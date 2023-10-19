В читальном зале Муниципальной библиотеки Левобережья дубненцы слушали рассказ о выдающемся учёном-физике, нашем земляке, ставшем примером для многих не только в науке, но и в жизни. Лекционный час «В.И. Векслер - создатель синхрофазотрона» по материалам заседания краеведческого клуба «Дубненский летописец» в рамках регионального проекта Московской области «Культурный код» был интересен жителям нашего города. Такие разносторонние личности, как Владимир Иосифович Векслер, притягивали и притягивают к себе внимание, вызывают уважение. Благодаря им создаётся надёжный и прочный задел в науке, народном хозяйстве, безопасности и развитии духовного, интеллектуального потенциала страны. Вспомнили 2007 год и заседание клуба «Дубненский летописец», посвящённое 100-летнему юбилею со дня рождения Векслера, который отмечали 4 марта. А 15 марта 1957 года в Дубне под его руководством состоялся запуск синхрофазотрона - гигантской установки для исследования микромира - символа и ОИЯИ, и эпохи. Уникальные фотографии из архива ОИЯИ и его сотрудников, руководства города Дубны, предоставленные Николаем Николаевичем Прислоновым, основателем краеведческого клуба, вызвали живой интерес зрителей. Кадры презентации с фотографиями заседания клуба, посвящённого Векслеру, наглядно проиллюстрировали работу библиотеки в области краеведения, интерес дубненцев к своей истории, истории страны и науки не только сегодня, но и более чем 15 лет назад. Своими воспоминаниями на заседании клуба тогда делились многие учёные, сотрудники ОИЯИ, которые непосредственно работали и общались с Владимиром Иосифовичем: лауреат Государственной премии СССР А.А. Кузнецов, доктор физ.-мат. наук, почётный директор Лаборатории физики высоких энергий И.А. Савин, доктор физ-мат. наук Л.Н. Струнов, кандидат физ-мат. наук, советник при дирекции Лаборатории физики высоких энергий И.Н. Семенюшкин. лауреат Госпремии СССР, начальник сектора Лаборатории физики высоких энергий В.А. Никитин и М.С. Язвицкая. Все они с благодарностью вспоминали о выдающемся учёном: о непростой работе не только физиков-экспериментаторов, но и организаторов научной работы. Умение рассказать доступно, образно и с юмором о сложном - тоже талант, передавшийся отчасти от В.И. Векслера. На фотографиях видно, как эмоционально и захватывающе прошёл тот вечер. Большая удача, что успели записать, запротоколировать выступления учеников и соратников учёного. Это бесценная память об истории города и всей страны. Коротко вспомнили, о чём тогда говорили. Жажда знаний паренька из глубинки привела его в физику, сначала в электротехнику, а затем, когда тема мирного атома стала выходить на первый план, и в физику элементарных частиц, к учёбе у таких корифеев науки, как С.И. Вавилов. Помня, как сам непросто пробивал себе дорогу в науке, Владимир Иосифович, став руководителем, старался продвигать талантливую молодёжь, был требователен, строг, но и внимателен к своим сотрудникам, к их идеям, проблемам - от технических в институте до бытовых в семье и дома. Со временем им была создана исследовательская лаборатория совершенно нового типа - Лаборатория высоких энергий ОИЯИ. В 1949 году в Дубне был запущен сихроциклотрон, основанный на принципе автофазировки, принципе Векслера. За это открытие в 1963 году ему была присуждена премия «Атомы для мира». Участник заседания Владимир Алексеевич Никитин присутствовал на запуске синхрофазотрона в марте 1957 года и проведении исследований на синхрофазотроне на первых оборотах его пульта. Коллеги и ученики В.И. Векслера стали свидетелями и участниками великих событий: открытия «целого зоопарка» элементарных частиц, неизвестных ранее. Он невольно воспитывал твёрдость характера, умение отстаивать в споре идеи, что тоже немаловажно в научной и экспериментальной деятельности. Игорь Алексеевич Савин поделился воспоминаниями о том, что В.И. Векслер был автором и руководителем нескольких экспедиций на Памир и Эльбрус. Почему нужно было идти в горы? Потому что космические лучи, проходя через вещество, взаимодействуют и теряют очень много своих качеств. А на высоте 5-7 тыс. метров атмосфера разряжена, и есть больше возможности наблюдать эти лучи в первозданном виде, видеть, как они входят в атмосферу. Много лет работала с В.И. Векслером в ЛВЭ Майя Семеновна Язвицкая, которая на вечере рассказала о своих впечатлениях о научных экспедициях под руководством В.И. Векслера на Памир. В заключение вечера учёные отметили: память о В.И. Векслере живет. Есть памятная доска в Лаборатории высоких энергий, где был его первый кабинет. В Правобережье есть улица имени Векслера, а также улица его имени в ЦЕРНе (Европейском центре ядерных исследований) в Швейцарии. Издан сборник воспоминаний о Векслере, экземпляр которого был передан в дар библиотеке. Казалось, что мы вновь перенеслись на то заседание клуба в 2007 году, в атмосферу научных поисков и споров физиков - лириков 1960-х. Впрочем, радикальных споров по большому счёту и не было. Ведь понятие «Родина», её безопасность и процветание объединяли всех. Сейчас, когда Россия снова стоит перед глобальными угрозами, нам снова нужно единение умов и сердец ради её и нашего общего блага, ради жизни на Земле. Идеи и научная, жизненная философия Векслера снова актуальны как никогда. Его слова о том, что настанет время строительства ускорителей, экспериментальная физика элементарных частиц станет делом международным, оказались пророческими. Алла Соболева Фото Софьи Бодровой