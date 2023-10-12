Более 2 миллионов жителей Подмосковья получают ежемесячную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Она предоставляется 20-ти категориям граждан, в том числе ветеранам войны, многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам.

Деньги возвращают за оплату света, газа, водоснабжения, отопления, оплату содержания жилого помещения и водоотведения, капитального ремонта и за вывоз мусора.

Размер компенсации зависит от льготного статуса получателя и составляет от 30% до 100%. Главное - отсутствие задолженности за оплату жилищно-коммунальных платежей.

Подать заявку можно на регпортале госуслуг.