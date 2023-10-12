Сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Алексеем Чарыковым подвели итоги Всероссийского конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции», приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

В мероприятии принимали участие дети в возрасте от 7 до 13 лет. В работах было отражено видение сотрудника полиции глазами ребенка.

По итогам голосования членами жюри были выбраны лучшие работы в разных возрастных категориях, которые представят ОМВД на региональном этапе конкурса. Победителями стали: Краснова София, 7 лет; Шабанова Варвара, 10 лет; Горшкова Ульяна, 11 лет и Дятлова Каролина, 13 лет.