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В Дубне прошёл «Экофест» Печать
12.10.2023 09:08

Первый «Экофест» прошел в субботу в Парке семейного отдыха на Большой Волге. Ненастная погода не испугала ни его участников, ни гостей: было весело и интересно.

Участники представили самую разнообразную продукцию собственного производства - от сыров и мясных деликатесов до меда и всевозможных лакомств. Была организована выставка сельскохозяйственной техники, а также выставка домашних животных.

Глава городского округа Дубна Максим Андреевич Тихомиров, поздравляя предпринимателей с Днем работников сельского хозяйства, отметил, что при поддержке губернатора и правительства Московской области введен ряд льгот для предпринимателей. Так, например, по словам главы, в нашем городе предлагаются услуги по размещению павильонов, нестационарных объектов. Причем возможность реализовывать фермерскую продукцию и продукты собственного производства имеют не только жители нашего города, но и представители соседних городов и районов.

 
  		 
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