были сооружены и за счет молодежных субботников, организуемых комитетами ВЛКСМ. Поистине комсомольской стройкой был возводимый завод «Тензор», кстати, появившийся в городе не без участия комсомола. Комсомол в ОИЯИ все годы шефствовал над сооружением и освоением важнейших научных объектов - синхрофазотрона в ЛВЭ, циклотронов У-300 и У-400 в ЛЯР, всех импульсных реакторов в ЛНФ, вычислительного комплекса ЛВТА. Так труд молодежи вливался в общие дела. Или, как говорил поэт, в труд «моей республики». И эта вовлеченность молодых людей в решение всех преобразовательных задач была тем оселком, который порождал активный процесс формирования их личности, их инициативу и творчество, что являлось, как я считаю, вторым важным разумным зерном в деятельности ВЛКСМ. На комсомольской инициативе строилось очень многое и в стране, и в каждом городе, районе, селе. Дубна в этом отношении заметно отличалась от многих районов области и Союза, в чем-то даже задавала тон на многих направлениях комсомольской работы. Предметом особого внимания рабочих, конструкторов, инженеров авиа-предприятия, завода «Тензор», НИИ «Атолл» были тогда рождавшиеся в них образцы новой техники, в том числе и оборонной. Комсомольско-молодежные группы, бригады, участки были на этих предприятиях наиболее передовыми производственными коллективами. В них довольно часто рождались интересные начинания, находились интересные решения в сложных вопросах. У нас в городе, на заводе «Тензор», был даже комсомольско-молодежный цех, руководство которым осуществляли такие известные молодежные вожаки, прошедшие школу ГК ВЛКСМ, как В. Сардак, Ю. Недачин, С. Дзюба, В. Сурков. Дубна стала одним из первых городов в Подмосковье, где появились комсомольско-молодежные коллективы в сфере торговли и общественного питания. В них была рождена инициатива, поддержанная в стране, об особом внимании в обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны. В числе первых в стране при комитете ВЛКСМ в ОИЯИ появился Совет молодых ученых, ставший одним из лидирующих среди научных организаций СССР. Совет в то время рождал множество интересных идей вовлечения молодых специалистов в дела лабораторий, защищал их профессиональные и социальные интересы, организовывал конкурсы, выставки, конференции и научные школы. Его помощь и поддержка позволили в то время многим молодым ученым обрести свое место в научных коллективах и научном поиске, проявить себя. Многие из них сегодня широко известны в национальной и мировой науке. А тогда они делали первые, но уверенные шаги в ней. С 1968 по 1989 г. представители дубненской науки почти каждый год становились лауреатами премии комсомола Подмосковья. Работы 12 молодых ученых отмечались премией Ленинского комсомола - в 1967 г. и в 1973 г. Из них трое лауреатов потом стали академиками РАН. Двое, А.Н. Сисакян и В.А. Матвеев, возглавляли ОИЯИ. Имя Ю.Ц. Оганесяна (ЛЯР им. Г.Н. Флерова) навечно вписано в Периодическую таблицу Менделеева. Как и в ОИЯИ, во всех крупных предприятиях и организациях Дубны успешно работали Советы молодых специалистов. К их мнению прислушивалось руководство коллективов, и их инициативы довольно часто находили воплощение в принимаемых им решениях. Много в то время рождалось комсомольских инициатив не только в производственной и научной сферах, но и в сферах образования и воспитания школьников, в сферах культуры, спорта, организации досуга, в работе с трудными подростками, в патриотическом воспитании. Реализация их шла на пользу не только молодежи, но и всем жителям города. Так, проводимые по инициативе комсомола в различные годы музыкальные фестивали, праздники и конкурсы собирали сотни и тысячи зрителей, делая их жизнь интереснее и содержательнее. К примеру, в свое время именно с ГК ВЛКСМ руководитель детской хоровой студии «Дубна» О.