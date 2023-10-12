Комбинированный легкоатлетический пробег, посвящённый 72-летию АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка» и 135-летию со дня рождения А.Н.Туполева, по маршруту Дубна - Устиново стартовал в субботу на прошлой неделе уже в двадцать третий раз! Традицию, заложенную два с лишним десятилетия назад на ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), поддержали на этот раз без малого восемь десятков спортсменов. И хоть пробег и называется комбинированным (дистанцию преодолевать можно не только бегом, но и на классических лыжероллерах; женщинам, а также мужчинам старше сорока - на велосипедах), всю дистанцию, а это ни много ни мало 60 километров (!), практически все участники бежали. Каждый из них выбирал дистанцию по силам: транспорт, следовавший строго за спортсменами, мог в любой момент подхватить участника, а тот, отдохнув несколько километров, продолжить спортивный маршрут. В итоге всю дистанцию бегом преодолели пятнадцать спортсменов, семеро из них - впервые. Остальные восемь человек постоянно покоряют километры от Дубны до Устинова (или от Устинова до Дубны) только бегом. Причем каждый раз эта дистанция ощущается по-разному в зависимости от состава участников, собственного настроения и подготовки и, конечно же, погоды. Как мы уже отметили, каждый раз 60-километровая дистанция ощущается по-разному, и особое место тут отводится погоде. На этот раз с погодой не повезло совсем. Пронизывающий ветер с самого утра, чуть выше нуля на столбике термометра, туман и все небо в тяжелых тучах. Но и это еще не все. Спустя час - полтора после старта пошел первый снег, но тогда участники еще не знали, что лучше бы сухой и не слишком густой снег так и шел... На смену ему очень скоро полил дождь - холодный, не прекращающийся ни на минуту, с усиливающимися порывами ветра. Условия суровые, но ни один спортсмен не сошел с дистанции раньше запланированных для себя километров. Напротив, шли с опережением графика и в таком бодром и веселом расположении духа, словно назло погоде и ее внезапным сюрпризам. На старте спортсменов, а это без малого восемь десятков человек, напутствовали руководители предприятия, а также представители Администрации Дубны и лично глава города Максим Андреевич Тихомиров, который вместе с участниками пробега преодолел небольшой участок трассы, поддержав таким образом традицию ГосМКБ. Первый заместитель генерального директора предприятия, директор ОКБ Елтуган Кимашевич Сыздыков, приветствуя спортсменов, подчеркнул, что эта традиция, заложенная на МКБ двадцать три года назад, особенная. Она в память о двух выдающихся авиаконструкторах - Александре Яковлевиче Березняке и Андрее Николаевиче Туполеве. И особенно радостно от того, что эту традицию наравне с ветеранами предприятия поддерживает молодежь. Поздравляя участников пробега с предстоящим стартом, глава города М.А. Тихомиров подчеркнул, что, выходя на этот многокилометровый пробег, каждый должен почувствовать себя победителем и дойти до финиша с тем результатом, который он перед собой поставил. Председатель первичной профсоюзной организации ГосМКБ Максим Николаевич Щербаков - неизменный участник пробега, приветствуя спортсменов, подчеркнул, что все они - одна большая команда. - Это команда авиастроителей и спортсменов-любителей из Дубны, Тверской области - Кимрского, Конаковского районов, - отметил он. - Очень приятно видеть на нашем спортивно-патриотическом мероприятии друзей из Ульяновска (ПАО «Ил»-Авиастар), Раменского приборостроительного завода, Сарапульского электрогенераторного завода (Республика Удмуртия), конструкторского бюро «Машиностроение» (г. Москва), «Темп-Авиа» из Арзамаса... Сегодня мы одна большая команда, которая пройдет, несомненно, от старта - проходной нашего предприятия, основанного выдающимся авиаконструктором Александром Яковлевичем Березняком, до финиша. Там мы поклонимся местам, где родился и вырос Андрей Николаевич Туполев и заложил основу нашего сегодняшнего «большого неба». Команда действительно в этом году оказалась большая, сплоченная и, между прочим, по-спортивному достойная. Только вдумайтесь: на старт выходят не профессиональные спортсмены, а простые инженеры, операторы станков, конструкторы и преодолевают кто 20, кто 40, а кто и все 60 километров! Причем некоторые из ребят и девушек именно на этом пробеге впервые проходят именно такую большую дистанцию. Трасса и компания единомышленников, как говорится, помогают. С годами участников становится все больше, причем все больше именно тех, кто преодолевает весь маршрут именно бегом. Ольга Серебрякова, заместитель начальника отдела спорта Кимpского муниципального округа: - В 2015 году я пробежала всю дистанцию. Это была моя самая первая и самая длинная дистанция после марафона. Первый марафон я как раз пробежала в сентябре 2015 года, и буквально через две недели преодолела почти 60 километров на этом пробеге. На МКБ работает мой муж Иван Серебряков, и я, чтобы поддержать его, поддержать саму традицию, испытать себя, решила тоже поучаствовать в пробеге. Радостно от того, что, несмотря на погоду, на какие-то эпидемии и ограничения, люди выходят на дистанцию и бегут. Это какой-то, как сейчас модно говорить, ламповый старт - такой