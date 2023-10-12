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Главный пассажир Печать
12.10.2023 07:54

Дети – самые важные пассажиры в автомобиле, и за их безопасность ответственность несут родители. Родители должны позаботиться, чтобы их малыши находились в безопасности во время движения автомобиля и не пострадали в случае непредвиденных ситуаций.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают разъяснять водителям автотранспорта о необходимости использования при перевозке детей детских удерживающих устройств и штатных ремней безопасности, а также об ответственности и последствиях неправильной перевозки юных пассажиров.

Напоминаем, что ребенок до 7 лет обязательно должен находиться в специальном удерживающем устройстве и быть пристегнутым ремнем безопасности. Детей от 7 до 12 лет можно перевозить на переднем сиденье, но только с использованием специального удерживающего устройства, которое соответствует росту и весу ребенка.

При установке детского удерживающего устройства на переднем пассажирском кресле нужно отключить переднюю подушку безопасности! За нарушение правил перевозки детей в соответствии с частью 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей.

В ходе рейда сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 70 единиц автотранспорта, выявлено одно нарушение правил перевозки детей в автомобиле.
  		 
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