Н. Ионова стала продвигать идею проведения в городе детских праздников песни. Её поняли, поддержали, и с 1975 г. праздники стали регулярно проводиться вплоть до начала 90-х годов при участии в организации всех органов власти, предприятий, комсомола и профсоюзов. Много и других примеров. Появившийся в свое время по инициативе молодого ученого из ОИЯИ Валентина Горделии подростковый клуб «Самбо» вовлек в свою сферу деятельности не одну сотню подростков, некоторые из них не отличались хорошей учебой и поведением, а потом, посещая спортивный клуб, исправились. Более того, благодаря клубу в городе возродился и сегодня прекрасно существует этот вид борьбы. То же самое на протяжении десяти лет делал и клуб юных моряков «Альбатрос» в левобережье, действовавший под руководством комсомола авиапредприятий. Некогда рожденная инициатива комсомольцев СМУ №5 и военного полка об открытии на братских могилах на Большой Волге Мемориального комплекса при самом активном участии юношей и девушек города была в 1970 году реализована. Мемориал появился и стал памятным и поклонным местом. А в 1975 г. ГК ВЛКСМ инициировал установку на плотине Иваньковской ГЭС памятного знака «ДОТ». Можно приводить еще довольно много других ярких инициатив деятельности дубненского комсомола. О них читатель сможет прочитать в следующих номерах газеты. И тут важно подчеркнуть, что инициативная и творческая работа комсомольцев не стала бы реальностью, если бы в них не верили наши старшие товарищи - ГК КПСС, исполком горсовета, первичные партийные организации, руководители предприятий, просто коммунисты, взрослые товарищи и коллеги. Именно это доверие и было залогом успеха и тем авансом, который комсомол Дубны стремился отрабатывать. За нами мудро наблюдали, нас видели и оценивали, нам при необходимости помогали. Комсомол рассматривали надежным кадровым и созидательным резервом и стремились таким образом обеспечить преемственность поколений, без которой не может существовать здоровое общество. Не удивительно, что многие молодые люди, прошедшие школу комсомола, стали известными в городе и в своей сфере специалистами, возглавили управленческие структуры и коллективы. Сейчас этого нет, поэтому мы и испытываем дефицит интересных дел, дефицит кадров. И ещё одно крайне важное замечание. У всех дел, которых у комсомола много, был один крайне важный стержневой элемент - это наличие ясных и понятных для молодежи того времени идей. И здесь уместно вспомнить очень точные слова писателя А.Г. Чернышевского: «Деятельность человека пуста и ничтожна, когда не одушевлена идеею». До тех пор, пока в нашем обществе были понятные людям идеи, оно существовало и могло преодолевать внутренние кризисы и внешние угрозы. Как только созидательные идеи исчезли и КПСС оказалась не способной выдвигать новые, начался его распад. А комсомол, будучи составляющим элементом той системы, в числе первых прекратил свое существование. К сожалению, как и в партии, свое пагубное влияние оказала и предательская роль элиты - комсомольских руководителей, как на местах, так и в обкомах и ЦК ВЛКСМ. Я считаю, что не столько молодежь ушла из комсомола, сколько её предали так называемые вожаки. - Но минусы у комсомола, наверное, тоже были, поэтому и не всем из многих миллионов комсомольцев было интересно в нем? - Конечно, ведь комсомол как общественное явление был живым организмом, имевшим множественность противоречий. К числу присущих ему недостатков я бы отнес догматический подход к его работе. Время менялось, а с ним менялся внутренний мир молодежи, а формы и методы работы оставались незыблемыми, порой ещё из 30-40-х годов. Много было идеологизированного. Присутствовала излишняя увлеченность массовыми мероприятиями в ущерб индивидуальной работе с юношами и девушками и вниманию к их внутреннему миру. И последнее, стремление к всеохватному вовлечению их в организацию. Безусловно, все эти недостатки пагубно влияли на результативность работы с комсомольцами. Кто-то, вступив в ВЛКСМ, из-за них со временем разочаровывался в своих личных ожиданиях. Но тут, как говорят, движение должно было быть встречным и синхронизированным. Комсомол являлся общественной организацией, где каждому молодому человеку предоставлялись возможности самореализоваться, проявить себя, показать свои лучшие качества и умения. Насильно заставлять его это делать никто не собирался, поэтому от него самого зависело очень многое. Если он был активен, то многое мог достичь