В ОЭЗ «Дубна» прошло сразу два мероприятия, связанных со здоровьем. 5 октября во Всероссийском марафоне «Давай вступай!» приняли участие доноры костного мозга, а также была проведена диспансеризация сотрудников технико-внедренческой зоны и жителей наукограда специалистами МСЧ №9 ФМБА России - партнера ОЭЗ. В России более чем у 25 тысяч человек ежегодно диагностируют злокачественные заболевания крови, из них 20% нуждаются в оперативной трансплантации костного мозга, и донорство является их единственным спасением. Вероятность найти совместимого донора в семье есть лишь у небольшого числа таких пациентов, поэтому поиск людей, чей костный мозг совпадет и приживется, активно ведется в Федеральном регистре - электронной базе данных, содержащей обезличенную информацию о добровольных донорах. Этот регистр, который создан ФМБА по поручению президента России, необходимо постоянно пополнять. - Предложение организовать на нашей базе акцию донорства костного мозга прозвучало на Неделе охраны труда в Сочи, в которой управляющая компания технико-внедренческой зоны принимала активное участие, - рассказал заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков. - Разумеется, идея была поддержана, и сегодня сотрудники медсанчасти, нашей ОЭЗ, жители города пришли, чтобы сдать кровь и стать участниками Регистра доноров костного мозга. Одной из первых участников марафона стала управляющий Департамента имущественных отношений АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Ксения Козлова. - Я уже не раз сдавала кровь в День донора, который ежегодно проводится в нашей технико-внедренческой зоне, но вот биологический материал для генетического анализа сдаю впервые, - рассказала Ксения. - Знаю, что есть целый перечень заболеваний, при которых пациентам требуется пересадка костного мозга, в том числе онкология. Конечно, помочь этим людям не только успокаивающими словами, но и конкретным делом просто необходимо. Если речь идет о чьей-то жизни, то какие могут быть сомнения? Надо чтобы как можно больше людей принимали участие в подобных акциях, поэтому я здесь. Действительно, трансплантация костного мозга необходима, когда все варианты лечения исчерпаны и, к сожалению, не принесли результата. Нынешняя акция - лишь первый, но очень важный шаг на пути помощи таким пациентам: у потенциального донора забирают на генетическое исследование всего 5 мл крови, заносят его в Федеральный регистр, и при высокой степени совместимости человек может стать донором костного мозга. - Среди важных задач, которые сегодня стоят перед Федеральным медико-биологическим агентством России, - увеличение Регистра костного мозга, - отметила менеджер по связям с общественностью ФМБА России Мария Кабатова. - Мы решили начать со своих коллег, специалисты Центра крови нашего агентства приехали в Дубну, чтобы сделать заборы крови на исследование, и нас особенно радует, что среди потенциальных доноров мы видим очень много сотрудников МСЧ №9. В рамках Всероссийского марафона в поддержку донорского движения специалисты МСЧ №9 также провели в ОЭЗ «Дубна» диспансеризацию. Бесплатно проверить свое здоровье в этот день смогли не только сотрудники управляющей компании технико-внедренческой зоны и ее компаний-резидентов, но и все желающие дубненцы. Кроме анкетирования по личному анамнезу, обследование включало в себя антропометрию и расчет индекса массы тела, измерение артериального и внутриглазного давления, выявление рисков сердечно-сосудистых заболеваний, также участники диспансеризации могли пройти ЭКГ. Светлана Жукова Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»