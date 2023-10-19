Есть мнение Что ж такое?! Мир совсем с ума сходит! Смотришь новости, такое изобилие бытия, никакого «кина» не надо. Никакой бестселлер рядом не уместится. О! Главная тема - США в большой раскорячке. Ещё какой! Штаны трещат, вот-вот лопнут. Что делать с Украиной, как помогать, когда Израиль взрывается. Китай впереди маячит. Украину, конечно, жалко, столько ввалили в неё, не бросать же! Или бросать? Прошла любовь, завяли помидоры, ботинки жмут, и нам не по пути? А Израиль - это форевно. Тут вам не там, тут Ближний Восток! Помогать ему придётся, и это не обсуждается. Н-да-а-а, помогать-то помогать, но иранский парламент тут намедни взвопил: если США будут помогать Израилю, то мы будем помогать палестинцам. А если Израиль с Ираном столкнутся, то это ж будет большой бэмс. Если к этому бэмсу Катар с саудитами подтянутся, то бэмс будет великий, на весь мир. Тут ещё и Египет. Этот не открытенько, а по очень тихому Палестину поддержит. Он ещё свою 6-дневную войну с Израилем не забыл. А тут ещё господа хранцузы в Армению лезут. Лучше б мусью Макарон со своими крысами и клопами разобрался, а ему Армению подавай. А что делать, если Макарона - ротшильдовского банковского выкормыша - поганой метлой из Африки попёрли. Так хоть в Армению залезть, пока нестроения в ней наблюдаются некоторые. В ней премьер-министр напашинянил - Карабах сдал. Думал, глупенький, что инвестиции рекой потекут. Не потекут, потому как протечки у них там на Западе, всё вытекло, и течь уже нечему. Да и во что в Армении инвестировать? Добывать у них нечего, ни нефти, ни газа, вкладывать не во что. Армянскому премьер-министру бы своей страной заниматься, так нет, ему римский статут подавай, ратифицировать его занадобилось. Видно решил, что Путину великий кусь сделает. А что Путин? Владимир Владимирович человек тонкий и дипломатичный. Отреагировал нежно: г-н Пашинян наш друг. А коньячок-то при этом армянский на границе с Россией встал намертво. И правильно: тщательнее теперь проверять надо, не намешали ль чего туда после статута-то. Н-да-а-а, тяжело в Израиле! Выпустили по нему, говорят, около 5 тысяч ракет. Вопрос: а откуда они у палестинцев в таком количестве? Евреи, поди, уже тысячу раз пожалели, что без ракет почти остались. И поделом: не надо было тайком их на Украину слать. А то вояки понеслись туда повоевать бок о бок с нациками. Добровольцы как бы. Ракеты хохлам по-тихому отправляли. А теперь пускай евреи репу до болячек скребут. Тем более что купол, который железный, не сильно железным оказался. О! Снова Франция. В городе Вьен мэрия сняла флаг Украины. А шо такое? Шо случилося? Висел, висел флаг «нэньки», и вдруг сняли. А это Зеля о Карабахе неудачно высказался, Алиева поддержал и признался, что очень его ценит и уважает. А не поддержать было нельзя. Тут же ж нефть, газ из Азербайджана. Чуть что не так, вмиг перекроют клапана. А потому лидер куёвского рЫжЫму всем своим организмом показывает: разрешите прогнуться, я могу, я гибкий. ЕС проклюнулся недавно, сигналил, что готов к переговорам по зерновой сделке. А свифт где? А запчасти к сельхозтехнике где? И много чего где? Ну, уж не-е-ет, будем как положено, «утром деньги, вечером стулья». И вообще в ЕСе тенденции какие-то неправильные пошли. То Венгрия самостоятельность проявляет, теперь маленькая стрАночка по имени Словакия зубы и рога обозначила, заявив, что «перекроет смертельные поставки бандеровцам». У-у-у, какая, сказали в ЕСе, и Чехия с Польшей ей границы перекрыли. А тут ещё Индия и двенадцать бывших колоний королевства (члены Британского содружества) потребовали от Великобритании вернуть награбленное за два века. А награбленного-то одних драгоценностей будет аж на 45 триллионов долларов. Красавец «Кохинор» чего стоит! А ещё извиниться будьте добры, да репарации пострадавшим выплатить. Ямайка туда же: 19 триллионов долларов за рабство ей подавай. А иначе из вашего содружества выйдем, потому как друзья так не поступают. На деньгах мир вообще помешался. В США требуют каждому афроамериканцу выплатить по 300 тысяч долларов. Йеллен за голову держится да стонет: это западную финансовую систему погубит напрочь. Зато в Португалии весело! Там мисс Пуртугалию выбирали. Выбирали-выбирали да и выбрали. Трансгендера. А что? Они тоже миссками быть хочУт. Да фиг с ними, с трансгендерами. Кто Палестину вооружил? И вообще кому нужен большой бэмс на Ближнем Востоке? США? Так они вроде как союзники. А это как сказать. Израиль тут было настроился с Европой энергоресурсами торговать: летом случайно проговорились, что могут газ им поставлять. Но кто ж это разрешит? Европу американцы не отдадут: европейская корова наша, и доить её будем сами, не дадим никому, сказали они. Теперь Израилю совсем не до коровы-Европы. России? Выгодно: пусть США подольше в большой раскорячке пребывают. Штаны долго не выдержат, порвутся, а без штанов на Украину «невдобно». Соседям Израиля? А тоже выгодно, они давно мечтают насолить Израилю. Может, хоть присмиреет. А то ишь, крутой нашёлся. А в самом Израиле? Да там такие разборки, какие нам и не снились. Есть у некоторой тамошней публики мечта сместить Нетаньяху. Да и вообще с 1948 года это искусственное государство, у него проблем на тысячелетия вперёд. Вот она, злобная суета мира: конфликты распаковываются. У-у-у, тут никакого попкорна не хватит! Выжить бы. Марина КРИВОНОСОВА