в комсомоле. Как когда-то говорилось: «Если тебе комсомолец имя - имя крепи делами своими». С другой стороны, активность комсомольцев обуславливалась и многосторонней работой комсомольской организации. Не интересно было в тех из них, где сами комсомольцы были пассивны и ни в чем себя не проявляли. Многое из недостатков обуславливалось недостаточной теоретической и психолого-педагогической подготовкой комсомольских руководителей и актива, поэтому в их работе хватало эмпирических подходов в работе с молодежью. Они работали увлеченно, порой самозабвенно, но так, как понимали сами содержание своей деятельности. Стоит заметить, что и сегодня это повторяется в работе с молодежью, что пагубно влияет на её эффективность. - Насколько сейчас актуальны подходы, которые использовала комсомольская организация в работе с молодежью? - Многое из того, что тогда делалось комсомолом, вполне может быть использовано и в нынешнее время. Отрадно, что кое-что уже применяется в деятельности молодежных и детских организаций. Значит, не все удалось выплеснуть в 90-е годы. Форм было много, и в каждом конкретном случае стоило бы их брать на вооружение. Вернемся, например, к тем же Советам молодых специалистов. Они не везде есть и не во всех сферах. Может, стоит их создать? Да и почему бы не создать городской Совет? Почему бы не взять на вооружение опыт работы в микрорайонах «Комсомольского прожектора» или оперативных отрядов? Стоит возродить и то полезное, что было в работе профильных подростковых клубов. Для Дубны было бы актуальным и проведение регулярных выставок научно-технического творчества молодых. Но особенно сейчас важно использовать богатый опыт советской эпохи рекрутирования лучших воспитанников молодежных организаций в руководство предприятий и организаций, в органы местной власти, где явный дефицит инициативных и думающих людей. Одним словом, стоит руководителям всех уровней и всех сфер, органам местного самоуправления возродить тот интерес и ту заботу о молодежи, что были в советское время. Сейчас это, как мне кажется, носит несистемный и формальный характер, который бы я определил как флешмобовский стиль работы с молодежью. Много ненужного шума, фотографирования, видеосъемок, позерства, за которыми теряется сама суть позитивного взаимодействия с молодыми. И это происходит на всех вертикалях власти. - На ваш взгляд, такую структуру, как комсомол, надо возрождать? Вы бы хотели, чтобы похожая организация существовала сейчас? - Комсомол свою историческую миссию выполнил и выполнил достойно, вписав немало славных страниц в историю нашей страны, которыми стоит гордиться и нынешним поколениям, продолжающим пользоваться плодами советского прошлого. Поэтому сегодня в том виде, в котором он был, он не подлежит возрождению. Время ностальгирования по нему уже ушло и пусть остается у его ветеранов за рюмкой чая. Сейчас, как мне кажется, наступило время созидания тех новых молодежных организаций, которые появились у нас в стране в последние два года. Организаций достаточно. Важно, чтобы они были скоординированы в своих действиях и расширяли сферы своего воздействия на все категории молодого поколения. А это не всегда происходит. Может, я что-то и пропустил, но меня удивляет абсолютная тишина о деятельности в городе «Движения первых», городской ячейки «Молодой гвардии», молодежного парламента. Тут, видимо, отделу, отвечающему в городской администрации за работу с молодежью, есть над чем поразмышлять. - Как в Дубне планируют отметить 105-летие комсомола? - Главное мероприятие, которое будет проводиться к юбилею, - традиционная встреча во Дворце культуры «Октябрь» комсомольцев всех поколений. Она состоится 27 октября в 18:30. Вход свободный. Приходите сами, берите с собой своих близких и особенно внуков, чтобы они могли ощутить и хоть частично понять состояние комсомольской души. Пользуясь случаем, от всего сердца поздравляю всех дубненцев, прошедших школу ВЛКСМ, с Днем комсомола. Пусть то светлое и хорошее, что привнес в вашу жизнь комсомол, остается в ваших сердцах, помогает вам в жизни. Доброго вам здоровья, бодрости и энергии. Беседу вела Анна СУХАЯ