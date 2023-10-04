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04.10.2023 06:49
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Уважаемые педагоги!
Мы вновь отмечаем День учителя.
Профессия педагога - призвание на всю жизнь. Она стала одной из самых уважаемых в обществе. Именно вам доверяют своих детей и от вас, учителей с добрым и неравнодушным сердцем, во многом зависит будущее нашей страны.
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш нелегкий, но столь благородный труд! Пусть у вас будет как можно больше талантливых учеников. Пусть ваши ученики вспоминают о вас с восторгом и благодарностью. Будьте здоровы и счастливы!
Сердечное спасибо говорим сегодня мы учителям!
За знания, умения, за все - спасибо вам!
Ведь то, что отдаете вы, важнее, чем урок :
Доброту, тепло любви и сердца огонек!
Н.М. Шувикова, председатель Совета ветеранов