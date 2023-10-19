В Дубне, как и во всей Московской области, проходит экологическая акция по сбору отработанных автомобильных покрышек. Ее инициатором уже не первый год становится Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В период с 15 октября по 15 ноября т.г. жители города могут привозить отработанные шины на площадку «Мегабак», принять участие в фотоконкурсе и выиграть сертификат на покупку новых шин. В нашем городе такая площадка расположена по адресу: ул. Тверская, д. 28 «а».

Чтобы принять участие в розыгрыше сертификатов, необходимо сделать интересное фото с шинами на площадке «Мегабак» и разместить его в социальной сети Вконтакте с хештэгом #сдалшинынаМегабак.

После окончания акции будут отобраны самые интересные фотоработы, а победители получат сертификаты на покупку новых шин.