На прошлой неделе Максим Андреевич Тихомиров принес присягу и вступил в должность главы нашего города. Торжественная церемония инаугурации прошла в атриуме университета «Дубна», и участие в ней приняли представители предприятий и организаций города, общественных организаций и депутаты, молодежь, включая студентов, а также почетные граждане Дубны и ветераны.

Напомним, 28 сентября на заседании Совета депутатов на пост главы городского округа Дубна был избран Максим Тихомиров, до этого временно исполнявший полномочия главы муниципалитета. Его кандидатуру поддержала большая часть городских депутатов - 11 человек.

Церемония инаугурации - мероприятие волнительное, в первую очередь для самого главы. В своем обращении к собравшимся Максим Андреевич поблагодарил всех, кто поддерживал и поддерживает его при принятии непростых и ответственных решений, в реализации важных рабочих проектов, в достижении поставленных целей - своих коллег, старших наставников, друзей и семью.

Выразил благодарность за поздравления и напутствия министру территориальной политики Московской области Елене Владимировне Ковалевой, директору ОИЯИ, академику РАН Григорию Владимировичу Трубникову, благочинному Дубненско-Талдомского церковного округа протоирею Павлу Мурзичу.

- Хочу еще раз выразить признательность нашим депутатам, избравшим меня на этот пост; губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву и Правительству Московской области, оказавшим мне высокое доверие; Совету директоров градообразующих предприятий - за поддержку моей кандидатуры; всем сотрудникам городской администрации и муниципальных организаций, с кем вместе нам предстоит выполнять широкий круг поставленных перед нами задач, - отметил он.

- Цели у нас общие, - продолжил глава, - дальнейшее развитие Дубны как наукограда, экономический рост, жилищное строительство, благоустройство общественных территорий, создание функционального городского пространства, удобного и для дубненцев, и для наших многочисленных гостей. В сфере особого внимания - ключевые аспекты жизнедеятельности: здравоохранение и образование, транспорт и ЖКХ, культура и спорт, экология и формирование комфортной городской среды. Призываю всех к консолидации усилий и плодотворной совместной работе. Только сообща можно достичь серьезных результатов, сохраняя уникальность и самобытность нашего города ученых, инженеров, конструкторов, талантливых и увлеченных людей.

Небольшой концерт, организованный воспитанниками Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» под руководством Ольги Ивановны Мироновой, еще больше настроил всех собравшихся на патриотический лад и придал вечеру торжественности.

Анна Сухая

Фото пресс-службы Администрации города