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С пользой для всех нас Печать
04.10.2023 06:51

В субботу на прошлой неделе дубненцы сажали деревья - клены, липы, хвойные. Несколько тысяч саженцев пополнили живой зеленый фонд нашего наукограда. Так ударно потрудились дубненцы в рамках экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которая проходит на территории Московской области с 2014 года.

В Дубне на этот раз были определены две площадки - зеленая зона вдоль улицы Карла Маркса (напротив домов №№4, 6, 8) и пик Тяпкина, где подсаживали молодые саженцы хвойных. Акция получилась действительно масштабной: поучаствовали в ней и посадили свое деревце несколько сотен человек - студенты, школьники, сотрудники городских предприятий и организаций, городские депутаты и представители общественных объединений, наши уважаемые ветераны, старожилы Дубны.

Глава Администрации города Максим Андреевич Тихомиров также принял участие в акции. Подводя итог проведенной работы, он отметил, что высадить удалось несколько тысяч саженцев.

- В Левобережье мы возродили аллею на ул. Карла Маркса, сажали липы и клены, тридцать деревьев-крупномеров, - отметил Максим Андреевич. - А возле дома 34 на той же улице жители добавили шесть рябин к тем тринадцати, что были посажены год назад. Очень многолюдно было на пике Тяпкина: сюда пришли сотни горожан. Специалисты подготовили более двух тысяч саженцев сосны и ели, а также сеянцев, которым всего год - им предстоит подрасти под наблюдением сотрудников МБУ «ЖКУ», после чего мы их рассадим на выбранные участки.

Потрудились жители на славу! Труд на свежем воздухе взбодрил аппетит, так что горячий чай с пирогами, которыми угощали всех участников, показались особенно вкусными. Получился настоящий праздник - с пользой для города и для каждого из нас.

Анна Сухая

Фото пресс-службы Администрации Дубны
  		 
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