домашний. Люди знают друг друга, общаются, поддерживают на трассе. Очень тепло спортсменов всегда встречают в Устинове - с пирогами, горячим чаем. Это так душевно. Плюс организация пробега традиционно на высшем уровне: все четко по регламенту, продуманы остановки, организованы пункты питания. Александр Фандеев, начальник технологического бюро Раменского приборостроительного завода: - Я первый раз на этом пробеге, решил испытать свои силы, проверить, смогу ли преодолеть такую дистанцию. Погода выдалась очень суровой, но было все равно очень интересно бежать. Немного подвело колено, тем не менее пробежал 36 километров. Всю бурю спортивных эмоций удалось испытать за это время, тем более что раньше я больше 10 км никогда не бегал. Я катаюсь на велосипеде больше сотни километров, а вот именно бегом никогда не занимался. На нашем предприятии тоже достаточно хорошо развита спортивная жизнь, есть условия для занятий спортом. Спортивные команды получают поддержку со стороны профсоюза. Буквально в этом году команда предприятия ездила в Чувашию на велопробег, где мы преодолели 120 километров. Также выступаем на соревнованиях Мособлпрофавиа. Что касается этого пробега, то хочется подготовиться еще лучше и обязательно в будущем преодолеть всю дистанцию. Наталья Кузнецова, распределитель работ, цех №222, ПАО «Ил»-Авиастар (г. Ульяновск): - Первый раз приняла участие в этом пробеге. Мне все очень понравилось. Хоть лил почти все время дождь, чувства остались самые хорошие. Наоборот даже, дождь подбадривал. И конечно, каждый из нас большой молодец, поскольку смог преодолеть всю дистанцию, проверил себя на прочность. Раньше я бегала максимально 40 километров, сегодня - все шестьдесят. Есть большое желание приехать сюда еще. Очень понравилась организация: пункты питания были отличные - мы успевали немного отдохнуть, набраться сил, и благодаря этому бежать было гораздо легче. Эмоции на финише зашкаливают. Спасибо всем участникам и организаторам! Ирек Батыршин, инженер-конструктор, ГосМКБ «Радуга»: - Первый раз сегодня бежал и преодолел всю дистанцию. В прошлом году я участвовал в пробеге в качестве организатора, помогал обеспечивать на трассе питание спортсменов. Теперь увидел и прочувствовал трассу уже с другой стороны. Погода, да, была сегодня дождливая. Но зато тело не перегревалось, очень легко дышалось. Тяжело было последние километра четыре. Но на морально-волевых добежал. Сегодня я побил свой собственный рекорд. До этого бегал более короткие дистанции, в том числе полумарафон. Сам я из Республики Татарстан, окончил Казанский авиационный институт имени Андрея Николаевича Туполева, так что с удовольствием поддержал традицию нашего предприятия в память о выдающихся авиаконструкторах. Интересный факт, о котором во время пробега упомянул М.Н. Щербаков: за 23 года пробега всю его дистанцию преодолели именно бегом 103 человека, причем некоторые спортсмены - не один раз. Старейшим же участником стал ведущий конструктор ГосМКБ В.А. Рыков, которому исполнилось уже 82 года. Владимир Алексеевич проехал 60 километров на велосипеде и, между прочим, все это время не расставался с профессиональным фотоаппаратом, запечатлевая самые яркие моменты трасы Дубна - Устиново. И, наконец, хочется отметить тех, кто преодолел все 60 км бегом. Впервые это сделали Наталья Кузнецова (г. Ульяновск, ПАО «Ил»-Авиастар); Ирек Батыршин (АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»); Иван Ананьев (г. Дубна); Алексей Шмелев (г. Дубна); Илья Соболев (г. Сарапул, АО «СЭГЗ»); Петр Емельянов (г. Ульяновск, ПАО «Ил»-Авиастар) и Денис Кутергин (г. Дубна). Постоянно преодолевают дистанцию в 60 км - Александра Высоцкая Александра (г. Дубна, Беговой клуб «Арбуз»); Наталья Помазова (г. Кимры); Иван Кривонос (АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»); Иван Серебряков (АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»); Александр Леушин (г. Арзамас АНПП «Темп-Авиа»); Евгений Мищихин (г. Сарапул, АО «СЭГЗ»); Максим Шариков (г. Дубна, Беговой клуб «Арбуз») и Валентин Ватракшин (п. ВНИИССОК Одинцовского района). И вот тут я скажу словами почетного авиаконструктора высшей категории, жительницы блокадного Ленинграда, лично знавшей всех «туполей», Евгении Александровны Самсоновой. Она каждый год встречает спортсменов в Устинове и, несмотря на свой уже солидный возраст, рассказывает интереснейшие истории из жизни авиастроителей, вспоминает о непростых временах для авиационных предприятий. - Я сегодня потрясена, что в такую погоду вы, дорогие спортсмены, все побежали, никто не испугался такой непростой дистанции и под сильным ветром и дождем - все как один, дошли до финиша, - сказала Е.А. Самсонова. - Я потрясена вашим мужеством, силой духа. Вы - настоящий русский народ! Вам нет равных. И я вам всем искренне благодарна за ваш труд. Вы - первые и в работе, и в спорте. На вас нужно равняться! Анна Сухая Фото автора P.S. За всеми этими километрами и часами дистанции - огромная работа организаторов пробега и большая поддержка со стороны руководства предприятия во главе с его генеральным директором Сергеем Анатольевичем Богатиковым, а также профсоюзного комитета. Спасибо от всех участников каждому, кто обеспечивал их безопасность и комфорт на трассе. Вы снова это сделали безукоризненно. Двадцать третий комбинированный пробег состоялся!