Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда! Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником - Международным днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель - тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Вы даете им знания, учите чести и достоинству, патриотизму и любви к своей Родине. Вы вселяете в сердца детей добрые слова, мудрые советы и надежды на будущее.

В Год педагога и наставника мы с гордостью смотрим на вас и благодарим за ваш бесценный труд! Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего города и России!

Депутаты Совета депутатов г. о. Дубна